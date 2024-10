Η Amgen Ελλάς ανακοινώνει ότι απέκτησε την πιστοποίηση του Great Place to Work®, (CERTIFIED by Great Place to Work®) για τη χρονιά 2024-2025 μετά από μία μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση που πραγματοποίησε ο ομώνυμος οργανισμός.

Η αξιολόγηση εξέτασε πως αναπτύσσονται οι 5 διαστάσεις εργασιακού περιβάλλοντος η Αξιοπιστία, ο Σεβασμός, η Δικαιοσύνη, η Υπερηφάνεια και η Συντροφικότητα και τα αποτελέσματα επιβράβευσαν τις πρακτικές της εταιρίας με την ξεχωριστή αυτή πιστοποίηση.

Αποδεικνύοντας έμπρακτα την δέσμευσή της για την δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου ο καθένας μπορεί να είναι ο εαυτός του, η διάκριση αυτή αντανακλά την επιτυχία των συνεχών προσπαθειών της Amgen να δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης, σεβασμού και αλληλεγγύης.

H Εύη Μωραΐτη, HR Lead της Amgen Ελλάδος, δήλωσε: «Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που μέσω της πιστοποίησης Great Place to Work αποδεικνύεται πως η επιτυχία προέρχεται μόνο από ένα χώρο εργασίας που ενθαρρύνει την διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη, την ομαδικότητα, τη συνέπεια και την εμπιστοσύνη. Επιδίωξή μας αποτελεί πάντα η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο να αποδεικνύεται έμπρακτα η προσήλωσή μας σε πρακτικές που προάγουν την εταιρική μας κουλτούρα, με κυρίαρχες αξίες την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό».

Η Amgen, πιστή στο όραμά της για έναν καλύτερο κόσμο, επενδύει όχι μόνο στην έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών, αλλά και στην ευημερία των ανθρώπων της. Αυτή η διάκριση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της εταιρείας και μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον.

