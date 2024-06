Ποιος ο ρόλος της φαρμακοβιομηχανίας στην Ευρώπη; Πόσο καλή είναι η Ε.Ε. στον τομέα της καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογίας;

Αυτά είναι τα ερωτήματα που απασχόλησαν τη συζήτηση που διεξήχθη από τον δημοσιογράφο Αντώνη Φουρλή, Huffpost Greece/ Αntenna TV, ο οποίος συνομίλησε με τον Stefan Oelrich, First Vice-President & Treasurer, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), Member of the Board of Management of Bayer AG & President Pharmaceuticals Division, Bayer, Germany, στο πλαίσιο του 1st SFEE Summit που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) με κεντρικό θέμα “Επαναπροσδιορίζοντας την Αξία”.

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη φαρμακευτική νομοθεσία έχουν προβλήματα που πρέπει να αναθεωρηθούν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Οelrich. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ε.Ε. επιδιώκει να ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού φαρμάκων, καθιστώντας τα πιο διαθέσιμα, προσβάσιμα και οικονομικά προσιτά σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., ενισχύοντας την έρευνα και την καινοτομία, αλλά οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αντιλαμβάνονται την εξέλιξη της βιομηχανίας φαρμάκων σαν μία μοναδική ευκαιρία επένδυσης και να μην έχουν μόνο στο μυαλό τους τη μείωση του κόστους.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες, ανάμεσα σε αυτές και η Bayer, συμφωνούν ότι έχει γίνει καλή δουλειά ως προς την απλοποίηση των ρυθμιστικών πλαισίων μέσα στη νέα φαρμακευτική νομοθεσία, όμως πρέπει οι ειδικοί να εστιάσουν σωστά στα κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη των εταιρειών, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της πρόσβασης. Ο κ. Οelrich θεωρεί ότι η μείωση του χρόνου προστασίας της πατέντας, θα επιφέρει μια μείωση της επένδυσης σε καινοτόμα φάρμακα στην Ευρώπη. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, οι επενδύσεις σε καινοτόμα φάρμακα έχουν μειωθεί από το 41 στο 31% την τελευταία 10ετία στην Ευρώπη.

Ο κ. Οelrich αναφέρθηκε επίσης και στις δυσκολίες στην πρόσβαση σε νέες θεραπείες που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς, έχοντας μεγάλη αναμονή προκειμένου ένα νέο, καινοτόμο, σκεύασμα που εγκρίνεται στην Ευρώπη να ενταχθεί στον κατάλογο των αποζημιούμενων φαρμάκων σε κάθε χώρα. «Η πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα είναι θέμα και εθνικής πολιτικής. Για παράδειγμα, ο χρόνος αναμονής για ένα καινοτόμο φάρμακο στην Ελλάδα είναι 587 ημέρες, ενώ στη Γερμανία είναι μόλις 126. Συνεπώς η προστασία της φαρμακευτικής νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σχετικό αν έχει θετικό αποτύπωμα», τόνισε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας τη συζήτηση ανέφερε ότι «αυτό που σίγουρα χρειάζεται είναι μια θαρραλέα προσπάθεια προστασίας της Έρευνας και της Τεχνολογίας στον τομέα των φαρμάκων στην Ευρώπη, έτσι ώστε να μένει στην Ευρώπη η καινοτομία και να μην «εξάγεται» στις ΗΠΑ».

Tο συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.