Οι πονοκέφαλοι μπορούν να επηρεάσουν τον καθένα μας με διαφορετικούς τρόπους και ταξινομούνται σε διάφορους τύπους. Η αφυδάτωση πιστεύεται ότι συμβάλλει σε ορισμένους πονοκεφάλους, όπως οι κεφαλαλγίες τάσης και οι ημικρανίες.

Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν αφυδατώνεται;

Το νερό αποτελεί πάνω από τα δύο τρίτα ενός υγιούς ανθρώπινου σώματος και παίζει καθοριστικό ρόλο σε πολλές λειτουργίες, όπως η μεταφορά θρεπτικών ουσιών και αποβλήτων μεταξύ των κυρίων οργάνων, η ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, η λίπανση των αρθρώσεων, η ενίσχυση της πέψης και η διατήρηση της υγείας του δέρματος. Κάθε κύτταρο στο σώμα εξαρτάται από το νερό, οπότε είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι είστε ενυδατωμένοι.

Τα πρώτα συμπτώματα αφυδάτωσης είναι συνήθως δίψα και ξηροστομία. Ωστόσο, μπορεί να εμφανιστούν και άλλα συμπτώματα, όπως πονοκέφαλος, κόπωση, αδυναμία, αφυδατωμένα χείλη, σύγχυση, παραισθήσεις και γρήγορος καρδιακός παλμός.

Ποτά που μπορούν να προκαλέσουν αφυδάτωση

Το νερό θεωρείται ως το καλύτερο ποτό για την εξασφάλιση καλής ενυδάτωσης.

Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων καφέ και άλλων ποτών με καφεΐνη έχει συνδεθεί με τους πονοκεφάλους λόγω αφυδάτωσης. Εάν καταναλώνετε τακτικά καφέ ή τσάι, εξετάστε το ενδεχόμενο να μειώσετε σταδιακά την κατανάλωση καφεΐνης, καθώς η αποχή από την καφεΐνη μπορεί επίσης να προκαλέσει πονοκεφάλους.

Το αλκοόλ μπορεί να είναι μια άλλη αιτία πονοκεφάλου. Εάν αποφασίσετε να πιείτε, κάντε το με μέτρο και πιείτε άφθονο νερό για να ενυδατώσετε το σώμα σας.

Πρόληψη της αφυδάτωσης: πόσο νερό χρειαζόμαστε;

Οι διατροφικές οδηγίες προτείνουν να πίνουμε άφθονο νερό κάθε μέρα. Η ποσότητα καθορίζεται από το φύλο σας, την ηλικία σας, το πόσο δραστήριοι είστε, αν είστε έγκυος, αν θηλάζετε και από τις συνθήκες στις οποίες ζείτε.

Οτιδήποτε αυξάνει την εφίδρωση, όπως ζεστός καιρός, σωματική δραστηριότητα και μεγάλο υψόμετρο, θα αυξήσει τις ανάγκες σας σε υγρά και μπορεί να χρειαστείτε περισσότερα σε σχέση με την ποσότητα που συνήθως συνιστάται.

Λάβετε υπόψη ότι η κατανάλωση περισσότερων φρούτων και λαχανικών είναι ένας τρόπος για να αυξήσετε την πρόσληψη υγρών, αλλά δεν αποτελεί εναλλακτική λύση για το πόσιμο νερό.

Ανακούφιση από τον πονοκέφαλο

Μπορείτε να αποφύγετε τους πονοκεφάλους που εκδηλώνονται ή προκαλούνται από ανεπαρκή πρόσληψη νερού αν ενυδατώνεστε. Για να ανακουφίσετε έναν πονοκέφαλο μόλις ξεκινήσει, μπορείτε να δοκιμάσετε αναλγητικά. Ένα προϊόν όπως το Nurofen Μαλακές Κάψουλες μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση από τον πόνο της κεφαλαλγίας για έως και 8 ώρες.*

Συνολικά, η πρόληψη της κεφαλαλγίας είναι σίγουρα προτιμότερη από την κεφαλαλγία! Έτσι, το να διατηρείστε καλά ενυδατωμένοι θα μπορούσε να είναι ένας απλός τρόπος για να υποφέρετε λιγότερο από αυτή.

