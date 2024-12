Στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον η Phragma Therapeutics Inc, μέσω της θυγατρικής της Thera Phragma I.K.E., με επικεφαλής τον Δρ. Σπύρο (Σπυροπάνο) Παπαπετρόπουλο. Το εγχείρημα αποτελεί καρπό ομάδας Ελλήνων ερευνητών που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα, με μεγάλη δεξαμενή γνώσης και εξειδίκευσης, στις νευροεπιστήμες, τη βιοτεχνολογία, την φαρμακευτική ανάπτυξη, αλλά και την επιχειρηματικότητα.

Η Thera Phragma Therapeutics είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας, εξειδικευμένη στην ερεύνα και ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών για την αντιμετώπιση ασθενειών που σχετίζονται με τη λειτουργεία των βιολογικών προστατευτικών φραγμών καίριων οργάνων, όπως του εγκέφαλου, του οφθαλμού και του εντέρου. Το κύριο πρόγραμμα της εταιρείας στοχεύει στην αποκατάσταση της παθολογικής λειτουργίας του Αιματο-Εγκεφαλικού φραγμού (ΑΕΦ) σε νευρολογικές παθήσεις όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ, το εγκεφαλικό επεισόδιο, και η πολλαπλή σκλήρυνση. Παράλληλα η εταιρεία αναπτύσσει τεχνολογία που θα ενισχύει τη διαπερατότητα θεραπευτικών παραγόντων (για γονιδιακές, κυτταρικές και RNA θεραπείες, καθώς και άλλων μακρομορίων) στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ). Με αυτό τον τρόπο δηλ. θα επιτρέπεται η διείσδυση και η ελεγχόμενη μεταφορά των παραγόντων εντός του ΚΝΣ, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την στοχευμένη δράση τους, σε ασθενείς με παθήσεις του εγκεφάλου.

Όπως εξηγεί ο Δρ. Σπύρος Παπαπετρόπουλος, Προέδρος του διοικητικού συμβουλίου της Phragma Therapeutics Inc και επικεφαλής της Thera Phragma IKE: «η απόφαση μας για την ίδρυση της Thera Phragma στην Ελλάδα, δεν αποτελεί απλώς μια «επιστροφή» στη χώρα μας, αλλά υποδηλώνει την πεποίθησή μας ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον τις υποδομές, αλλά και υψηλό επιστημονικό δυναμικό, για να υποστηρίξει μια πραγματικά καινοτόμο εταιρία, που θα μπορεί να ανταγωνιστεί στη διεθνή σκηνή, εταιρίες βιοτεχνολογίας, παγκόσμιας εμβέλειας. Πιστεύουμε ότι η δραστηριοποίηση της Thera Phragma θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της εγχώριας βιοφαρμακευτικής έρευνας, και θα ανοίξει νέους δρόμους για την προσέλκυση και ανάπτυξη της καινοτομίας με πολλαπλά οφέλη για τη χώρα μας, σε επιστημονικό, οικονομικό και θεραπευτικό πεδίο».

Η ίδρυση της Thera Phragma στην Ελλάδα από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων με επιχειρηματική εμπειρία και δραστηριότητα διεθνώς (βλ. παρακάτω βιογραφικά σημειώματα) αποτελεί ισχυρή ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας στο πεδίο της καινοτομίας, ειδικότερο στον τομέα της βιοτεχνολογίας, με άμεσο και θετικό αντίκτυπο στην οικονομία, την κοινωνία, και το επιστημονικό της μέλλον.

Αναφορικά με τους συνιδρυτές της Phragma Therapeutics Inc και της Ελληνικής Θυγατρικής της Thera Phragma I.K.E.:

Δρ. Σπύρος Παπαπετρόπουλος

Ο Δρ. Σπύρος Παπαπετρόπουλος είναι Νευρολόγος και Νευροεπιστήμονας. Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και εξειδικεύτηκε στις νευροεκφυλιστικές παθήσεις του εγκεφάλου στο National Hospital for Neurology and Neurosurgery του Λονδίνου. Αποτελεί αναγνωρισμένο και καταξιωμένο στέλεχος της παγκόσμιάς βιοφαρμακευτικής βιομηχανίας με 27 χρόνια επιτυχούς καριέρας στη ιατρική, τη βιοφαρμακευτική έρευνα, με περισσότερες από 170 δημοσιεύσεις και περίπου 12.000 αναφορές και πολλές πατέντες, καθώς και πολυάριθμα projects για την έγκριση νέων φαρμάκων σε διάφορες νευρολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις, στα οποία ήταν επικεφαλής.

Ο Δρ. Παπαπετρόπουλος είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Phragma Therapeutics Inc. και επικεφαλής της ελληνικής θυγατρικής Thera Phragma I.K.E. Είναι επίσης Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικός Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bionomics Ltd (εισηγμένης στο NASDAQ), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Lipocine Therapeutics Inc (εισηγμένης στο NASDAQ) καθώς και ιδρυτής και Πρόεδρος της Encephalos Life Sciences LLC. Έχει διατελέσει Καθηγητής στη Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, επιστημονικός σύμβουλος του Massachusetts General Hospital στη Βοστώνη και έχει υπηρετήσει σε ανώτερες θέσεις σε κορυφαίες εταιρείες όπως η Biogen Inc, Allergan Inc, Pfizer Inc, Teva Pharmaceuticals και Acadia Pharmaceuticals Inc.

Με ένα μεγάλο κεφάλαιο γνώσης και εμπειρίας στην ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων θεραπειών, συνδυάζοντας την ιατρική επιστήμη με επιχειρηματικές στρατηγικές στον τομέα της υγείας, ο Δρ. Παπαπετρόπουλος έχει καθοδηγήσει πολυάριθμα προγράμματα βιοφαρμακευτικής έρευνας, (μικρά μόρια, βιολογικά προϊόντα, γονιδιακές θεραπείες), και έχει αναλάβει σημαντικά projects για παγκόσμιες εγκρίσεις νέων φαρμάκων και λανσαρίσματα προϊόντων. Παράλληλα έχει αναλάβει τον μετασχηματισμό αναπτυσσόμενων εταιρειών και έχει συμμετάσχει σε στρατηγικές συνεργασίες και συμφωνίες συγχωνεύσεων, που εκτιμώνται σε δισεκατομμύρια δολάρια, ενισχύοντας τη δημιουργία αξίας για μετόχους και επενδυτές.

Δρ. Ιωσήφ Πεδιαδιτάκης

Ο Δρ. Πεδιαδιτάκης σπούδασε μοριακή βιολογία και βιοτεχνολογία στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, κατέχει μεταπτυχιακό στη μοριακή βιολογία, διδακτορικό στις νευροεπιστήμες και έχει μεταδιδακτορική έρευνα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Έχει συνεισφέρει σημαντικά στην προκλινική έρευνα για νευροεκφυλιστικές παθήσεις, συνδυάζοντας προηγμένες τεχνολογίες και καινοτόμα μοντέλα για την ανακάλυψη νέων θεραπειών.

Ο Δρ. Ιωσήφ Πεδιαδιτάκης είναι Αντιπρόεδρος της Thera Phragma και επικεφαλής του Τμήματος Βιολογίας στην PhragmaTherapeutics, όπου ηγείται της ανάπτυξης φαρμάκων για την αποκατάσταση του αιματοεγκεφαλικού φραγμού. Με πολυετή εμπειρία σε κορυφαίες εταιρείες, όπως η Emulate Inc. και η Alchemab Therapeutics, έχει συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, όπως το Brain-Chip, το οποίο βραβεύτηκε ως μία από τις κορυφαίες καινοτομίες του 2021.

Δρ. Αντρέας Παπαπετρόπουλος

Ο Δρ. Αντρέας Παπαπετρόπουλος σπούδασε στη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, έλαβε το διδακτορικό του στη Φαρμακολογία στο πανεπιστήμιο Yale, όπου εργάστηκε επί δεκαετία και ως μεταδιδακτορικός ερευνητής. Σήμερα είναι Καθηγητής Φαρμακολογίας στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και συν-ιδρυτής της Phragma Therapeutics. Έχει διατελέσει Adjunct και επισκέπτης καθηγητής σε πανεπιστήμια της Ευρώπης (Maastricht University) και της Βορείου Αμερικής (McGill University, LSU, UTMB, UMDNJ). Έχει εκλεγεί Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Φαρμακολογίας (EPHAR), καθώς και Fellow της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας και της Βρετανικής Εταιρείας Φαρμακoλογίας. Έχει επίσης υπηρετήσει ως μέλος των συντακτικών επιτροπών σε περιοδικά της Βρετανικής και της Αμερικανικής Φαρμακολογικής Εταιρείας και της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας και κριτής σε περισσότερα από 60 διεθνή περιοδικά, και 26 ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς χρηματοδότησης στην Ευρώπη, Αμερική και Ασία.

Η έρευνα του εστιάζεται στους μοριακούς μηχανισμούς δράσης και στην προκλινική αξιολόγηση φαρμάκων. Το συνολικό δημοσιευμένο του έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά αριθμεί 204 εργασίες οι οποίες έχουν 28.000 αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία (h-index 76).

Bill Robinson, MD, PhD

Ο Bill Robinson έλαβε τα πτυχία BS, MD και PhD από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και ολοκλήρωσε την κλινική του εκπαίδευση στην Εσωτερική Παθολογία στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο. Σήμερα είναι επικεφαλής του Τμήματος Ανοσολογίας και Ρευματολογίας στο Τμήμα Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και διαχειρίζεται ένα ερευνητικό εργαστήριο που διερευνά τους ρόλους των Β κυττάρων, των αντισωμάτων και της εγγενούς ανοσίας, στην αυτοανοσία και την αρθρίτιδα, ενώ ασκεί και την κλινική ιατρική ως Ρευματολόγος.

Εκτός της Thera Phragma, o Bill Robinson είναι συνιδρυτής πολλών εταιρειών βιοτεχνολογίας, είναι διαρκώς παρών στο επιχειρηματικό πεδίο, έχει περισσότερες από είκοσι κατατεθειμένες αιτήσεις για πατέντες και θεωρείται ηγέτης σκέψης (thought leader) στη μεταφραστική ανοσολογία.

Matthew Brennan MSc, MBA

Ο Matt είναι αντιπρόεδρος της Bionomics, (εισηγμένης στο NASDAQ), εταιρείας βιοτεχνολογίας στην Αυστραλία και θεωρείται διαλειτουργικός (cross-functional) ηγέτης στη βιοτεχνολογία και την επιχειρηματικότητα, με πάνω από μια δεκαετία εμπειρίας στην ανακάλυψη φαρμάκων και την επιχειρηματική ανάπτυξη. Είναι συγγραφέας και εφευρέτης με περισσότερες από 10 δημοσιεύσεις και κατατεθειμένες πατέντες. Σπούδασε Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία στο Northeastern University από όπου αποφοίτησε με άριστα, έχοντας δευτερεύουσες σπουδές στην Ψυχολογία και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει M.B.A. από το Babson College και πιστοποίηση Γενικής Διοίκησης από το Graduate School of Business του Πανεπιστημίου του Stanford.

Η καριέρα του ξεκίνησε ως επιστήμονας, όπου συνέβαλε σημαντικά στην ανακάλυψη και ανάπτυξη θεραπευτικών ουσιών επόμενης γενιάς, όπως οι αναστολείς KRAS που αναπτύσσονται από την Revolution Medicines, ο αναστολέας Beta-catenin/TCF4 της Fog Pharma και διάφορα προγράμματα ανοσολογικών αντισωμάτων και νανοσωμάτων της Sanofi. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις στην Ipsen ως μέλος της ομάδας Global External Innovation and Partnering, όπου συμμετείχε σε πολλές επιτυχημένα επιχειρηματικά projects και ήταν μέλος της ιδρυτικής ομάδας της Vigil Neuroscience και επικεφαλής της επιχειρηματικής της ανάπτυξης, έχοντας κρίσιμο ρόλο στην προώθηση κλινικών ερευνητικών προγραμμάτων, μέσα από ιδιωτικές και δημόσιες χρηματοδοτήσεις.