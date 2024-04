Αύξηση 31% των καινοτόμων θεραπειών σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, στις 7 Απριλίου, ο ΠΟΥ επέλεξε ως βασικό μήνυμα της καμπάνιας του, το «Η υγεία μου, δικαίωμά μου» (My health, my right).