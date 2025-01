Ανησυχία επικρατεί στην Κίνα με το ξέσπασμα ενός νέου αναπνευστικού ιού καθώς πολλοί «παρατηρούν» πως η κατάσταση θυμίζει τις πρώτες ημέρες της πανδημίας COVID19.

Ο νέος ιός μοιάζει με κρυολόγημα αλλά τα αποτελέσματά του έχουν φανεί στο σύστημα υγείας καθώς τα νοσοκομεία της Κίνας «φουλάρουν» με πολίτες που επαναφέρουν τις μάσκες στα πρόσωπά τους.

Τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν ιατρικές μονάδες ασφυκτικά γεμάτες με το ιατρικό προσωπικό να παλεύει να ανταπεξέλθει στη φροντίδα πλήθους ασθενών.

Γονείς καταγράφονται να κρατούν άρρωστα παιδιά περιμένοντας σε μεγάλες ουρές μέχρι κι αργά το βράδυ προκειμένου να λάβουν παιδιατρική περίθαλψη.

Πολλοί «βλέπουν» ομοιότητες με τις πρώτες σκοτεινές μέρες της πανδημίας Covid πριν από πέντε χρόνια στην πόλη Wuhan.

⚠️ BREAKING:

China’s 🇨🇳 Metapneumovirus Outbreak Continues to Surge, Hospitals Overwhelmed as Children Are Infected.

China is grappling with a human metapneumovirus (HMPV) outbreak, with children and the elderly most affected. pic.twitter.com/yok6Ot5Bag

— SARS‑CoV‑2 (COVID-19) (@COVID19_disease) January 3, 2025