Η MSD Animal Health και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κτηνιάτρων (FVE), ανακοινώνουν την ένταξη 34 φοιτητών Κτηνιατρικής από όλη την Ευρώπη στο πρόγραμμα υποτροφιών MSD Animal Health & FVE 2024. Οι εν λόγω υποτροφίες απονέμονται σε φοιτητές που διανύουν το 3ο, 4ο ή 5ο έτος σπουδών τους, επιτρέποντας την αναβάθμιση της ακαδημαϊκής τους εμπειρίας και εν τέλει υποστηρίζοντας την έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης επέλεξε 34 φοιτητές σε σύνολο περισσότερων από 360 αιτήσεων – τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων που έχουν υποβληθεί έως σήμερα – οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε Κτηνιατρικές Σχολές από 22 χώρες: Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρουμανία, Σουηδία, Τουρκία, Ουκρανία, Τσεχία, Γαλλία, Εσθονία και Ηνωμένο Βασίλειο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Η επιτυχημένη συνεργασία με την MSD Animal Health μας επέτρεψε να υποστηρίξουμε και να ενδυναμώσουμε 398 φοιτητές Κτηνιατρικής τα τελευταία 9 χρόνια, πολλοί από τους οποίους αναμφίβολα θα γίνουν οι νέες ηγετικές φυσιογνωμίες στον χώρο», ανέφερε ο Πρόεδρος της FVE, Siegfried Moder. «Ευχαριστούμε θερμά την MSD Animal Health που μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στους φοιτητές και στο μέλλον του επαγγέλματος, με γνώμονα την προαγωγή της Ενιαίας Υγείας και Ενιαίας Ευζωίας (One Health and One Welfare)».

«Σε περιόδους με αυξημένα ζητήματα βιοασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι κτηνίατροι διαδραματίζουν καίριο ρόλο για τη διασφάλιση της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας, η MSD Animal Health βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να συνεχίζει αυτή την αξιόλογη παράδοση και συνεργασία για την υποστήριξη άξιων φοιτητών που αποτελούν το μέλλον του κτηνιατρικού μας επαγγέλματος», δήλωσε ο Rob Kelly, Ανώτερος Αντιπρόεδρος και επικεφαλής της MSD Animal Health, EURAM. «Οι κτηνίατροι αποτελούν θεμελιώδη παράγοντα της υγείας των ζώων – από τη διάγνωση και τη θεραπεία των ζώων που βρίσκονται υπό τη φροντίδα τους μέχρι τη συμβολή στην ανακάλυψη νέων και καινοτόμων τρόπων διαχείρισης και πρόληψης των ασθενειών».

Για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κτηνιάτρων (FVE), το 2024 σηματοδοτεί άλλη μια αξιοσημείωτη επιτυχία για το πρόγραμμα υποτροφιών, με τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων που κατατέθηκαν να καταδεικνύει τη σημασία και τον αντίκτυπό του για τους φοιτητές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η συνεργασία και η δέσμευση της MSD Animal Health ήταν καθοριστικές για τη διεξαγωγή αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας. Η απονομή των υποτροφιών κατέστη δυνατή χάρη στην ανεκτίμητη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδρυμάτων Κτηνιατρικής Εκπαίδευσης (EAEVE), ενώ η επιλογή των νικητών υποστηρίχθηκε από τη Διεθνή Ένωση Φοιτητών Κτηνιατρικής (IVSA).