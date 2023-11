Γράφει η Ερυφίλη Χατζηαγγελάκη, Καθηγήτρια Παθολογίας – Διαβήτη,

Υπέυθυνη Κέντρου Μεταβολικών Νοσημάτων Mediterraneo First Care

Η 14η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη από τη Διεθνή Ομοσπονδία Διαβήτη (IDF) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO). Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μέρα, γιατί είναι η γενέθλιος ημέρα του Frederick Banding ο οποίος, σε συνεργασία με τον Charles Best, συνέλαβε την ιδέα που οδήγησε στην ανακάλυψη της ινσουλίνης το 1921.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκστρατεία σε παγκόσμιο επίπεδο για την ευαισθητοποίηση στο πρόβλημα του διαβήτη και στοχεύει στην ενημέρωση του κόσμου για τα αίτια, τα συμπτώματα, τις επιπλοκές, την πρόληψη και τη θεραπεία του διαβήτη. Σύμβολό της είναι ο μπλε κύκλος, ο οποίος συμβολίζει την ενότητα της παγκόσμιας κοινότητας του διαβήτη για την αντιμετώπιση της επιδημίας του διαβήτη.

Κάθε χρόνο, η εκστρατεία για την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη επικεντρώνεται σε ένα ειδικό θέμα που διαρκεί για ένα ή περισσότερα χρόνια. Το 2023, η εκστρατεία επικεντρώνεται στη σημασία της γνώσης του κινδύνου του διαβήτη τύπου 2 για να βοηθήσει στην καθυστέρηση ή στην πρόληψη της πάθησης και να τονίσει τον αντίκτυπο των επιπλοκών που σχετίζονται με τον διαβήτη και τη σημασία της πρόσβασης στις σωστές πληροφορίες και στη φροντίδα για την εξασφάλιση έγκαιρης θεραπείας και διαχείρισης του διαβήτη.

Τα νούμερα του διαβήτη παγκοσμίως δεν είναι αμελητέα: 1 στους 10 ενήλικες παγκοσμίως έχει διαβήτη, πάνω από το 90% έχουν διαβήτη τύπου 2, ενώ σχεδόν οι μισοί δεν έχουν διαγνωστεί ακόμη!

Σε πολλές περιπτώσεις, ο διαβήτης τύπου 2 και οι επιπλοκές του μπορούν να καθυστερήσουν ή να προληφθούν με την υιοθέτηση και τη διατήρηση υγιεινών συνηθειών.

Όταν δεν εντοπιστεί και δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, ο διαβήτης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές και δυνητικά απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές.

Για τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, είναι σημαντικό να γνωρίζουν τον κίνδυνο και τι πρέπει να κάνουν για να υποστηρίξουν την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την έγκαιρη θεραπεία.

Για τα άτομα που ζουν με διαβήτη, η ευαισθητοποίηση και η πρόσβαση στις σωστές πληροφορίες και τα καλύτερα διαθέσιμα φάρμακα και εργαλεία για την υποστήριξη της αυτοφροντίδας είναι ζωτικής σημασίας για την καθυστέρηση ή την πρόληψη επιπλοκών.

Το σλόγκαν μας για την καμπάνια του 2023 είναι: Know your risk, know your response!