Η τεχνητή νοημοσύνη, η νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το φάρμακο, η καινοτομία, ο ρόλος των ασθενών, η χρήση των social media και η έννοια του personal branding ήταν μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν διεξοδικά και αναλύθηκαν, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του 14ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Management, με τίτλο “Pharmadise – Leading healthcare intelligence”, το οποίο διεξήχθη στις 3, 4 και 5 Απριλίου 2024 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Η Πρόεδρος Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.), κα Ντανιέλα Μάλο, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, αναφέρθηκε στη σημασία της καινοτομίας για την ανάπτυξη νέων θεραπειών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν σπάνια και χρόνια νοσήματα και να σωθούν οι ζωές πολλών ασθενών. Αναφερόμενη στο θέμα της φετινής διοργάνωσης του Συνεδρίου, “Pharmadise – Leading healthcare intelligence”, επεσήμανε ότι «ο παράδεισος για τους ασθενείς βρίσκεται στο φάρμακο που τους θεραπεύει και εμείς πρέπει με intelligence να ηγούμαστε τις αλλαγές για το καλό των ασθενών».

Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί των Προέδρων της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, κας Λαμπρίνας Μπαρμπετάκη, Προέδρου & Διευθύνουσα Συμβούλου της AbbVie Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, Προέδρου του PhARMA Innovation Forum Greece (PIF) και κου Παναγιώτη Γιαννουλέα, Chief Operating Officer & Country Manager του Ομίλου Lavipharm.

Η κα Μπαρμπετάκη δήλωσε ότι είναι καιρός να σταματήσουμε να μιλάμε για προβλήματα και να αρχίσουμε να βλέπουμε πώς μπορούμε εμείς να ηγηθούμε της αλλαγής. «Δίνουμε χρόνια στη ζωή και ζωή στα χρόνια των ασθενών μας, αυτό είναι ο παράδεισός μας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Γιαννουλέας υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με τις νέες τάσεις που έρχονται και ότι η πληροφόρηση είναι διαθέσιμη σε όλους. «Χρειάζεται σύνδεση και διαφάνεια στην καθημερινότητά μας», τόνισε, «αναλύοντας πώς τροποποιείται και διαμορφώνεται το leadership».

Ο Επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, κ. Παύλος Νικολάου, αναφέρθηκε στη μεγαλύτερη μελέτη για το ανθρώπινο είδος, που συνεχίζεται εδώ και 86 χρόνια. Εξηγώντας το κύριο συμπέρασμά της, ανέφερε ότι οι άνθρωποι ήταν πιο χαρούμενοι και ζούσαν υγιείς περισσότερα χρόνια, όταν δημιουργούσαν και διατηρούσαν ζεστές σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Με αφορμή το συγκεκριμένο συμπέρασμα ευχαρίστησε την ομάδα της Οργανωτικής Επιτροπής, τονίζοντας το σημαντικό έργο των μελών της.

Προσκλήσεις και ευκαιρίες της νέας Ευρωπαϊκής Φαρμακευτικής Νομοθεσίας στην Ελλάδα

Κατά την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου, ο δημοσιογράφος κ. Αντώνης Σρόιτερ, συντόνισε δύο διαδοχικά panels. Στο πρώτο συμμετείχε και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην επερχόμενη ανακοίνωση του Υπουργείου αναφορικά με την κατανομή των 300 εκατομμυρίων ευρώ, στη συνάντηση που θα έχει τις επόμενες ημέρες με τα στελέχη των πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών, καθώς και στη συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τους επικεφαλής εταιρειών και ενώσεων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (IFPMA).

Αναφερόμενος στη νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το φάρμακο, ο κ. Valentin Plouchard, Healthcare regulatory affairs at Europa Bo & expert on the EU Pharmaceutical Strategy, είπε ότι είναι η πρώτη αναθεώρηση εδώ και 20 χρόνια, που ορίζει την καινοτομία και τις ζωές των ασθενών στις δεκαετίες που θα έρθουν. «Κάναμε τη δική μας μελέτη, υπάρχει παρανόηση στο πώς δουλεύει το οικοσύστημα της καινοτομίας, είναι μια σύνθετη διαδικασία. Παράλληλα, οι εταιρείες βιοτεχνολογίας θέλουν να φέρουν το προϊόν στην αγορά, οπότε, αν μειώσεις τον χρόνο (της πατέντας) δεν θα είναι λειτουργικό, θα επηρεάσει τους ασθενείς», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΣΦΕΕ, Γενικός Διευθυντής Novo Nordisk Ελλάδος, τόνισε ότι η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Φαρμακευτικής Νομοθεσίας θα διαμορφώσει το μέλλον της έρευνας, της ανάπτυξης και της παραγωγής στην Ευρώπη για τις επόμενες δεκαετίες. «Χωρίς τις απαραίτητες αλλαγές, η Ευρώπη θα εξαρτάται από την ιατρική καινοτομία άλλων περιοχών και οι πολίτες μας θα περιμένουν περισσότερο για τις τελευταίες εξελίξεις στην θεραπεία τους. H EFPIA, ο ΣΦΕΕ και οι εταιρείες – μέλη μας στηρίζουν και μοιράζονται τους στόχους της Ευρωπαϊκής Φαρμακευτικής Στρατηγικής για ενίσχυση της πρόσβασης των ασθενών στα φάρμακα και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του φαρμακευτικού κλάδου στην Ευρώπη. Ωστόσο, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μειώσει τα κίνητρα, που δίνονται στην ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία, προκειμένου να επενδύσει σε Έρευνα & Ανάπτυξη νέων καινοτόμων θεραπειών, θέτει σε άμεσο κίνδυνο την πρόσβαση των ασθενών σε αυτές τις θεραπείες».

Ο κ. Γεώργιος Μ. Βασιλόπουλος BSc Pharm, BA, MSc Clin Pharm, PhD Pharm NKUA, PhD Med AUTH, Vis. Prof. NKUA, Executive Consultant BoD ΠΕΦ, υπογράμμισε ότι υπάρχει ανάγκη για προσαρμογές, αλλά η Ευρώπη βραδυπορεί σε τέτοιες αποφάσεις. «Σαν Ευρώπη χάνουμε έδαφος συνολικά έναντι των ΗΠΑ και της Ασίας. Έχουμε αποψίλωση της παραγωγής εμείς οι ελληνικές εταιρείες. Η Ελλάδα δεν αντιμετώπισε ελλείψεις στην πανδημία. Οι παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας δεν μοιάζουν να δίνουν τα κίνητρα, για να γίνουν γρήγορες μεταβολές. Καλύπτουμε 3,5 εκατομμύρια ασθενείς και τις ανάγκες τους, δεν δημιουργούμε μόνο δημοσιονομικό χώρο, προσθέτουμε αξία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κα Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη τοποθέτησε στο επίκεντρο τον ασθενή, λέγοντας: «Να μην χάσουμε άλλο έδαφος, θέλουμε να συνεχίσουμε να καινοτομούμε σαν Ευρώπη, δεν το κάνουμε για τις εταιρείες, το κάνουμε για τον ασθενή. Αυτές οι λύσεις θα προκύψουν, όταν υπάρχει τεχνογνωσία εγκεκριμένη από όλον τον κλάδο, από όλο αυτό το οικοσύστημα. Ο δεύτερος λόγος, που θέλουμε να έχουμε έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρώπη, είναι γιατί θέλουμε να έχουμε ασθενείς Ευρωπαίους, με τα χαρακτηριστικά των χωρών που συμμετέχουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θέλουμε να γίνει η Ευρώπη μη ελκυστικός προορισμός για κλινικές μελέτες».

Ο κ. Γρηγόρης Καρέλος, Πρόεδρος ΕΦΕΧ, Country Director Greece, Balkans & Israel, KENVUE, ανέφερε ότι τα OTC είναι ο αφανής ήρωας του ΕΣΥ. «Γλιτώνουμε 7 δισεκατομμύρια από το γεγονός ότι ο ασθενής μπορεί να κάνει αυτοθεραπεία με τη συμβολή του φαρμακοποιού. Κάθε μέρα 1 εκατομμύριο Έλληνες συνεχίζουν τη ζωή τους με αυτά τα προϊόντα, τα οποία έχουν αποδεδειγμένη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, καθώς κυκλοφορούν πολλά χρόνια. Χρειαζόμαστε πιο απλές διαδικασίες για αυτά τα πιο παλιά μόρια. Στη νέα νομοθεσία δεν πριμοδοτείται η αυτο-φροντίδα, ομαδοποιείται με τα συνταγογραφούμενα». Επιπλέον, πρότεινε «να φύγουν από το σύστημα υγείας άλλα 50 μόρια, για να γίνουν OTC, ώστε να τα πάρουν οι ασθενείς πιο εύκολα και πιο απλά την επόμενη μέρα», αποσπώντας τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υγείας.

Πώς αξιοποιούν οι stakeholders στον χώρο της Υγείας την καινοτομία και τις πληροφορίες

Η Πρόεδρος Δ.Σ. Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, Βάσω Ραφαέλα Βακουφτσή, εκπροσωπώντας τους ασθενείς, υπογράμμισε: «Είναι ψηλά στην ατζέντα μας η εγγραματοσύνη υγείας. Αφορά, μεταξύ άλλων, στο πώς πλοηγούνται οι ασθενείς στο σύστημα – είναι σημαντικό να είναι σωστά ενημερωμένος ο ασθενής – και στο να μπορούν ασθενείς και φροντιστές, με την κατάλληλη εκπαίδευση, να κάνουν χρήση της τεχνολογίας στην καθημερινότητά τους (εφαρμογές, wearables κλπ.)».

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Υγείας, Διεύθυνση Οριζόντιων Δράσεων Ηλεκτρονικής Υγείας, ΗΔΙΚΑ Α.Ε., Ελπίδα Φωτιάδου, αποκάλυψε τι νέο έρχεται αναφέροντας: «Ανοίγει νέα σελίδα με τη δημιουργία του εθνικού ιατρικού φακέλου υγείας, με δεδομένα από όλα τα συστήματα υγείας της χώρας, που θα διαλειτουργεί με όλα τα νοσοκομεία και τα διαγνωστικά κέντρα, περιλαμβάνοντας όλα τα δεδομένα του ασθενούς. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί και το ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας ασθενών με ογκολογικά και αιματολογικά νοσήματα, όπου και εκεί ο ασθενής θα έχει κεντρικό ρόλο, καθώς θα επικοινωνεί με τους θεράποντες ιατρούς, τα ιατρικά συμβούλια και από απόσταση. Την επόμενη διετία έρχεται ο σύμβουλος υγείας και το healthflix, το οποίο θα περιλαμβάνει βίντεο με έγκυρο ενημερωτικό υλικό, ενώ, πλέον, παρέχουμε υπηρεσίες και σε διασυνοριακό επίπεδο, επί του παρόντος στην Ισπανία, στην Εσθονία και στην Πολωνία».

Ο κ. Ευάγγελος Καρκαλέτσης, Director at the Institute of Informatics & Telecommunications, NCSR Demokritos, Member of the National Commission for Bioethics & Technoethics, μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη. «Μία από τις συστάσεις της επιτροπής είναι η ενημέρωση των ασθενών. Άλλη μια σύσταση αφορά στους επαγγελματίες υγείας, που πρέπει να εξειδικευθούν και να αποκτήσουν νέες ικανότητες. Είναι σημαντικό το πλαίσιο διακυβέρνησης αυτών των δεδομένων, πώς αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν ικανοποιώντας ανάγκες ασθενών, πώς ελέγχεται η ασφάλειά τους, η παραβίαση του απορρήτου, ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Πρέπει να τηρούνται κάποιες αρχές, σαφώς και η ηθική».

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός – Δ/ντής ΕΣΥ, κ. Ελευθέριος Θηραίος, αναφέρθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας. «Κάθε στάση στο ταξίδι του ασθενούς σημαίνει δεδομένα υγείας. Είναι απαραίτητο το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας, για την ανταλλαγή και τη σύνδεση των δεδομένων. Χρειαζόμαστε λειτουργικές λύσεις, είμαστε στην κατεύθυνση να δημιουργηθεί ένας εθνικός κόμβος διαλειτουργικότητας».

Ο ιδρυτής και CEO του Πάρκου Καινοτομίας JOIST, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας iED, κ. Τάσος Βασιλειάδης, δήλωσε: «Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η ανεύρεση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού. Δεν υπάρχει επάρκεια στη χώρα. Στο Κέντρο Καινοτομίας στη Λάρισα συνθέσαμε σουίτα υπηρεσιών και φέραμε τεχνολογία και τεχνογνωσία από όλο τον κόσμο. Μια start-up από τη Βοστώνη ήρθε στη Λάρισα μέσα στην πανδημία. Κάνει έρευνα με ψηφιακούς βιοδείκτες για την πρόγνωση της νόσου Crohn».

Συνέργειες στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Ο κ. Dominik Höchli, CEO Catapult Therapeutic, ανέλυσε τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην έρευνα του καρκίνου. «Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει επανάσταση και αλλάζει τον τρόπο που λειτουργούν τα νοσοκομεία, τους ασθενείς, την υγειονομική περίθαλψη. Η κατανόηση της βιολογίας είναι σημαντική και επενδύσαμε χρόνο για να αντιληφθούμε σε βάθος τους στόχους στον καρκίνο. Με την τεχνητή νοημοσύνη περιγράφηκαν το 2023 άγνωστα ως τότε κύτταρα και ιστοί. Μας πήρε πέντε χρόνια να βρούμε το αντίσωμα που θα σκότωνε ένα άρρωστο κύτταρο στο νεφρό. Πλέον μπορούμε να προβλέψουμε ποια αντισώματα θα έχουν καλύτερο αποτέλεσμα στον ασθενή. Επίσης σημαντική είναι η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης και στις κλινικές μελέτες».

Ο κ. Αθανάσιος Τσάνας, Professor in Digital Health and Data Science, University of Edinburgh, αναφέρθηκε στα χρόνια νοσήματα, την ποιότητα ζωής και τις εξατομικευμένες θεραπείες, καθώς και στις συσκευές που φέρει κάποιος επάνω του (wearables). «Η αγορά των wearables εκτιμάται για το 2024 σε 186,48 δισ. δολάρια και αναμένεται να φτάσει στα 493,26 δισ. το 2029. Στο άμεσο μέλλον τα chatbots και οι φορητές συσκευές θα αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά ερωτηματολόγια, η παρακολούθηση θα είναι συνεχής με κάμερες στο σπίτι, που θα καταγράφουν πώς κινούμαστε, πώς κοιμόμαστε, τυχόν αποσπάσεις/ενοχλήσεις στη διάρκεια της νύχτας κλπ. Το ηθικό ζήτημα είναι πώς αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε στην κλινική φροντίδα, δηλαδή τα εξατομικευμένα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης».

Ο κ. Κώστας Κεφαλάκης, Chief Transformation Officer, Roche, σχολίασε: «Η τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα τις ανάγκες και τις προκλήσεις στα συστήματα υγείας και στη φροντίδα των ασθενών. Δίνει εξατομικευμένη πληροφορία σε πολύ λιγότερο χρόνο και καλύτερο περιεχόμενο. Επιπλέον, κάνει καλύτερη ανάλυση των πληροφοριών για τους ασθενείς».

Ο Global Head of Medical Diagnostics, Novartis Gene Therapies, κ. Κίμων Δουκουμετζίδης, έθεσε μία ενδιαφέρουσα παράμετρο: «Η τεχνητή νοημοσύνη στην υγειονομική περίθαλψη δεν είναι κάτι καινούριο, το ‘60 η Eliza ήταν το πρώτο chatbot, την οποία κατασκεύασε το ΜΙΤ. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει να γεφυρώσουμε το κενό της ανάλυσης στην υγειονομική περίθαλψη. Κάθε χρόνο γίνονται 1,5 εκατομμύριο επιστημονικές δημοσιεύσεις, η γνώση γύρω από ιατρικά θέματα διπλασιάζεται κάθε 73 μέρες, όταν το 2010 αυτό συνέβαινε κάθε 3,5 χρόνια. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε την υπόσχεσή μας για ιατρική ακριβείας. Πάντως είναι απίθανο να αντικαταστήσει ανθρώπους… για την ώρα».

Ο κ. Αλέξανδρος Τριγγλίμας, CEO CRITICA Pharmaceutical Ltd & member of the HBIO BoD, μίλησε για τις start-ups, που ασχολούνται με τις βιοεπιστήμες. «Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να εξοικονομήσει 60-110 δισεκατομμύρια τον χρόνο στην φαρμακοβιομηχανία. Οι βιοεπιστήμες είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας στις start-ups, το 14% των start-ups στην Ελλάδα ασχολείται με αυτές. Το 2023 πάνω από 70 εταιρείες start-ups ιδρύθηκαν στην Ελλάδα, μιλώντας για επένδυση πάνω από 485 εκατομμύρια».

Εξελισσόμενες δεξιότητες στη νέα εποχή

Η κα Ελεάννα Γαλανάκη, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ο.Π.Α., Διευθύντρια του Εργαστηρίου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, όρισε τις νέες τάσεις στην αγορά εργασίας. «Αποβιομηχανίζεται η αγορά, η ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας, επίσης χάνονται θέσεις εργασίας. Εφαρμόζουμε, πλέον, την τηλεργασία και τώρα συζητείται το δικαίωμα να αποσυνδέεσαι. Παρατηρείται αύξηση στις αποχωρήσεις εργαζομένων, κάτι που το είδαμε ειδικά στην πανδημία. Υπάρχει γηράσκον προσωπικό, είναι τρεις διαφορετικές γενιές στην αγορά εργασίας και παράλληλα δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, όπως για παράδειγμα HR analyst. Στον κλάδο της υγείας το 45% των νέων θέσεων εργασίας δημιουργείται στην υγειονομική περίθαλψη, αυτό είναι μια ευκαιρία».

Ο κ. Thomas Schneder, Senior Vice President Commercial & Consulting Services EMEA, IQVIA, υπογράμμισε ότι οι παγκόσμιες δυναμικές αλλάζουν τις ανάγκες επάρκειας στη φαρμακευτική αγορά. «Μειώνεται η αξία στην αγορά φαρμάκου στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στην Κίνα, περίπου από το 9% στο 5%. Στον αντίποδα η βιομηχανία συνεχίζει να καινοτομεί τα τέσσερα τελευταία χρόνια, αλλά η πρόσβαση στην Ευρώπη είναι μια αυξανόμενη πρόκληση. Σε πέντε χρόνια λανσαρίστηκαν διεθνώς πάνω από 350 νέες δραστικές ουσίες, το 2023 πάνω από 40%. Από το 2018, 113 αμερικανικά λανσαρίσματα δεν είναι διαθέσιμα στην Ευρώπη, 11 αντίστροφα. Η πρόσβαση στις νέες θεραπείες μετά την έγκριση από τον ΕΜΑ ποικίλλει από 50 μέρες κατά μέσο όρο στη Γερμανία, σε πάνω από 600 μέρες στην ΕΕ, στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία. Στο τέλος του 2023 λανσαρίστηκαν 76 γονιδιακές θεραπείες σε όλο τον κόσμο, πάνω από διπλάσιες σε σχέση με το 2013. Το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα λανσαρίσματα νέων προϊόντων εξακολουθούν να επηρεάζονται από την COVID και από οικονομικούς περιορισμούς».

Ο κ. Norbert Stein, Senior Director Human Resources WEMEA, ΑMGEN, μίλησε για τα προσόντα του ηγέτη της νέας εποχής. «Αλλάζουν οι καριέρες στο μέλλον. Θα αναδειχθεί η ικανότητα να μαθαίνεις και να προσαρμόζεσαι, οι ψηφιακές ικανότητες, η συνεργασία με ομάδες και οι ηγετικές ικανότητες. Τα προσόντα του μοντέρνου ηγέτη είναι η ενσυναίσθηση και η ενεργή ακρόαση, η ενδυνάμωση, η ενσωμάτωση και η προσαρμογή, η αποτελεσματική επικοινωνία, η αξιοπιστία, η ασφάλεια, ο ηγέτης ως coach».

Η Mindful Leadership Consultant & Founder, One breath Mindfulness, κα Μυρτώ Λεγάκη, εξήγησε πώς μας ελέγχουν οι σκέψεις μας και έδωσε χρήσιμες συμβουλές για την καλύτερη διαχείριση της απαιτητικής καθημερινότητας. «Το 85% των σκέψεων που κάνουμε, είναι αρνητικές. Το multitasking, τα πολλαπλά δηλαδή καθήκοντα, μας αγχώνουν, έχουμε στρες, είμαστε “στα κόκκινα” και καταλήγουμε με συμπεριφορές που τις μετανιώνουμε. Χρειάζεται να είμαστε στο παρόν και να εκπαιδεύουμε τον μυ της προσοχής, 5 λεπτά κάθε μέρα. Να θυμόμαστε ότι μία είναι η προτεραιότητα, ένα πράγμα τη φορά μπορούμε να κάνουμε. Ο εγκέφαλος αλλάζει όσο εξασκούμαστε».

Η κα Ζωή Φράγκου, Organizational Psychologist & Business Coach, ανέλυσε τις αξίες ενός ηγέτη και εξήγησε τι είναι το personal branding: «Συνέπεια λόγων και πράξεων, συναισθηματική νοημοσύνη, ακεραιότητα, διαφάνεια, λήψη αποφάσεων, προσαρμοστικότητα, mentoring, να μου μαθαίνει αυτά που ξέρει, να τα μοιράζεται, να βοηθάει και να ξέρει να ζητά βοήθεια. Το personal branding δεν είναι το να πουλάω τον εαυτό μου, είναι μια ιδιαίτερη φωνή, όλοι θέλουμε να συνδεόμαστε».

Τα social media – Ο ρόλος του LinkedIn

Η κα Ethel Agelatou, LinkedIn Trainer & Personal Branding Coach, προχώρησε σε ορισμένες επισημάνσεις για τη διαχείριση της πλατφόρμας LinkedIn: «Ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως και δύο εκατομμύρια Έλληνες χρησιμοποιούν το LinkedIn από το 2003 έως σήμερα. Υπάρχουν 58 εκατομμύρια εταιρικές σελίδες. Το 60% των χρηστών είναι ηλικίας από 25 έως 34 ετών, το 57% άνδρες και το 43% γυναίκες. Πάνω από 49 εκατομμύρια χρήστες την εβδομάδα το χρησιμοποιούν ως εργαλείο για την αναζήτηση εργασίας. Το LinkedIn παρέχει πολλές δυνατότητες. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε τα τέσσερα Σ της επικοινωνίας, τη συνοχή, τη συνέχεια, τη συνέπεια, τη συμμετοχή και ένα πέμπτο, τη συνεργασία, ως αποτέλεσμα της επικοινωνίας».

Η κα Τατιάνα Κολοβού, Teaching Professor at the Kelley School of Business, Indiana University, αναφέρθηκε στην προπόνηση της ταλαιπωρίας. «Μια φορά την ημέρα κάνε κάτι που σε δυσκολεύει. Μια φορά την εβδομάδα ζήτησε κάτι, το οποίο δεν σου έρχεται και μία φορά τον μήνα μάθε κάτι καινούριο», τόνισε, σχολιάζοντας διάφορα προσωπικά παραδείγματα.

Η κα Jill Ellul, Owner at Mojoco, Facilitator & Innovation Specialist, πρότεινε να βλέπουμε τα προβλήματα από διαφορετικές πλευρές. «Ας υιοθετήσουμε τρεις συνήθειες. Την περιέργεια, να ρωτάμε γιατί, όπως κάνουν τα παιδιά. Νούμερο δύο την παραγωγική ιδεολογία και νούμερο τρία τον συνειδητό πειραματισμό».

Ο κ. Peter Economides, Global Brand Strategist, Founder Felix BNI, έκανε εκτενείς προσωπικές αναφορές στην οικογένειά του, στα ελληνικά του και στο ξεκίνημά του. Μίλησε για τον παππού του και πώς έφυγε από την Ίμβρο και άνοιξε την πρώτη του δουλειά. «Θα μιλήσω για brand, που σημαίνει φωτιά στα γερμανικά, είναι κάτι που ξεχωρίζει το δικό μου προϊόν και η δική μου υπηρεσία από το δικό σου, αλλά αυτό είναι τόσο λάθος. Ο Τζεφ Μπέζος λέει ότι brand είναι η φήμη σου, αυτό νομίζω ότι είναι σωστό. Όταν το “εγώ” γίνεται “εμείς” κάτω από μια κουλτούρα που ξεκινάει από τον ηγέτη και πάει παντού, μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον. Το brand είναι μια γέφυρα με αφήγημα, που συνδέει ανθρώπους σε όλο το οικοσύστημα με τον χρόνο, το παρελθόν και το μέλλον. Οι άνθρωποι δεν αγοράζουν τι κάνεις, αλλά γιατί το κάνεις. Οι άνθρωποι στον χώρο της Υγείας έχουν μέσα τους ένα τεράστιο γιατί».

Τα Αριστεία Ε.Ε.Φα.Μ. 2022 – 2024

Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με την απονομή των Αριστείων Ε.Ε.Φα.Μ., το θεσμό που επιβραβεύει τις βέλτιστες και πιο καινοτόμες πρακτικές επικοινωνίας και επιδιώκει να ενθαρρύνει την υιοθέτηση αποτελεσματικών στρατηγικών επικοινωνίας στο φαρμακευτικό κλάδο.

Ο Επικεφαλής της Ομάδας Αριστείων Ε.Ε.Φα.Μ. 2022 – 2024, κ. Παναγιώτης Κοσμαράς, District Sales Manager, Amgen Hellas και ο Επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, κ. Παύλος Νικολάου, παρουσίασαν αρχικά τις υποψηφιότητες που προκρίθηκαν στην τελική φάση του διαγωνισμού και στη συνέχεια έλαβε χώρα η τελετή απονομής. Το πρώτο Αριστείο στην κατηγορία «Καλύτερη Καμπάνια Νέου Προϊόντος» έλαβε η εταιρεία ABBVIE για το προϊόν “RINVOQ”, ενώ το δεύτερο Αριστείο απονεμήθηκε στην εταιρεία UCB για το προϊόν “BIMZELX”. Στην κατηγορία «Καλύτερη Καμπάνια Προϊόντων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. & Προϊόντων Αυτό-φροντίδας» το πρώτο Αριστείο απονεμήθηκε στην εταιρεία VIAN για το προϊόν “DEPON COLD & FLU”, ενώ το δεύτερο στην εταιρεία ELPEN για το προϊόν “CANEPHRON”. Το πρώτο Αριστείο στην κατηγορία «Καλύτερη Δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» έλαβε η εταιρεία SERVIER για τη δράση “MyComeBack@Work”, ενώ το δεύτερο Αριστείο απονεμήθηκε στην εταιρεία ABBVIE για τη δράση “Abbvie Gives Back”. Το πρώτο Αριστείο στην κατηγορία «Καλύτερη Δράση ή/και Πρωτοβουλία Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού» απονεμήθηκε στην εταιρεία SANOFI για τη δράση “ALL WELL”, ενώ το δεύτερο Αριστείο έλαβε η εταιρεία NOVARTIS για τη δράση «Η στρατηγική ευημερίας που στοχεύει στην απελευθέρωση της δύναμης των ανθρώπων». Τέλος, στην κατηγορία «Καλύτερο Πρόγραμμα Υποστήριξης Ασθενών & Ευαισθητοποίησης Κοινού» απονεμήθηκε στην εταιρεία NOVO NORDISK για το πρόγραμμα «ΠΑΜΕ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ» και το δεύτερο Αριστείο απονεμήθηκε στην εταιρεία BRISTOL MYERS SQUIBB για το πρόγραμμα “BIOMARKERS”.