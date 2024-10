Το 12ο Διεθνές Συνέδριο για τη Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom (IWWM-12) πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 19 Οκτωβρίου 2024 στην Πράγα της Τσεχικής Δημοκρατίας. Η μακροσφαιριναιμία Waldenstrom είναι μία ασυνήθης λεμφο-υπερπλαστική νόσος, η οποία μπορεί να προκαλέσει μία ποικιλία συμπτωμάτων λόγω της διήθησης του μυελού, των λεμφαδένων, του σπλήνα από λεμφοπλασματοκύτταρα και λόγω των ιδιοτήτων της μονοκλωνικής IgM, η οποία χαρακτηρίζει τη νόσο.

Από το 2000 που ξεκίνησε το συνέδριο IWWM, ο αριθμός των συμμετεχόντων διεθνών ερευνητών αυξάνεται σταθερά σε περισσότερες από τριάντα χώρες. Με βάση τις παρουσιάσεις στο συνέδριο αυτό, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 8.700 δημοσιεύσεις. Οι εργασίες αυτές έχουν δημοσιευθεί σε κορυφαία περιοδικά υψηλού κύρους όπως τα New England Journal of Medicine, Blood, Clinical Lymphoma Myeloma, Haematologica, Journal of Clinical Oncology, Leukemia, Nature, Lancet και Seminars of Hematology.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σκοπός του συνεδρίου είναι να προάγει την κατανόηση, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη των διαταραχών που επηρεάζουν το αίμα, τον μυελό των οστών και το ανοσολογικό σύστημα, προωθώντας στοχευμένη έρευνα, μεθόδους κλινικής φροντίδας, εκπαίδευση, κατάρτιση των ασθενών με μακροσφαιριναιμία Waldenstrom. Στόχος του συνεδρίου είναι να ενισχυθεί η κατανόηση κάθε συμμετέχοντα και να συμβάλει στην προώθηση ερευνητικών ανακαλύψεων και μακροπρόθεσμων συνεργασιών που θα οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερες θεραπείες και τελικά στην ανεύρεση θεραπείας για τη μακροσφαιριναιμία Waldenstrom.

Ο Διευθυντής της Θεραπευτικής Κλινικής, Καθηγητής Θάνος Δημόπουλος, αποτελεί έναν από τους πρωτεργάτες και κύριους συντελεστές του Διεθνούς Συνεδρίου για τη Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom διαχρονικά, μαζί με τον ελληνικής καταγωγής Καθηγητή Steven Treon από το Αντικαρκινικό Ινστιτούτο Dana Farber (Harvard University) της Βοστώνης των ΗΠΑ. Στο φετινό συνέδριο, ο Καθηγητής Θάνος Δημόπουλος ήταν συντονιστής των κεντρικών ομιλιών (plenary session) σχετικά με τα νεότερα φάρμακα στη Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom καθώς και της στρογγυλής τράπεζας σχετικά με το ρόλο της χημειο-ανοσοθεραπείας στη Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom. Επίσης, παρουσίασε τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης ASPEN, η οποία καθιέρωσε το ρόλο της ζανουμπρουτινίμπης για τη θεραπεία των ασθενών με Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom. Επιπλέον, παρουσίασε τα προκαταρκτικά ενθαρρυντικά δεδομένα της κλινικής μελέτης CZAR-1 στην οποία αξιολογείται ο καινοτόμος συνδυασμός της ιμπρουτινίμπης μαζί με την καρφιλζομίμπη.

Στο πρόγραμμα του συνεδρίου συμμετείχε επίσης ενεργά ο Καθηγητής Στάθης Καστρίτης που παρουσίασε επικαιροποιημένα δεδομένα για το συνδυασμό της ριτουξιμάμπης με κυκλοφωσφαμίδη και δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς με Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom. Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Γαβριατοπούλου παρουσίασε τα δεδομένα της Θεραπευτικής Κλινικής σχετικά με την έκβαση των ασθενών που λαμβάνουν σύγχρονες θεραπείες καθώς και τα δεδομένα σχετικά με τις δεύτερες πρωτοπαθείς κακοήθειες σε ασθενείς με Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom. Η βιολόγος Δρ Τίνα Μπαγκρατούνι παρουσίασε τα νεότερα δεδομένα από το εργαστήριο της Θεραπευτικής Κλινικής σχετικά με την ανάλυση RNA από μοναδιαία κύτταρα ασθενών με Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom, καθώς και την ανάλυση του γονιδιωματικού προφίλ των ασθενών με ασυμπτωματική και εξελισσόμενη νόσο. Στο συνέδριο συμμετείχαν αρκετά μέλη της Μονάδας Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών της Θεραπευτικής Κλινικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ιδιαίτερα σημαντική στιγμή του συνεδρίου αποτέλεσε η βράβευση του Καθηγητή Στάθη Καστρίτη με το βραβείο Robert A. Kyle για την εξαιρετική συμβολή του στην επιστημονική και ιατρική πρόοδο για τη Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης. Παράλληλα, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Γαβριατοπούλου τιμήθηκε με το Βραβείο Ερευνητή κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης του συνεδρίου.