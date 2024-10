Σχέδια δράσης και εργαλεία που μπορούν να βελτιώσουν την ανοσοποίηση των νεοαφιχθέντων μεταναστών στην ΕΕ παρουσιάστηκαν σε ευρωπαϊκό συνέδριο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Prolepsis στην Αθήνα, την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του έργου «AcToVax4NAM – Αυξημένη πρόσβαση σε εμβολιασμούς για νεοαφιχθέντες μετανάστες». Στο συνέδριο, με τίτλο: “Building Bridges to Better Health: The Impact of AcToVax4NAM in Promoting Vaccination Equity for Newly Arrived Migrants” συμμετείχαν εκπρόσωποι των κεντρικών γραφείων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στη Γενεύη, και των γραφείων του ΠΟΥ στην Ελλάδα, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι Υπουργείων Υγείας από την Ελλάδα και τις χώρες της κοινοπραξίας του έργου, εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες για την υγεία πρώτης γραμμής.

Η δυσχερής πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και υπηρεσίες εμβολιασμού αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες κατά την άφιξή τους στις χώρες υποδοχής. Αυτή η κατάσταση οξύνει περαιτέρω τις συνθήκες ανισότητας για τον ήδη ευάλωτο αυτό πληθυσμό. Τα τελευταία τρία χρόνια οργανισμοί δημόσιας υγείας, αρμόδια υπουργεία, φορείς και πανεπιστήμια από οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάστηκαν στo πλαίσιo του προγράμματος ActoVax4NAM. Στόχος του προγράμματος ήταν να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση στον εμβολιασμό και να βελτιωθεί η εμβολιαστική κάλυψη νεοαφιχθέντων μεταναστών για ασθένειες που μπορούν να προληφθούν από τα εμβόλια και είναι ενταγμένα στα Εθνικά Προγράμματα Εμβολιασμού των κρατών μελών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Tο έργο AcToVax4NAM, το οποίο συντονίζει το Ινστιτούτο Prolepsis συγχρηματοδοτείται από το Τρίτο Πρόγραμμα Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020), ενώ τους εθνικούς πόρους καλύπτει το Libra Philanthropies. Στο έργο συμμετέχουν επίσης οι φορείς: Istituto Superiore Di Sanita – Ιταλία, Universita Degli Studi Di Roma La Sapienza – Ιταλία, Fundacio Hospital Universitary Vall D’ Hebron, -Ισπανία, Center for Social Innovation – Κύπρος, Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημοσίας Υγείας, Υπουργείο Υγείας – Ελλάδα, Ethno-Medical Centre – Γερμανία, Ministry of Health, Infectious Disease Prevention and Control Unit – Μάλτα, National Institute of Public Health NIH, National Research Institute – Πολωνία, Fundatia Romtens – Ρουμανία.

Στο Συνέδριο, το οποίο προλόγισε η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιδρύτρια του Ινστιτούτου Prolepsis κ. Αθηνά Λινού, απηύθυναν χαιρετισμό η Paola D’ Acapito, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα), η κ. Νεφέλη Ρωμανού, Communications Officer at the WHO Athens Quality of Care and Patient Safety Office & WHO Country Office, o κ. Θάνος Μυλωνέρος, Consultant Public Health at the WHO Athens Quality of Care and Patient Safety Office, η κ. Lara Tavoschi, Senior Researcher in Public Health at the University of Pisa, και η κ. Αφροδίτη Βελουδάκη, Γενική Διευθύντρια του Ινστιτούτου Prolepsis.

Μέσα από παρουσιάσεις και πάνελ εμπειρογνωμόνων, αναδείχθηκαν σε επίπεδο συστήματος παράγοντες που δυσχεραίνουν την ανοσοποίηση των νεοαφιχθέντων μεταναστών στην ΕΕ. Τα εμπόδια αυτά περιλαμβάνουν γλωσσικές και διαπολιτισμικές δυσκολίες, νομικά εμπόδια, έλλειψη γνώσεων και διστακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό, ελλιπή πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο πλοήγησης στις αρμόδιες υπηρεσίες και δυσκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας που εμπλέκονται στον εμβολιασμό, καθώς και ανεπαρκή διαπολιτισμική κατάρτιση των λειτουργών υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν βέλτιστες πρακτικές από όλη την Ευρώπη, τα εργαλεία, τα σχέδια δράσης και οι πιλοτικές δράσεις ανά χώρα που ανέπτυξαν και υλοποίησαν οι εταίροι του έργου AcToVax4NAM. Αυτά περιλαμβάνουν:

Ολοκληρωμένο οδηγό κατάρτισης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση των επαγγελματιών για την υγεία σχετικά με την ανοσοποίηση των νεοαφιχθέντων μεταναστών.

Γλωσσάριο βασικών όρων για τον εμβολιασμό , σε διάφορους γλωσσικούς συνδυασμούς.

Διαγράμματα ροής που επισημαίνουν τα εμπόδια ανά χώρα, τα οποία ενδέχεται να δυσχεράνουν τη διαδικασία εμβολιασμού των νεοαφιχθέντων μεταναστών.

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με εργαλεία για την υπέρβαση των εμποδίων του συστήματος στις χώρες της κοινοπραξίας. Η βιβλιοθήκη εργαλείων έχει ως στόχο να στηρίξει τους επαγγελματίες για την υγεία στην καθημερινή πρακτική τους.

Όλα τα εργαλεία και τα σχέδια δράσης είναι διαθέσιμα στον παρακάτω σύνδεσμο: www.accesstovaccination4nam.eu/project-tools/

Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν σε πάνελ οι πιλοτικές δράσεις ανά χώρα-εταίρο καθώς και οι εμπειρίες των ενδιαφερόμενων μερών από αυτές. Τέλος, η ημερίδα έκλεισε με την παρουσίαση σχετικών συστάσεων για την αποτελεσματικότερη προσπέλαση των εμποδίων αναφορικά με την ανοσοποίηση των νεοαφιχθέντων μεταναστών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ