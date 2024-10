Με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού, η Bayer Ελλάς συμμετέχει σε δράσεις με στόχο την ενημέρωση για τους παράγοντες κινδύνου, τις διαγνωστικές μεθόδους αλλά και τους μύθους σχετικά με τον καρκίνο του μαστού.

Στο πλαίσιο αυτό, εργαζόμενες και εργαζόμενοι της εταιρείας συμμετείχαν για ακόμη μία χρονιά στο Race for The Cure, μια γιορτή για τη ζωή με πρωταγωνίστριες καθημερινές ηρωίδες, που αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν τον καρκίνο. Η Bayer Ελλάς συνδράμει έμπρακτα στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της ασθένειας μέσα από τη διαδικτυακή ενημερωτική πύλη «Ας μιλήσουμε για τον Καρκίνο του Μαστού», που έχει δημιουργήσει και διαθέσει στο κοινό εδώ και 2 χρόνια.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα, περίπου οι μισές γυναίκες άνω των 40 έχουν πυκνούς μαστούς. Ο πυκνός ιστός του μαστού καθιστά πιο δύσκολο τον εντοπισμό όγκων σε μια απλή μαστογραφία και πολλές φορές χρειάζεται πιο ακριβής απεικονιστική μέθοδος, όπως η μαγνητική τομογραφία1,2. Αυτό ήταν και το μήνυμα της εταιρείας στα μπλουζάκια των συμμετεχόντων εργαζόμενων στο Race for The Cure.

Η Bayer Ελλάς αποτελεί τη μόνη εταιρεία που συντροφεύει τον άνθρωπο σε όλο το ταξίδι για μία καλύτερη ζωή. Από την πρόληψη νοσημάτων και την αυτοφροντίδα, μέχρι την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση και την αντιμετώπιση πληθώρας νοσημάτων, η εταιρεία διαθέτει πλούσιο χαρτοφυλάκιο καινοτόμων προϊόντων, μηχανημάτων και ψηφιακών λύσεων, ώστε να επιτύχει την αποστολή της, που είναι η επίτευξη της Υγείας για όλους.

Παράλληλα, η εταιρεία φροντίζει συνεχώς, μέσω του προγράμματος BeWell@Bayer, την ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα πρόληψης και υποστηρίζει τους τακτικούς προληπτικούς ελέγχους, μέσω του ιδιωτικού προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις οικογένειές τους.

Θεμέλιο για την επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού είναι η σωστή ενημέρωση και η έγκυρη διάγνωση, καθώς όσο νωρίτερα εντοπιστεί ο καρκίνος, τόσο καλύτερα αποτελέσματα μπορεί να έχει η θεραπεία.

Η Bayer Ελλάς δεσμεύεται να στέκεται πάντα δίπλα στις γυναίκες και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, προκειμένου να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση της νόσου και των επιλογών του προσυμπτωματικού ελέγχου.

