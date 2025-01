Για ενήλικες υπέρβαρους ή παχύσαρκους χωρίς διαβήτη, οι αγωνιστές του υποδοχέα για το προσομοιάζον με γλυκακόνη πεπτίδιο-1 (GLP-1 RAs) -μια ορμόνη που ρυθμίζει το σάκχαρο του αίματος και μειώνει την πείνα- είναι αποτελεσματικοί για την απώλεια βάρους, σύμφωνα με μια ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε διαδικτυακά στις 7 Ιανουαρίου στο Annals of Internal Medicine. Η Areesha Moiz, από το Πανεπιστήμιο McGill στο Μόντρεαλ, και οι συνεργάτες της εξέτασαν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των των αγωνιστών GLP-1 για τη θεραπεία της παχυσαρκίας μεταξύ ενηλίκων χωρίς διαβήτη σε μια συστηματική ανασκόπηση ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο τυχαιοποιημένων μελετών σε κατά τα άλλα υγιείς ενήλικες με υπέρβαρο ή παχυσαρκία. Συμπεριλήφθηκαν 26 μελέτες με 15.491 συμμετέχοντες και 12 φάρμακα (τρια εμπορικά διαθέσιμα και εννέα που ακόμα δεν έχουν εισαχθεί στην αγορά). Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η τιρζεπατίδη (15 mg μία φορά την εβδομάδα), η σεμαγλουτίδη (2,4 mg μία φορά την εβδομάδα) και η λιραγλουτίδη (3,0 mg μία φορά την ημέρα) είχαν ως αποτέλεσμα απώλεια βάρους έως και 17,8%, 13,9% και 5,8% μετά τις 72, 68 και 26 εβδομάδες θεραπείας, αντίστοιχα, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Το Retatrutide (12 mg μία φορά την εβδομάδα) οδήγησε σε απώλεια βάρους έως και 22,1% μετά από 48 εβδομάδες. Άλλοι νέοι απλοί και συνδυαστικοί παράγοντες για την GLP-1 ήταν επίσης αποτελεσματικοί. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν συχνές (80 έως 97% έναντι 63 έως 100% για το GLP-1 RA και το εικονικό φάρμακο, αντίστοιχα. Οι περισσότερες σχετίζονταν με το γαστρεντερικό, συμπεριλαμβανομένης της ναυτίας, του εμέτου, της διάρροιας και της δυσκοιλιότητας. «Τα αποτελέσματά μας υποστηρίζουν τη χρήση των αγωνιστών GLP-1 για τη θεραπεία του υπέρβαρου ή της παχυσαρκίας μεταξύ ασθενών χωρίς διαβήτη», έγραψαν οι συγγραφείς. Περισσότερες πληροφορίες: Areesha Moiz et al, Efficacy and Safety of Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists for Weight Loss Among Adults Without Diabetes, Annals of Internal Medicine (2025). DOI: 10.7326/ANNALS-24-01590