Στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών πραγματοποιήθηκε πρωτοποριακή επέμβαση, για τα παγκόσμια δεδομένα, αποκατάστασης γιγαντιαίας διαφραγματοκήλης και θολοπλαστικής από τον καθηγητή χειρουργικής Κωνσταντίνο Μ. Κωνσταντινίδη και την ομάδα του.

Στην επέμβαση που διήρκησε 13 ώρες και πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του υπερσύγχρονου ρομποτικού συστήματος da Vinci Xi HD, ο Δρ. Κωνσταντινίδης και οι συνεργάτες του κατάφεραν να δώσουν λύση σε ασθενή με διαφραγματοκήλη τύπου 4 διαμέτρου 12 εκ. μέσω της οποίας όλο το στομάχι, μέρος του 12δακτύλου, μέρος του παγκρέατος, το επίπλουν καθώς και μέρος του παχέος εντέρου βρίσκονταν μέσα στον θώρακα.

Ο ασθενής υπέφερε αρκετά χρόνια από πλήθος συμπτωμάτων από το αναπνευστικό, το καρδιαγγειακό και το πεπτικό σύστημα. Έχοντας πάρει διάφορες ιατρικές γνώμες, του είχαν προταθεί είτε η συντηρητική αντιμετώπιση είτε το ανοικτό χειρουργείο με τομές στην κοιλιακή χώρα καθώς και στο θώρακα.

Ο Δρ. Κωνσταντινίδης μετά από πλήρη απεικονιστικό έλεγχο και σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες ειδικότητες, προχώρησε σε ρομποτική αποκατάσταση του προβλήματος του ασθενούς μέσω 5 μικρών τομών στην κοιλιακή χώρα. Οι εξαιρετικές δυνατότητες του ρομποτικού συστήματος da Vinci και η τεράστια εμπειρία των ιατρών με περισσότερες από 5.000 ρομποτικές και 20.000 λαπαροσκοπικές επεμβάσεις συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του χειρουργείου.

Συγκεκριμένα στις καλοήθεις παθήσεις του οισοφάγου όπως η Γαστρο-Οισοφαγική Παλινδρόμηση (ΓΟΠ) και η αχαλασία οισοφάγου, η εμπειρία της ομάδας ξεπερνά τις 1.500 επεμβάσεις, με την συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών να εξέρχονται του νοσοκομείου την επόμενη μέρα του χειρουργείου.

Ο ασθενής 2 μήνες μετά την επέμβαση πλέον είναι ασυμπτωματικός και εμφανίζει μεγάλη βελτίωση στην καρδιο-αναπνευστική του λειτουργία.

Όπως δήλωσε ο Δρ Κωνσταντινίδης:

«Η τεράστια εμπειρία της ομάδας μου στην λαπαροσκοπική και ρομποτική αντιμετώπιση της διαφραγματοκήλης και γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης μας επιτρέπει να φέρνουμε εις πέρας τις πλέον σύνθετες περιπτώσεις όπου έχει απόλυτη ένδειξη η χρήση της ρομποτικής τεχνικής. Η διάρκεια της επέμβασης κατά μέσο όρο είναι μιάμιση ώρα και η νοσηλεία ένα 24 ωρο.

Μερικές φορές όμως, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση που πολλά από τα όργανα της άνω κοιλίας είχαν μετακινηθεί πάνω από το διάφραγμα και πίσω από την καρδιά, η επέμβαση διαρκεί περισσότερο αλλά η ανάρρωση είναι εξ ίσου ταχύτατη».

*Δρ. Κωνσταντίνος Μ. Κωνσταντινίδης, Επιστημονικός Διευθυντής, Διευθυντής Γενικής, Λαπαροσκοπικής, Ογκολογικής και Ρομποτικής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Adjunct Professor of Surgery, Ohio State University, USA, Governor του Ελληνικού Τμήματος του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών, Πρόεδρος της Παγκόσμιας Επιστημονικής Εταιρίας Ρομποτικής Χειρουργικής (CRSA), Καθηγητής κλινικής χειρουργικής (Clinical Professor of Surgery) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (European University Cyprus – EUC), Τακτικό μέλος της Academy of Master Surgeon Educators του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών.