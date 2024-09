Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 23ο Ετήσιο Συνέδριο Healthworld με τίτλο ”The Healthcare Sector in a Changing World: Are we Ready?” που διοργανώθηκε από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, στις 23 – 24 Σεπτεμβρίου 2024 στην Αθήνα.

Με πορεία δεκαετιών, το Συνέδριο HealthWorld αποτελεί πια σημείο αναφοράς για την πολιτική Υγείας, δίνοντας κάθε χρόνο βήμα σε πολλούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, σε υπεύθυνους χάραξης της πολιτικής υγείας, σε ακαδημαϊκούς, κυβερνητικά στελέχη, ερευνητές και στελέχη της βιομηχανίας ν’ ανταλλάξουν απόψεις και να σκιαγραφήσουν όλες τις εξελίξεις για το υγειονομικό πλαίσιο στην Ελλάδα.

Η θεματολογία του φετινού συνεδρίου εστίασε σε καίρια ζητήματα όπως η σημασία της καινοτομίας στην παροχή υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας, οι μελλοντικές προκλήσεις για τα συστήματα υγείας, οι βιώσιμες στρατηγικές, η υγειονομική περίθαλψη με βάση την αξία, οι τεχνολογικές εξελίξεις και ο μετασχηματισμός της υγειονομικής περίθαλψης.

Η Βecton Dickinson Hellas (BD Hellas Α.Ε) υποστήριξε αυτή τη σημαντική δράση ως gold sponsor/χρυσός χορηγός. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της BD Hellas A.E. – Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), κ.Μανώλης Τριποδιανός συμμετείχε στην ενότητα με τίτλο «Ο μετασχηματισμός της υγειονομικής περίθαλψης για το μέλλον: Χτίζοντας τώρα ένα υγιέστατο σύστημα για ένα υγιέστερο πληθυσμό», όπου είχε την ευκαιρία να αναδείξει, με την παρουσίασή του, μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων για τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην Υγεία.

Ο κ. Τριποδιανός εστίασε στην ανάγκη για άμεση συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων φορέων στον μετασχηματισμό του υγειονομικού πλαισίου στην Ελλάδα που θα θέτει στο επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες του ασθενή αλλά και του επαγγελματία υγείας. Στο πλαίσιο αυτό ανέλυσε τις προκλήσεις που καλείται να υπερκεράσει το σύστημα Υγείας όπως οι ανισότητες στην πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες, η γήρανση του πληθυσμού, η Βιωσιμότητα του Συστήματος αλλά και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας. Στην πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση του ανέδειξε και την τεράστια συμβολή της τεχνολογίας στην Υγεία με εφαρμογές όπως η τηλεϊατρική, η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και η ψηφιοποίηση.

«Η βιομηχανία ιατρικής τεχνολογίας μπορεί να βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας να βελτιώσουν την προσέγγισή τους προσφέροντας εκπαίδευση και καινοτόμες Ιατρικές Συσκευές. Ο χρόνος είναι σημαντικός για τον χώρο της Υγείας, τώρα πρέπει να συμφωνήσουμε πως οι υγειονομικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τη Βecton Dickinson Hellas (BD Hellas Α.Ε.)

Για περισσότερο από έναν αιώνα, η BD βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης καινοτόμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων που επιλύουν τα προβλήματα των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών. Mε οδηγό την τεχνολογική καινοτομία που προσφέρουν ανώτερα κλινικά οφέλη, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση του συνολικού κόστους υγειονομικής περίθαλψης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε www.bd.com