Ο Σεπτέμβριος είναι αφιερωμένος στη Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη στην MSD, δύο αξίες που κάνουν την κοινωνία μας καλύτερη. Η Διαφορετικότητα, η Ισότητα και η Συμπερίληψη αποτελούν βασικά στοιχεία της ταυτότητάς της εταιρίας και χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικότητάς της. Η MSD Ελλάδος σταθερή στη δέσμευσή της να ενισχύει την επικοινωνία και τη διάδραση σε θέματα Diversity, Equity & Inclusion (“DE&I”), κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου πραγματοποίησε στα γραφεία της διαδοχικές ενημερωτικές δράσεις για τους εργαζομένους της.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης “Let’s Talk about DE&I”, το τμήμα Human Resources και τα δίκτυα Next Generation Network (NGN) και Women’s Network (WN) της MSD, παρουσίασαν στους εργαζόμενους την πρόοδο που έχει σημειώσει η εταιρεία στην εφαρμογή πολιτικών που άπτονται της αποδοχής της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στο εργασιακό περιβάλλον. Για το 2024 ξεχώρισαν οι δράσεις «Α day in your shoes», στο οποίο οι εργαζόμενοι γνώρισαν το αντικείμενο εργασίας άλλων συναδέλφων, αλλά και οι συναντήσεις των νέων εργαζομένων που διοργάνωσε το NGN με την ομάδα Διοίκησης. Εξίσου σημαντικές ήταν και οι δράσεις του WNπου διοργάνωσε σε συνεργασία με το Women On Top στο οποίο η Στέλλα Κάσδαγλη, συνιδρύτρια του Women On Top, μίλησε για θέματα διαφορετικότητας και συμπερίληψης αλλά και η συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Liberty Guide Dogs.

Αναλυτικότερα, το WN της MSD Ελλάδος υποδέχθηκε τον Σεπτέμβριο τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Liberty Guide Dogs, η οποία ειδικεύεται στην εκπαίδευση σκύλων-οδηγών για άτομα με ολική ή μερική απώλεια όρασης. Αποστολή της Liberty είναι να συμβάλει σε έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς, με ίσες ευκαιρίες για όλους. Μέσω της εκπαίδευσης σκύλων-οδηγών, παρέχονται σύντροφοι που μέσω των δεξιοτήτων τους, αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων με ολική ή μερική απώλεια όρασης.

Κατά τη διάρκεια του δίωρου βιωματικού σεμιναρίου “Liberty Guide Dogs” οι εργαζόμενοι της MSD είχαν την ευκαιρία να μάθουν πόσο μεγάλη πρόκληση είναι η εκπαίδευση ενός σκύλου-οδηγού στην Ελλάδα, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν καθημερινά, όπως για παράδειγμα τα στενά και δύσβατα πεζοδρόμια με πλήθος σταθερών και κινητών εμποδίων. Αλλά και πώς αλλάζει η ποιότητα ζωής και η καθημερινότητα των ανθρώπων με μερική ή ολική απώλεια όρασης με τη βοήθεια των σκύλων-οδηγών. Στο δεύτερο σκέλος του σεμιναρίου, οι εργαζόμενοι της MSD βίωσαν από κοντά πως είναι να ζεις με προβλήματα όρασης, αλλά και τη βοήθεια που μπορεί να παράσχει ένας σκύλος-οδηγός στην καθημερινότητα ενός ανθρώπου με προβλήματα όρασης.

Η Αθηνά Σταύρου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, δήλωσε σχετικά με τις δράσεις Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης της εταιρείας: «Έχουμε δεσμευτεί να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, φιλόξενο όπου όλοι νιώθουν την εκτίμηση και τον σεβασμό στο πρόσωπό τους. Ζούμε σε έναν κόσμο με αρκετές προκλήσεις στα θέματα DE&Ι και ενώ έχει σημειωθεί πρόοδος, αυτή είναι αρκετά αργή. Στόχος μας είναι να αποτελούμε πρότυπο και να λειτουργούμε ως φορέας αλλαγής στο πλαίσιο της εργασιακής και προσωπικής μας ζωής. Νιώθουμε ιδιαίτερα ευγνώμονες γιατί στην προσπάθειά μας έχουμε πολύτιμους συμμάχους, την Ομάδα Διοίκησης και τα δίκτυα εργαζομένων μας το NGNκαι τοWN, δηλαδή πάνω από 70 εργαζομένους».

Η Σταυρούλα Κοτταρίνου, Business Operations Lead & WN Lead δήλωσε σχετικά: «Χαρήκαμε ιδιαίτερα για τη συνεργασία μας με τη Liberty Assistance & Guide Dogs γιατί ενημερωθήκαμε για ένα θέμα αρκετά ξεχωριστό και όχι ιδιαίτερα γνωστό στο ευρύ κοινό και είδαμε από κοντά την προσπάθεια μιας ομάδας εθελοντών να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας κοινωνίας πιο δίκαιης και συμπεριληπτικής για όλους. Ήταν πραγματικά μια εμπειρία γεμάτη συγκίνηση και έμπνευση».

O Γιάννης Κοντράρος, Ιδρυτής, Εκπαιδευτής της Liberty Guide Dogs ανέφερε σχετικά : “Είχαμε μια εξαιρετική εμπειρία με την MSD. Γνωρίσαμε ανθρώπους που είχαν πραγματικά υψηλό επίπεδο ενσυναίσθησης και ήθελαν να μάθουν περισσότερα για το πώς να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία. Στο τέλος της εκδήλωσης νιώσαμε σαν μια οικογένεια που ταξιδεύει πλέον μαζί προς την ενσωμάτωση, ελευθερίας και ανεξαρτησίας ατόμων με περιορισμένες οπτικές ικανότητες. Τους ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για μια τόσο όμορφη εμπειρία.”

Σχετικά με την Liberty Assistance & Guide Dogs

Η Liberty Assistance &Guide Dogs ειδικεύεται στην εκπαίδευση σκύλων βοήθειας και πιο συγκεκριμένα στην εκπαίδευση σκύλων-οδηγών για άτομα με ολική ή μερική απώλεια όρασης. Το έργο της όχι μόνο ενισχύει την ανεξαρτησία των ατόμων με προβλήματα όρασης, αλλά προάγει και την αποδοχή και κατανόηση του έργου των σκύλων- οδηγών στην Ελλάδα.

Η Liberty δημιουργήθηκε με το όραμα να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ακολουθώντας τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα προσαρμοσμένα στις συνθήκες της χώρας μας, η Liberty εργάζεται,- ώστε οι σκύλοι – οδηγοί να είναι άρτια εκπαιδευμένοι και ικανοί να ανταπεξέλθουν σε όλες τις αντίξοες συνθήκες που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Η Liberty αποτελείται αποκλειστικά από μια ομάδα εθελοντών που συμμετέχουν στην

εκπαίδευση και την αναδοχή σκύλων. Εξασφαλίζει τη συνεχή εποπτεία-υποστήριξη των ανάδοχων γονέων/χορηγών κουταβιών, ώστε να υπάρχουν τα μέγιστα οφέλη από τη σωστή κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση των μελλοντικών σκύλων-οδηγών. Τέλος, πραγματοποιούν πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης για δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και την κοινότητα στο σύνολό της.