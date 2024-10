«Για τους νέους, μέσω των νέων». Με αυτό το φιλόδοξο σύνθημα, η εταιρεία επιστήμης και τεχνολογίας Merck συγκέντρωσε νέους Έλληνες για να συζητήσουν τις προτεραιότητες και τις ανησυχίες της νεολαίας σχετικά με τη Συναισθηματική Ευεξία. Η συνάντηση «στρογγυλής τραπέζης» που διοργανώθηκε από τη Merck με αυτόν το σκοπό εντάσσεται στο «FutURe» project», το οποίο παρέχει βήμα στους νέους, ενθαρρύνοντάς τους να διαμορφώσουν ενεργά τη δημόσια ατζέντα, προωθώντας τις καινοτόμες ιδέες τους και ενισχύοντας τη φωνή τους στο δημόσιο διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους.

Τον εποικοδομητικό και πολύπλευρο διάλογο καθοδήγησε η κα Ζωή Φράγκου, Οργανωσιακή Ψυχολόγος, ενώ συμμετείχαν 8 νέοι Millennials και Gen Zs που ανέπτυξαν τις απόψεις και τις ιδέες τους ο καθένας από τη σκοπιά του. Συγκεκριμένα το «παρών» έδωσαν οι: Άκης Δαγλαρτζής, Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, Ζώης Ζούτσος, Υπεύθυνος Διοίκησης και Οικονομικών της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Ελευθερία Πετροπούλου, Γεροντολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), Ελένη Σαντοριναίου, Azure Global Black Belt στη Microsoft, Δήμητρα Σηφάκη, Instructional Designer – Αρχαιολόγος, Γιάννης Σωτηρόπουλος, Senior Data Scientist / NLP Engineer at Aisera, Άγγελος Χουβαρδάς, συν-ιδρυτής του e-Αιμοδότες και Γιάννος Χριστοφόρου, Communication Trainee στην European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA). Κατά τη διάρκεια της ανοιχτής συζήτησης, οι συμμετέχοντες νέοι ανέδειξαν καίρια ζητήματα και πρότειναν καινοτόμες λύσεις σε κρίσιμους τομείς με στόχο την προστασία και ενίσχυση της συναισθηματικής ευεξίας, ενώ ανάδειξαν τον ουσιαστικό ρόλο των δημόσιων φορέων στην προώθηση και διαφύλαξη της και πρότειναν καινοτόμους τρόπους με τους οποίους ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμβάλει στην προαγωγή της συναισθηματικής ευεξίας. Τέλος εισηγήθηκαν πρακτικές λύσεις για τη διευκόλυνση του οικογενειακού προγραμματισμού των νέων στην Ελλάδα και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Όπως επισήμανε ο François Feig, Head of Mid Europe: «Στη Merck, πιστεύουμε ακράδαντα στη σύνδεση των γενεών και στην πρόβλεψη των αλλαγών για τη διαμόρφωση του μέλλοντος. Σήμερα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να ακούσουμε περισσότερα για τις ανησυχίες των νέων Ελλήνων, αλλά και να συζητήσουμε για τις ιδέες και τη συμβολή τους σχετικά με το πώς η κυβέρνηση και ο δημόσιος τομέας μπορούν να λύσουν τα ζητήματα γύρω από τη συναισθηματική υγεία, ευεξία και τον οικογενειακό προγραμματισμό. Αυτές οι ιδέες θα συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης για τους τοπικούς και ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής, διασφαλίζοντας ότι οι φωνές των νέων ακούγονται και λαμβάνονται υπόψη.»

Χαρακτηριστική ήταν και η τοποθέτηση του, Άκη Δαγλαρτζή, Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, ο οποίος τόνισε: «Θα ήθελα αρχικά να συγχαρώ τη Merck για την πρωτοβουλία της και για το γεγονός ότι είναι διατεθειμένη να ακούσει τις νέες γενιές. Δεν έμεινε μόνο στην έρευνα αλλά μπαίνει και στην ουσία της έρευνας, στη συζήτηση. Είναι μια πρωτοβουλία που δίνει οξυγόνο στους νέους. Συνολικότερα, η νεολαία έχει πολλά προσόντα και λίγες ευκαιρίες. Έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια κυβερνητικές πρωτοβουλίες και μέτρα προς τη θετική κατεύθυνση, αλλά χαρακτηρίζονται από μια γενικότητα. Θα πρέπει να υπάρξουν πιο στοχευμένα μέτρα και πολιτικές και κυρίως θα πρέπει οι νέοι να συμπεριληφθούν στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν συνέργειες δημόσιας διοίκησης και ιδιωτικού τομέα, και κυρίως να αναπτύξει πρωτοβουλίες ο ιδιωτικός τομέας στις περιοχές που δεν μπορεί να φτάσει το κράτος με στόχο να δοθεί στις νεότερες γενιές η ευκαιρία να συν-διαμορφώσουν το μέλλον».

Σχετικά με το «FutURe»

Το «FutURe» είναι ένα μακροπρόθεσμο και φιλόδοξο project – πρωτοβουλία της Merck και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και τη συζήτηση για τα θέματα που ενδιαφέρουν τους νέους ανθρώπους. Το FutURe υλοποιείται “για τους νέους, μέσω των νέων”, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αναδείξουν τις ανάγκες, τις απόψεις και τις ανησυχίες τους σε φορείς λήψης αποφάσεων, σε θεσμούς, αλλά και σε κορυφαία στελέχη της Merck για να ακουστεί η φωνή τους.

«Συχνά, οι αποφάσεις για τους νέους λαμβάνονται χωρίς τη συμμετοχή τους. Είναι καιρός να ακουστεί η φωνή τους», επισήμανε η Susan King-Barnardo, Managing Director της Merck Ελλάδας και Κύπρου.

Με αυτό το σκεπτικό, το FutURe project βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

Διερεύνηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων των νέων μέσα από τη διενέργεια τακτικών ευρωπαϊκών ερευνών για τους νέους της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Αξιοποίηση των συμπερασμάτων αυτής της έρευνας στη δημόσια ατζέντα μέσω της διοργάνωσης συναντήσεων στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή νέων, ώστε να ακουστούν οι απόψεις και οι προτάσεις τους.

Ενίσχυση της φωνής των νέων εργαζόμενων στη Merck και αύξηση της δυνατότητας επιρροής τους μέσω μίας εσωτερικής πλατφόρμα υποστήριξης.

Νέοι και συναισθηματική ευεξία

Οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών έχουν μεταμορφώσει την εργασία και τις κοινωνικές προτεραιότητες. Σήμερα, παρατηρείται μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση εννοιών όπως η αυτοφροντίδα, ο ελεύθερος χρόνος και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, με έμφαση στην ποιότητα ζωής και το περιβάλλον. Η σημασία της καλής συναισθηματικής υγείας αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο από τους νέους, όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα της έρευνας «Gen Zs and Millennials Emotional Health Merck Survey: Τι κινεί τους νέους Ευρωπαίους;» που πραγματοποιήθηκε το 2023 μεταξύ ατόμων ηλικίας 19–36 ετών σε 12 ευρωπαϊκές χώρες. Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι το 88% των νέων θεωρούν τη συναισθηματική τους υγεία ως μια από τις πιο σημαντικές πτυχές της ζωής τους και το 76% ανέφεραν ότι σκέφτονται τη συναισθηματική τους υγεία τακτικά ή πάντα.

Για το λόγο αυτό, και εξαιτίας της πρόσφατης αλλαγή στις προσδοκίες και τις προτεραιότητες των νεότερων γενεών, είναι απαραίτητο να αναλυθεί η συναισθηματική υγεία των νέων και να κατανοηθούν τα κριτήρια και οι απαιτήσεις για τη διασφάλιση της συναισθηματικής τους ευεξίας.