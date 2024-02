Μια μελέτη βρήκε ισχυρή σχέση μεταξύ της νόσου Αλτσχάιμερ και της καθημερινής κατανάλωσης τροφίμων με βάση το κρέας και των επεξεργασμένων τροφίμων. Οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Μποντ, της Αυστραλίας, κατέληξαν σ’ αυτό το συμπέρασμα αφού εξέτασαν τη διατροφή 438 Αυστραλών -108 με Αλτσχάιμερ και 330 υγιών ατόμων.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Alzheimer’s Disease, χρησιμοποίησε δεδομένα από το Australian Imaging Biomarker and Lifestyle Study of Aging, η οποία από το 2006 παρακολουθεί μια ομάδα ανθρώπων και παρατηρεί την ανάπτυξη της άνοιας σε ορισμένους συμμετέχοντες.

Όσοι είχαν διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ έτειναν να τρώνε τακτικά τροφές όπως κρεατόπιτες, λουκάνικα, ζαμπόν, πίτσα και χάμπουργκερ. Κατανάλωναν επίσης λιγότερα φρούτα και λαχανικά όπως πορτοκάλια, φράουλες, αβοκάντο, πιπεριά, αγγούρι, καρότα, λάχανο και σπανάκι. Εν τω μεταξύ, η πρόσληψη κρασιού -τόσο κόκκινο όσο και λευκό- ήταν συγκριτικά χαμηλότερη σε σύγκριση με την υγιή ομάδα.

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι ένας θανατηφόρος τύπος άνοιας που επί του παρόντος δεν έχει θεραπεία και επηρεάζει έως και έναν στους 10 Αυστραλούς ηλικίας άνω των 65 ετών, αυξάνεται σε τρεις στους 10 άνω των 85 ετών. Η άνοια είναι η κύρια αιτία θανάτου και αναπηρίας σε Αυστραλούς ηλικίας άνω των 65 ετών.

Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και διδακτορική υποψήφια Tahera Ahmed είπε ότι ελπίζει τα ευρήματα να ενθαρρύνουν τους νέους να υιοθετήσουν πιο υγιεινές δίαιτες για να προστατεύσουν τον εγκέφαλό τους στη μετέπειτα ζωή τους. «Η ανάπτυξη του Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλο ξεκινά στη μέση ηλικία και τα αποτελέσματα μπορούν να αποδοθούν σε έναν ανεξέλεγκτο τρόπο ζωής από μικρότερη ηλικία», είπε. «Η ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τα οφέλη της κατανάλωσης φυλλωδών λαχανικών, βιολογικών τροφίμων ή σπιτικών γευμάτων είναι απαραίτητη, σε αντίθεση με την τακτική κατανάλωση πρόχειρων ή επεξεργασμένων τροφίμων. «Τέτοιες διατροφικές συνήθειες επηρεάζουν την υγεία του εγκεφάλου και συμβάλλουν σε αγγειακά προβλήματα και παχυσαρκία, υπογραμμίζοντας τη διασύνδεση αυτών των ανησυχιών για την υγεία».

Προηγούμενες μελέτες έχουν υπογραμμίσει τις θετικές επιπτώσεις της μεσογειακής δίαιτας ή της δίαιτας DASH (Διατροφικές προσεγγίσεις για τη διακοπή της υπέρτασης) στην υγεία του εγκεφάλου, αλλά αυτή πιστεύεται ότι είναι η πρώτη που συνδέει τα επεξεργασμένα τρόφιμα και το Αλτσχάιμερ.