Η Wellbeingr Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία διοργανώνει, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, το 2ο Διεθνές Wellbeingr Forum με θέμα, « H Ψυχική Υγεία στο Κέντρο του Οικοσυστήματος που Διασφαλίζει τη Βιωσιμότητα του Πλανήτη».

To Forum πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρας Ψυχικής Υγείας, την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023, 10:00-18:00, στο εμβληματικό Ζάππειο Μέγαρο. Θα διεξαχθεί στα ελληνικά, αγγλικά και στη νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη διερμηνεία ενώ θα υποστηρίζονται υπηρεσίες για άτομα με προβλήματα όρασης.

Με το φετινό Forum, η Wellbeingr αναπτύσσει τον ζωτικής σημασίας διάλογο γύρω από τα ζητήματα της ψυχικής υγείας και του wellbeing, ρίχνοντας φως στη σημασία και το ρόλο τους της ψυχικής υγείας και της ευημερίας στην ανθρώπινη πρόοδο και την κοινωνική ανάπτυξη. Στόχος παραμένει η προώθηση της συνειδητής υιοθέτησης ενός νέου τρόπου ζωής σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, που όχι μόνο βελτιώνει την ποιότητα της ζωής όλων των ανθρώπων ατόμων , κάνοντάς τους πιο ευτυχισμένους αλλά διασφαλίζει παράλληλα τη βιωσιμότητα του πλανήτη μας.

Το 2ο Διεθνές Wellbeingr Forum θα συγκεντρώσει κορυφαίους επιστήμονες, ειδικούς και οραματιστές από την Ελλάδα, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και το Μπουτάν για να διερευνήσουν μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία, τη βιωσιμότητα και την ευημερία. Οι συμμετέχοντες στο Forum θα συζητήσουν και θα ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις πάνω στα παρακάτω θέματα:

Ο αποφασιστικός ρόλος της οικογένειας στην ανθρώπινη πρόοδο και την κοινωνική ανάπτυξη.

Η αποτύπωση του επιπέδου ευημερίας των Ελλήνων: Παρουσίαση ποιοτικής έρευνας της Wellbeingr

Παγκόσμιες πολιτικές ευημερίας ( wellbeing policies )

) Η εκπαίδευση ως κύριο εργαλείο για τη διαμόρφωση βιώσιμων κοινωνιών του μέλλοντος

Παγκόσμιες πρωτοβουλίες για την ευημερία και το wellbeing

Ο εργαζόμενος στο επίκεντρο της βιώσιμης ανάπτυξης

Η διερεύνηση της σχέσης ανθρώπινη ευτυχία/βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος του πλανήτη

Σχεδιασμός ενός πιο βιώσιμου και καλύτερου κόσμου για τις μελλοντικές γενιές

Στρατηγικές και εργαλεία πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας

Το 2ο Διεθνές Wellbeingr Forum αναμένεται για μία ακόμη χρονιά να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την παγκόσμια συζήτηση γύρω από την ευημερία και τη βιωσιμότητα. Πρόκειται για μια διοργάνωση που προσφέρει βήμα σε ειδήμονες, διαμορφωτές πολιτικής και υποστηρικτές της επιστήμης της ευημερίας να συνεργαστούν, να μοιραστούν απόψεις και να προωθήσουν θετικές αλλαγές.

O κορυφαίος οικονομολόγος, Καθηγητής του LSE και Co-Editor του World Happiness Report Lord Richard Layard που συμμετέχει με ομιλία στο συνέδριο δήλωσε: «The only goal of public policy should be the wellbeing of the people and especially the reduction of misery. We now have the science to take this ancient goal and make it functional».

H Αμερικανίδα συγγραφέας και ιδρύτρια του World Happiness Summit Karen Guggenheim, η οποία θα βρεθεί στη χώρα μας για λίγες ημέρες αποκλειστικά για το συνέδριο δήλωσε: «WOHASU began with an event, The World Happiness Summit, which evolved into a community and now a global movement for sustainable happiness and positive change. Our mission is to elevate wellbeing in all areas of life and cultivate a community of like-minded people who are committed to creating win-win scenarios promoting human sustainability and responsible progress».

Η Αγγελική Δικαιούλια, συν-ιδρύτρια, Wellbeingr σημείωσε: «Το 2ο Wellbeingr Forum, με τη συμμετοχή των κορυφαίων ομιλητών του από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσμευσή μας στην αποστολή μας, που είναι η αξιόπιστη ενημέρωση και εξοικείωση της κοινωνίας με μεθόδους και λύσεις που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, κάνοντάς τους πιο ευτυχισμένους».

Η Ιζαμπέλ Ραζή, συν-ιδρύτρια, Wellbeingr δήλωσε: «Με αφοσίωση προς την ανάδειξη του wellbeing ως τη μοναδική λύση για την προώθηση της ευημερίας με έναν δίκαιο και προσιτό τρόπο, στο 2ο Wellbeingr Forum θέλουμε να δείξουμε την άρρηκτη σχέση μεταξύ της ψυχικής υγείας των ανθρώπων και της υγείας όλων των κοινωνιών και του πλανήτη, ενθαρρύνοντας έναν δημιουργικό διάλογο για έναν βιώσιμο μέλλον».