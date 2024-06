Μια ημέρα γεμάτη ενέργεια είχαν την ευκαιρία να περάσουν όσοι συμμετείχαν στο 1ο almora ENERGY DAY, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 1η Ιουνίου 2024 με αφορμή την κυκλοφορία του almora PLUS® ENERGY από την ELPEN. Η εκδήλωση υλοποιήθηκε στον χώρο του Ολυμπιονίκη, Λάμπρου Παπακώστα, στο ΟΑΚΑ, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού που δοκίμασε το νέο αυτό καινοτόμο σκεύασμα και διασκέδασε σε πλήθος ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Κατά τη διάρκεια του 1ου almora ENERGY DAY υλοποιήθηκαν δράσεις και παιχνίδια, ενώ υπήρξαν και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, το κοινό είχε την ευκαιρία να συμμετέχει σε μια ποδηλατική δοκιμασία, με σκοπό την ενίσχυση του ΜΚΣ Δεσμός. Περισσότεροι από 300 ενήλικες και παιδιά συμμετείχαν σε αυτή τη δράση, πετυχαίνοντας με την ενέργειά τους τη συγκέντρωση ενός σημαντικού ποσού για την προσφορά εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε σχολεία της χώρας που έχουν ανάγκη.

To almora PLUS® ENERGY είναι ένα νέο καινοτόμο σκεύασμα για τη διατήρηση υψηλών επιπέδων ενέργειας και τη σωστή ενυδάτωση του οργανισμού που κυκλοφόρησε πρόσφατα η ΕLPEN, εμπλουτίζοντας την ήδη επιτυχημένη σειρά προϊόντων almora PLUS®. Είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής σε αναβράζουσα μορφή που συνδυάζει Ηλεκτρολύτες (Na, Cl, K) με Καφεΐνη, Βιταμίνες του συμπλέγματος B (Β6, Β9, Β12) και Βιταμίνη C. To almora PLUS® ENERGY προτείνεται για όσους νιώθουν μέσα στην ημέρα τα επίπεδα της ενέργειας τους να μειώνονται, αισθάνονται εξαντλημένοι και θέλουν να αντιμετωπίσουν την κούραση και την κόπωση που τους καταβάλει.

Η βέλτιστη λειτουργία του οργανισμού συνδέεται με την σωστή ενυδάτωση, καθώς είναι αυτή που συμβάλει στην υγεία του σώματος και του εγκεφάλου. Κατά τους θερινούς μήνες ο κίνδυνος αφυδάτωσης αυξάνεται σημαντικά, ιδιαίτερα σε συνθήκες καύσωνα. Αυτό συμβαίνει, γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν προκαλούν εφίδρωση, οδηγώντας σε απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών.

Για την ενυδάτωση του οργανισμού βασική προϋπόθεση είναι η λήψη νερού. Ωστόσο, αν θέλουμε να πετύχουμε σωστά επίπεδα ενυδάτωσης καλό είναι να φροντίζουμε αντίστοιχα και για την ισορροπία των ηλεκτρολυτών. Οι ηλεκτρολύτες είναι αυτοί που ρυθμίζουν την κατανομή του νερού στο σώμα και τη λειτουργία του μυϊκού και του νευρικού μας συστήματος.

