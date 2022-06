Το μέγιστο αναλγητικό αποτέλεσμα της ιβουπροφαίνης επιτυγχάνεται στα 400 mg

Του Δημήτρη Κούβελα, Καθηγητής Φαρμακολογίας – Κλινικής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ.

Εξαιρετικά ασφαλής είναι η χρήση της ιβουπροφαίνης (Nurofen) για την αντιμετώπιση του πόνου, όταν δεν υπερβαίνει τη συνιστώμενη ημερήσια δόση των 1200mg, σύμφωνα με κλινικές έρευνες.

Το προαναφερόμενο προφίλ ασφάλειας της ιβουπροφαίνης επιβεβαιώθηκε στην αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας τάσεως (πονοκέφαλου), της δυσμηνόρροιας (πόνων περιόδου) και των αρθραλγιών.

Μελέτες δείχνουν ότι η ιβουπροφαίνη ως αναλγητικό και αντιπυρετικό φάρμακο, σε ημερήσια δοση μέχρι 1200 mg και για χρήση 10 ημερών συνολικώς, έχει ένα από τα καλύτερα προφίλ ασφάλειας, όσον αφορά ανεπιθύμητες ενέργειες από το γαστρεντερικό σύστημα, σε σχέση με άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, είναι δε, παρόμοιο με αυτό της παρακεταμόλης .

Επιπρόσθετα, όλες σχεδόν οι μελέτες που έγιναν για το χρόνο που επιτυγχάνεται το μέγιστο αναλγητικό αποτέλεσμα, έδειξαν χωρίς καμία αμφισβήτηση ότι παρόλο ότι η Ιβουπροφαίνη χρησιμοποιείται συχνά σε δόσεις της τάξης των 600 mg για οξύ άλγος, το μέγιστο αναλγητικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται στα 400 mg/dose2. Η παραπάνω ποσότητα ανά δόση δεν έδειξε μεγαλύτερο αναλγητικό αποτέλεσμα ούτε σε διάρκεια ούτε σε ταχύτητα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρότυπος Κατάλογος Απαραίτητων Φαρμάκων3 για τον πόνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας περιλαμβάνει μόνο 3 φαρμακευτικές ουσίες, μία εκ των οποίων είναι και η ιβουπροφαίνη.

Συμπερασματικά τα παραπάνω ευρήματα αποδεικνύουν ότι, η ιβουπροφαίνη (Nurofen) μπορεί να ληφθεί ως αναλγητικό για αποτελεσματική και μακράς διάρκειας ανακούφιση από τον καθημερινό πόνο, χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια.

Βιβλιογραφία:

1.Kellstein DE, et.al. .The safety profile of nonprescription ibuprofen in multiple-dose use: a meta-analysis J Clin Pharmacol. 39(5):520-32.

2.Laska EM, Sunshine A, Marrero I, Olson N, Siegel C, McCormick N. The correlation between blood levels of ibuprofen and clinical analgesic response. Clin Pharmacol Ther. 1986;40:1-7

3.WHO Model List of Essential Medicines 20th List (March 2017) (Amended August 2017)

4.https://journals.lww.com/ebp/Citation/2022/05000/Do_prescription_doses_of_ibuprofen__600_or_800_mg.34.aspx

5. https://www.jwatch.org/na49688/2019/08/13/dont-use-more-400-mg-ibuprofen-pain-control