Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Διαβήτη, Μεταβολικού Συνδρόμου και Παχυσαρκίας (ESoDiMeSO), ξεπερνώντας εφέτος 10 χρόνια ζωής και μένοντας πιστή στο όραμα και την αποστολή της για το παγκόσμιο επιδημιολογικό τρίπτυχο της παχυσαρκίας, του διαβήτη και του μεταβολικού συνδρόμου, πραγματοποιεί το καθιερωμένο συνέδριο της στις 23-24 Νοεμβρίου 2024, στο Ζάππειο Μέγαρο, υπό την Αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όπως κάθε χρόνο.

Αυτή είναι μια εντελώς νέα εποχή στα μεταβολικά νοσήματα με σπουδαία νέα και επιτεύγματα στη θεραπεία του διαβήτη και της παχυσαρκίας.

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ στο 10ο επετειακό συνέδριο της ESODIMSEO, όπου θα έχουμε την ευκαιρία όχι μόνο να αποκτήσουμε σύγχρονες θεωρητικές γνώσεις για τις τελευταίες μελέτες για τον διαβήτη, το μεταβολικό σύνδρομο και την παχυσαρκία, αλλά θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε πρακτική εμπειρία σε hands on workshops με όλα τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που συμβάλλουν αποτελεσματικά στη θεραπεία των συνανθρώπων μας.

Ο εμβληματικός χώρος του Ζάππειου Συνεδριακού Κέντρου Αθηνών θα μας φιλοξενήσει και θα μας δώσει τη δυνατότητα να ενημερωθούμε για τα τελευταία επιτεύγματα της βιομηχανίας, μελέτες, μετρήσεις και νέα επαναστατικά φάρμακα για την απώλεια βάρους και τον διαβήτη. Επίσης θα παρουσιάσουμε το Τμήμα New Life Style Medicine του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Κύριος σκοπός και αυτού του συνεδρίου είναι η συνεύρεση ιατρών διαβήτη, παχυσαρκίας και μεταβολικού συνδρόμου, επαγγελματιών υγείας συναφών ειδικοτήτων, φαρμακοποιών, διαιτολόγων, καθηγητών φυσικής αγωγής, νοσηλευτών, αλλά και φοιτητών για ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών, γνώσης και εξειδίκευσης.

Αναμφίβολα και αυτό το συνέδριο θα αποτελέσει μια πολύ καλή ευκαιρία προβολής των προϊόντων, υπηρεσιών, υλικών, καινοτομιών και εξελίξεων φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων που στα «χέρια» των ειδικών γίνονται εργαλεία για την αντιμετώπιση παθήσεων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Σας περιμένουμε όλους στο επετειακό μας συνέδριο!!!

Με εκτίμηση

Σωτήρης Αδαμίδης

Πρόεδρος ESoDiMeSO / Δ/ντής Α’ Παθολογικής Κλινικής Ιατρικού Αθηνών

Το πρόγραμμα του συνεδρίου

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2024

13:00–13:10 Διάλεξη

Plastics on our plate -Τα πλαστικά στο πιάτο μας

Ομιλήτρια: Γεωργακοπούλου Φαίη, Διατροφολόγος

Προεδρείο: Αδαμίδης Σωτήριος MD – PhD Director of Internal Medicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Χριστίνα Ζαχάκη, B.Sc., M.Sc. Διαιτολόγος – Διατροφολόγος M.Sc. Κλινική Διατροφή |Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο B.Sc.: Επιστήμη Διαιτολογίας – Διατροφής | Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

13:10–13:20 Διάλεξη

Sugar myths: The truth-Μύθοι και αλήθειες για τη ζάχαρη

Ομιλήρια:Χριστίνα Ζαχάκη,B.Sc.,M.Sc. Διαιτολόγος – Διατροφολόγος M.Sc.

Κλινική Διατροφή|ΧαροκόπειοΠανεπιστήμιο B.Sc.:Επιστήμη Διαιτολογίας-Διατροφής

|Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προεδρείο: Αδαμίδης Σωτήριος MD–PhD Director of Internal Medicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Γεωργακοπούλου Φαίη Διατροφολόγος

13:20–13:30 Διάλεξη

How much water should you drink every day? Πόσο νερό πρέπει να πίνετε κάθε μέρα;

Ομιλητής: Καλπογιαννάκης Αλέξανδρος Φοιτητής Ιατρικής ΕΚΠΑ

Προεδρείο: Αδαμίδης Σωτήριος MD–PhD Director of Internal Medicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Γεωργακοπούλου Φαίη Διατροφολόγος

13:30–13:40 Διάλεξη

Is pilates right for you if you are over weight?

Είναι το pilates κατάλληλο για εσάς εάν είστε υπέρβαρος; Ομιλήτρια: Παθέκα Σοφία,Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής,Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΕΠΦΑ),Υπεύθυνη Πιστοποίησης Ευρωπαϊκής Εταιρείας Personal Training

Προεδρείο: Αδαμίδης Σωτήριος MD – PhD Director of Internal Medicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Χριστίνα Ζαχάκη, B.Sc., M.Sc. Διαιτολόγος – Διατροφολόγος M.Sc. Κλινική Διατροφή |Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο B.Sc.: Επιστήμη Διαιτολογίας – Διατροφής | Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

13:40-13:50 Διάλεξη

«Innovative Approaches to Infection Prevention: From the Future to the Present»

Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Πρόληψη Λοιμώξεων: Από το Μέλλον στο Παρόν!

Ομιλήτρια: Καλημέρη Δήμητρα RN, MSc Προϊστάμενη Γραφείου Ελέγχου Λοιμώξεων Ιατρικού Αθηνών-Dimitra Kalimeri–‘Head of Infection Prevention’ MSc Athens Medical Center

Προεδρείο: Αδαμίδης Σωτήριος MD – PhD Director of Internal Medicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Καμπυλαυκά Ελένη MD PhD Ρευματολόγος Athens Medical Center

13:50-14:00 Διάλεξη

Multiple Forms of spondyloarthitis

Πολλαπλές μορφές σπονδυλοαρθρίτιδας

Ομιλήρια: Καμπυλαυκά Ελένη MD PhD Ρευματολόγος Athens Medical Center Προεδρείο: Αδαμίδης Σωτήριος MD–PhD Director of Internal Medicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President Καλημέρη Δήμητρα

Δήμητρα Καλημέρη RN,MSc Προϊστάμενη Γραφείου Ελέγχου Λοιμώξεων Ιατρικού Αθηνών

14:00-14:20 Διάλειμμα

14:20-14:30 Διάλεξη

Metabolic Syndrome-Consequences in sexual life Μεταβολικό Σύνδρομο και επιπτώσεις στη σεξουαλική ζωή

Ομιλήτρια: Σκαμπαρδώνη Αθανασία Ψυχολόγος-Κλινική Ψυχολόγος Ειδικευμένη στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία

Προεδρείο: Αδαμίδης Σωτήριος MD–PhD Director of Internal Medicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Καλημέρη Δήμητρα Δήμητρα Καλημέρη RN, MSc Προϊστάμενη Γραφείου Ελέγχου Λοιμώξεων Ιατρικού Αθηνών

14:30-14:40 Διάλεξη

EUS guided gastric botox in obese

Εφαρμογή γαστρικού botox με ενδοσκοπικό υπέρηχο: Τα συν& τα πλην

Ομιλήτρια: Κομνηνού Έλενα Γαστρεντερολόγος Ηπατολόγος Επεμβατική Ενδοσκόπος Athens Medical Center

Προεδρείο: Αδαμίδης Σωτήριος MD – PhD Director of Internal Medicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Athanasios Desalermos, M.D., FESBGH ,Director of Gastroenterology and Hepatology, Athens Medical Center, Assistant Professor of Medicine, University of Massachusetts School of Medicine, Attending Gastroenterologist, Cambridge Hospital, Harvard Medical School, Fellow of the European Section and Board of Gastroenterology CHepatology

Καμπυλαυκά Ελένη MDPhD ΡευματολόγοςAthensMedicalCenter

14:40-14:50 Διάλεξη

Implantable tiny microphone bio compatible sensor for best hearing Μικροσκοπικό εμφυτεύσιμο μικρόφωνο με βιοσυμβατόαισθητήρα υπόσχεται καλύτερη ακοή.

Ομιλήτρια: Γενετζάκη Σωτηρία MD,ΩΡΛ Athens Medical Center

Προεδρείο: Αδαμίδης ΣωτήριοςMD–PhD Director of Internal Medicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Κομνηνού Έλενα Γαστρεντερολόγος Ηπατολόγος Επεμβατική Ενδοσκόπος Athens Medical Center

14:50-15:00 Διάλεξη

American Journal of Cardiology: Aerobic or intermittent physical activity in diabetics for cardio protection?

Aερόβια ή διαλειμματική άσκηση στον διαβήτη τύπου Ι για καρδιοπροστασία;

Ομιλητής: Ποζιός Ηρακλής MD ΚαρδιολόγοςAthensMedicalCenter Προεδρείο:ΑδαμίδηςΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Γενετζάκη Σωτηρία MD, ΩΡΛ Athens Medical Center

Athanasios Desalermos, M.D., FESBGH ,Director of Gastroenterology and Hepatology, Athens Medical Center, Assistant Professor of Medicine, University of Massachusetts School of Medicine, Attending Gastroenterologist, Cambridge Hospital, Harvard Medical School, Fellow of the European Section and Board of Gastroenterology CHepatology

15:00-15:10Διάλεξη

Cerebrovascular Complications of diabetes Διαβήτης και εγκεφαλικές αγγειακές διαταραχές

Ομιλητής: Vasileios-Arsenios Lioutas MD Associate Professor, Neurology, Harvard Medical School

Προεδρείο: Αδαμίδης Σωτήριος MD – PhD Director of Internal Medicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Athanasios Desalermos, M.D., FESBGH ,Director of Gastroenterology and Hepatology, Athens Medical Center, Assistant Professor of Medicine, University of Massachusetts School of Medicine, Attending Gastroenterologist, Cambridge Hospital, Harvard Medical School, Fellow of the European Section and Board of Gastroenterology CHepatology

Αδαμίδης ΝικόλαοςMD

15:10-15:20 Διάλεξη

Diabetes Melitusand Oxydative Stress Σακχαρώδης Διαβήτης και οξειδωτικό στρες

Ομιλήτρια: MariaTrapali LecturerofBiochemistryandClinicalChemistry DepartmentofBiomedicalSciences (Medical Laboratory)UOA

Προεδρείο: Αδαμίδης Σωτήριος MD–PhD Director of InternalMedicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Vasileios-Arsenios LioutasMDAssociateProfessor,Neurology,Harvard Medical School

15:20-15:30Διάλεξη

Dopaminemenu: Menu ντοπαμίνης σε άτομα με ΔΕΠΥ

Ομιλήτρια: Μαλανδράκη Αιμιλία Msc,ΚλινικήΔιαιτολόγος-Διατροφολόγος Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Προεδρείο: Αδαμίδης ΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

MariaTrapaliLecturer of Biochemistry and Clinical Chemistry Department of Biomedical Sciences (Medical Laboratory)UOA

15:30-15:40Διάλεξη

Diabetes Melitus: How to fast with out weight gain

Είστε διαβητικός; Πώς να νηστέψετε χωρίς να πάρετε βάρος.

Ομιλητής: Νάστος Αλέξανδρος MD Παθολόγος Athens Medical Center Προεδρείο:ΑδαμίδηςΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

ΜαλανδράκηΑιμιλίαMsc,ΚλινικήΔιαιτολόγος-ΔιατροφολόγοςΧαροκόπειου Πανεπιστημίου

15:40-15:50Διάλεξη

Neuroscientists discover placebo effect for pain relief

Νευροεπιστήμονες ανακαλύπτουν επίδραση placebo στην ανακούφιση του πόνου

Ομιλητής: Κίκεμπους Γιόχαν MDΝευροχειρουργόςAthensMedicalCenter Προεδρείο:AthanasiosDesalermos,M.D.,FESBGH,DirectorofGastroenterology andHepatology,AthensMedicalCenter,AssistantProfessorofMedicine,Universityof MassachusettsSchoolofMedicine,AttendingGastroenterologist,Cambridge Hospital,HarvardMedicalSchool, Fellowofthe EuropeanSectionand Boardof Gastroenterology CHepatology

Αδαμίδης ΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicine DepartmentAthens Medical Center ΕSoDiMeSO President

15:50-16:00Διάλεξη

Study uses Game of Thrones for advanced understanding of face blindness”prosopagnosia”

Μελέτη χρησιμοποιεί το Game Thrones για την κατανόηση της προσωποαγνωσίας.

Ομιλήτρια:ΚουτσαντώνηΑλεξάνδραΨυχολόγοςStudiedMedicalpsychologyat Universitéde Strasbourg

Προεδρείο: Μαλανδράκη Αιμιλία Msc, Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος ΧαροκόπειουΠανεπιστημίου

Αδαμίδης ΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicineDepartmentAthens Medical Center ΕSoDiMeSO President

16:00-16:10 Διάλεξη

Train your brain: Benefits of psychotherapy

Εκπαιδεύστε το μυαλό σας Τα οφέλη της ψυχοθεραπείας

Ομιλητής: ΣταύρουΠήλιοςΔημήτριοςΨυχολόγοςΕπίκουροςΚαθηγητής ΚλινικήςΨυχολογίας,ΤμήμαΨυχολογίας,ΕΚΠΑ,ΔιευθυντήςΕργαστηρίου ΨυχολογικήςΣυμβουλευτικήςΦοιτητών

Προεδρείο:ΚουτσαντώνηΑλεξάνδραΨυχολόγοςStudiedMedicalpsychologyat Universitéde Strasbourg

Αδαμίδης ΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicineDepartmentAthens Medical Center ΕSoDiMeSO President

ΑδαμίδηςΝικόλαοςMD

16:10-16:20Διάλεξη

Multiplemyeloma Newperspectives Living beyond limits

Ζώντας πέρα από τα όρια: Η νέα προοπτική στο πολλαπλούν μυέλωμα

Ομιλήτρια:ΓιαννοπούλουΜαρία MD,PhD, Αιματολόγος AthensMedicalCenter Προεδρείο: Σταύρου ΠήλιοςΔημήτριοςΨυχολόγοςΕπίκουροςΚαθηγητής

Κλινικής Ψυχολογίας,ΤμήμαΨυχολογίας,ΕΚΠΑ, ΔιευθυντήςΕργαστηρίου

Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών

Αδαμίδης Σωτήριος MD–PhD Director of Interna lMedicineDepartmentAthens Medical Center ΕSoDiMeSO President

16:20-16:30Διάλεξη

Heart: C Tangiographyinpatients with metabolic syndrome

Η σημασία της CT στεφανιογραφίας σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο

Ομιλητής: ΚολεντίνηςΜιχαήλΜιχάληςΚολεντινηςMD,PhD,FESCΕιδικός ΚαρδιολόγοςAthensMedicalCenter

Προεδρείο: ΑδαμίδηςΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

ΓιαννοπούλουΜαρίαMD,PhD,ΑιματολόγοςAthensMedicalCenter

16:30-16:40 Διάλεξη

Does parathyroid affect calcium levels?

Έχετε πρόβλημα με το ασβέστιο; Μήπως πάσχουν οι παραθυρεοειδείς σας;

Ομιλήτρια: Μαργαρίτη Θεοδώρα, MD, MSc, FEBS (Endo)Χειρουργός Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών Αδένων

Προεδρείο: Κολεντίνης Μιχαήλ Μιχάλης Κολεντινης MD, PhD, FESC Ειδικός ΚαρδιολόγοςAthensMedicalCenter

Αδαμίδης Σωτήριος MD–PhDDirectorofInternalMedicineDepartmentAthens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Αδαμίδης Νικόλαος MD

16:40-16:50 Συζήτηση–Σχολιασμός

16:50-17:00 Διάλεξη

Why is Selma Blair so happy with MS treatment?

Σέλμα Μπλερ: νέα θεραπεία για τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Ομιλητής: Κοσμίδης Μιχαήλ,ΝευρολόγοςΜD,PhD.ΔιδάκτωρΠανεπιστημίου Αθηνών,ΕπιστημονικόςΣυνεργάτης,AthensMedicalCenter

Προεδρείο:Αδαμίδης Σωτήριος MD – PhD Director of Internal Medicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Περράκης Αριστοτέλης,MD,PhD,MHBA,FACS,ΔιευθυντήςΧειρουργός,Κλινική Γενικής Ογκολογικής (Ήπαρ- Πάγκρεας- Κολοορθικός Καρκίνος) και Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής,Athens MedicalCenter

17:00-17:10Διάλεξη

Oxytocin:Possible treatment for obesity and depression.

Οξυτοκίνη: Πιθανή Θεραπεία για τηνπαχυσαρκία και την κατάθλιψη

Ομιλήτρια: Ροΐδη Στυλιανή MD,IFEPAGΓυναικολόγοςAthensMedicalCenter Προεδρείο: ΑδαμίδηςΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Κοσμίδης Μιχαήλ, Νευρολόγος ΜD, PhD. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕπιστημονικόςΣυνεργάτης,AthensMedicalCenter

Αδαμίδης ΝικόλαοςMD

17:10-17:20 Διάλεξη

Benign tumors: Endometriosis / Fibroids Καλοήθεις όγκοι: Ενδομητρίωση/Ινομυώματα



Ομιλητής: Dagres Timole on,MD,AGO/ESGOConsultantGyneacologicalOncology andMinimallyInvasiveSurgeryDirectorDeptGynaecologyCGyn.Oncology,Athens MedicalCenter,AthensAssociateEditorESGOeAcademy

Προεδρείο:ΡοΐδηΣτυλιανήMD,IFEPAGΓυναικολόγοςAthensMedicalCenter ΑδαμίδηςΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicineDepartmentAthens Medical Center ΕSoDiMeSO President

17:20-17:30Διάλεξη

Why can’t you have aPETscanifyourbloodsugarishigh?

Γιατί δε μπορείτε να κάνετε PETscan αν έχετε υψηλό σάκχαρο;

Ομιλήτρια: Μαϊντά Κατερίνα,MD Πυρηνικός ιατρός Αναπλ.Διευθύντρια τμήματος ΠυρηνικήςΙατρικήςκαιPET/CTAthensMedicalCenter

Προεδρείο: Dagres Timoleon, MD,AGO/ESGO Consultant Gyneacological Oncology and Minimally Invasive Surgery Director Dept Gynaecology C Gyn. Oncology,AthensMedicalCenter,AthensAssociateEditorESGOeAcademy

ΑδαμίδηςΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicineDepartmentAthens Medical Center ΕSoDiMeSO President

17:30-17:40ΔιάλεξηWEB

Tirzepatide reduces diabetes riskby35%

Η τιρζεπατίδη μειώνειτον κίνδυνο του διαβήτη κατά35%.

Ομιλήτρια:ΠαπαδοπούλουΝεκταρίαΕνδοκρινολόγος, MD, PhD, Ερευνητής Γ’βαθμίδος,ΕρευνητικόΠανεπιστημιακόΙνστιτούτοΥγείαςΜητέραςΠαιδιούκαι ΙατρικήςΑκριβείαςΕΚΠΑΕπιστημονικόςΣυνεργάτηςΚέντρουΑριστείαςENETS- EURACAN, AΠΠΚ Λαικό Νοσοκομείο

Προεδρείο:Αδαμίδης Σωτήριος MD – PhD Director of Internal Medicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

ΑδαμίδηςΝικόλαοςMD

17:40-18:00 Διάλλειμα

18:00-18: 10Διάλεξη

Fasting impoves cardiometabolic health

Η διαλειμματική νηστεία βελτιώνει την καρδιομεταβολική υγεία.

Ομιλήτρια:ΛάκκαΕλένηMDΕιδικόςΚαρδιολόγοςAthensMedicalCenter Προεδρείο: ΑδαμίδηςΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Κουτράκος Θεόδωρος MmedSci Κλινικός διαιτολόγος-Διατροφολόγος Athens MedicalCenter

18:10-18:20Διάλεξη

How to lower insulin levels by dietary changes

Πώς να μειώσετε τα επίπεδα της ινσουλίνης κάνοντας διατροφικές αλλαγές.

Ομιλητής: Κουτράκος Θεόδωρος MmedSci Κλινικός διαιτολόγος – ΔιατροφολόγοςAthensMedicalCenter

Προεδρείο:ΛάκκαΕλένηMDΕιδικόςΚαρδιολόγοςAthensMedicalCenter

Αδαμίδης ΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicineDepartmentAthens Medical Center ΕSoDiMeSO President

18:20-18:30Διάλεξη

Pelvic floor lifting for vaginal oosening after child birth

Lifting πυελικού εδάφους για την κολπική χαλάρωση μετά τον τοκετό

Ομιλητής: Μπολοβής Δημήτριος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΠανεπιστημιακήΜ/Γκλινική KlinikumNuremberg,Germany

Προεδρείο:VasileiosDrakopoulosMD,PhD,FACSConsultantSurgeon

3rd Department of Surgery C Laparoscopic Unit Evangelismos General Hospital of Athens

ConsultantSurgeonAthensMedicalCenter,Treasurer,EducationalB.o.D.Ε.Χ.Ε. GeneralSecretary,B.o.D.H.A.E.S.Member,B.o.D.E.X.E.P.

Αδαμίδης ΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicineDepartmentAthens Medical Center ΕSoDiMeSO President

18:30-18:40 Διάλεξη

Bariatric surgery: Prosandcons

Χειρουργική της παχυσαρκίας: Τα συν και τα πλην

Ομιλητής: VasileiosDrakopoulosMD,PhD,FACSConsultantSurgeon

3rd Department of Surgery C Laparoscopic Unit Evangelismos General Hospital of Athens

ConsultantSurgeonAthensMedicalCenter,Treasurer,EducationalB.o.D.Ε.Χ.Ε. GeneralSecretary,B.o.D.H.A.E.S.Member,B.o.D.E.X.E.P.

Προεδρείο: Μπολοβής Δημήτριος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΠανεπιστημιακήΜ/ΓκλινικήKlinikumNuremberg,Germany

ΣτρατόπουλοςΧαράλαμπος,MD,PhD,ΓενικόςΧειρουργόςAthensMedical Center

Αδαμίδης ΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicineDepartmentAthens Medical Center ΕSoDiMeSO President

18:40-18:50Διάλεξη

White lung syndrome after covid lockdown

Το σύνδρομο του λευκού πνεύμονα μετά τα lockdown

Ομιλητής: Ιορδάνογλου Βασίλειος MD,FCCP,Πνευμονολόγος

Προεδρείο:Μπούρος Δημοσθένης,MD,PhD,FERS,FCCP,FAPSR,Καθηγητής ΠνευμονολογίαςΕΚΠΑ

Αδαμίδης Σωτήριος MD–PhDDirectorofInternalMedicineDepartmentAthens Medical Center ΕSoDiMeSO President

18:50-13:00 Διάλεξη

Metabolomics in chronic lung diseases Metabolomics &Χρόνιες πνευμονικές παθήσεις

Ομιλητής: ΜπούροςΔημοσθένης,MD,PhD,FERS,FCCP,FAPSR,Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ

Προεδρείο:Ιορδάνογλου Βασίλειος MD,FCCP, Πνευμονολόγος

Αδαμίδης Σωτήριος MD–PhD Director of Internal Medicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

13:00-13:10Διάλεξη

Central venous catheters complications Επιπλοκές κεντρικώνφλεβικών καθετήρων

Ομιλητής:Γουγουλάκης Αλεξάνδρος MD, PhD, Αγγειοχειρουργός Athens MedicalCenter

Προεδρείο:Αδαμίδης Σωτήριος MD – PhD Director of Internal Medicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Athanasios Desalermos, M.D., FESBGH ,Director of Gastroenterology and Hepatology, Athens Medical Center, Assistant Professor of Medicine, University of Massachusetts School of Medicine, Attending Gastroenterologist, Cambridge Hospital, Harvard Medical School, Fellow of the European Section and Board of Gastroenterology CHepatology

VasileiosDrakopoulosMD,PhD,FACSConsultantSurgeon

3rd Department of Surgery C Laparoscopic Unit Evangelismos General Hospital of Athens

ConsultantSurgeonAthensMedicalCenter,Treasurer,EducationalB.o.D.Ε.Χ.Ε. GeneralSecretary,B.o.D.H.A.E.S.Member,B.o.D.E.X.E.P.

13:10-13:20 Διάλεξη

Electric scooter and bike accidents for orthopaedic surgeon

Τα ατυχήματα με ποδήλατο και ηλεκτρικό scooter για τον ορθοπεδικό χειρουργό.

Ομιλητής: Βασίλειος Μπιτούνης MD,PhD,Δ/ντήςΟρθοπεδικός,AthensMedical Center

Προεδρείο: ΑδαμίδηςΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Γουγουλάκης ΑλεξάνδροςMD,PhD,ΑγγειοχειρουργόςAthensMedicalCenter

Στρατόπουλος Χαράλαμπος,MD,PhD,ΓενικόςΧειρουργόςAthensMedical Center

13:20-13:30 Διάλεξη

Nikotine and testosterone levels:Everything you need to know. Έχουν οι καπνιστές υψηλότερη τεστοστερόνη;

Ομιλητής: Γκολεζάκης Βασίλειος MD, PhD, Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος Διευθυντής Κέντρου Ρομποτικής Χειρουργικής Ουρολογίας C Εστιακής Θεραπείας Athens Medical Center

Προεδρείο: Βασίλειος Μπιτούνης MD, PhD, Δ/ντής Ορθοπεδικός, Athens MedicalCenter

Αδαμίδης Σωτήριος MD–PhD Director of Interna lMedicine DepartmentAthens Medical Center ΕSoDiMeSO President

13:30-13:40Διάλεξη

Interventional Cardiology:Where are we and where are we going?

«Επεμβατική Καρδιολογία σήμερα: Πού έχουμε φτάσει και που μπορούμε να φτάσουμε!»

Ομιλητής:Taleb AdamMD-PhD,ΕπεμβατικόςΚαρδιολόγος,AthensMedical Center

Προεδρείο:AthanasiosDesalermos,M.D.,FESBGH ,Director ofGastroenterology andHepatology,AthensMedicalCenter,AssistantProfessorof Medicine,Universityof Massachusetts School of Medicine, Attending Gastroenterologist, Cambridge Hospital, Harvard Medical School, Fellow of the European Section and Board of Gastroenterology CHepatology

Αδαμίδη ΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicineDepartmentAthens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Αδαμίδης ΝικόλαοςMD

13:40-13:50 Διάλεξη

Noninvasivediagnosisoffattyliver–Currentandfuturetreatment Μη επεμβατική διάγνωση του λιπώδους ήπατος -Θεραπεία:παρόν και μέλλον

Ομιλητής:AthanasiosDesalermos,M.D.,FESBGH,DirectorofGastroenterology andHepatology,AthensMedicalCenter,AssistantProfessorofMedicine,Universityof Massachusetts School of Medicine, Attending Gastroenterologist, Cambridge Hospital, Harvard Medical School, Fellow of the European Section and Board of Gastroenterology CHepatology

Προεδρείο:TalebAdamMD-PhD,Επεμβατικός Καρδιολόγος,AthensMedical Center

Αδαμίδης ΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicineDepartmentAthens Medical Center ΕSoDiMeSO President

ΑδαμίδηςΝικόλαοςMD

13:50-20:00 Συζήτηση–Σχολιασμός

20:00–20:30 Διάλεξη

Taking mounjaroforinsulineresistance,fatty live rand weight loss. Σπάστε την αντίσταση στην ινσουλίνη.

Ομιλητής: Αδαμίδης Σωτήριος MD – PhD Director of Internal Medicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Προεδρείο:AthanasiosDesalermos,M.D.,FESBGH,DirectorofGastroenterology andHepatology,AthensMedicalCenter,AssistantProfessorofMedicine,Universityof Massachusetts School of Medicine, Attending Gastroenterologist, Cambridge Hospital, Harvard Medical School, Fellow of the European Section and Board of Gastroenterology CHepatology

Γκολεζάκης Βασίλειος MD, PhD, Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος Διευθυντής Κέντρου Ρομποτικής Χειρουργικής Ουρολογίας C Εστιακής Θεραπείας Athens Medical Center

Αδαμίδης ΝικόλαοςMD

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2024

10:30-10:40Διάλεξη

European University of Cyprus MedicalSchoolClinicalpracticein AthensMedicalCenter–Ouruniqueexperience

H εμπειρία μου κατά την πρακτική μου άσκηση στο Ιατρικό Αθηνών στηνΑ’ Παθολογική Αθηνών

Ομιλητής: Φοιτητές ΙατρικήςΣχολήςΕυρωπαϊκούΠανεπιστημίουΚύπρου Προεδρείο:ΑδαμίδηςΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Αλεξανδρή ΕυαγγελίαΦοιτήτριαΝοσηλευτικής

10:40-10:50Διάλεξη

«My nursing experience at the Athens Medical Center within the frame work of my internship.»

Η νοσηλευτική εμπειρία μου στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών στο πλαίσιο της πρακτικής μου άσκησης

Ομιλήτρια: Αλεξανδρή Ευαγγελία Φοιτήτρια Νοσηλευτικής

Προεδρείο:Αδαμίδης Σωτήριος MD–PhDDirectorofInternalMedicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Φοιτητές Ιατρικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

10:50-11:00 Διάλεξη

Transcutaneous-Nonsurgicalcardiacinterventions Δια-δερμικές μη Χειρουργικές Επεμβάσεις Καρδιάς

Ομιλητής: Χαλαπάς Αντώνιος MD,PHD,FESC Επεμβατικός Καρδιολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας και Δομικών Καρδιοπαθειών Athens Medical Center

Προεδρείο: Αδαμίδης ΣωτήριοςMD–PhD Director of Internal Medicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Λιώσης Κωνσταντίνος MD,MSc,Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΝοσοκομείοΥγεία

11:00-11:10 Διάλεξη

Chronic pain after surgery. The role of local anesthetics in its management throughaut on omicnervoussystem control.

Χρόνιος πόνος μετά από χειρουργικές επεμβάσεις. Ο ρόλος των τοπικών αναισθητικών στη διαχείρησήτου μέσω ελέγχου του αυτόνομου νευρικού συστήματος.

Ομιλητής: Λιώσης Κωνσταντίνος MD,MSc,ΟρθοπαιδικόςΧειρουργός ΝοσοκομείοΥγεία

Προεδρείο:ΧαλαπάςΑντώνιοςMD,PHD,FESCΕπεμβατικόςΚαρδιολόγος ΔιδάκτωρΙατρικήςΣχολήςΑθηνώνΤμήμαΕπεμβατικήςΚαρδιολογίαςκαι

Δομικών ΚαρδιοπαθειώνAthensMedicalCenter

Αδαμίδης ΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicineDepartmentAthens Medical Center ΕSoDiMeSO President

11:10-11:20Διάλεξη

Smoking Alternatives Εναλλακτικές μορφές καπνίσματος

Ομιλήτρια: ΜηλιούΣοφίαMDΠαθολόγοςAthensMedicalCenter

Προεδρείο:Αδαμίδης ΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Χατζηευσταθίου Μιχαήλ Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος AthensMedicalCenter

11:20-11:30Διάλεξη

Pancreaticstereotaxy: The spectacular resultsinpatientswith metabolicsyndrome,obesityanddiabetes

Στερεοταξία παγκρέατος: Τα θεαματικά αποτελέσματα σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο,παχυσαρκία και διαβήτη.

Ομιλητής: Χατζηευσταθίου ΜιχαήλΑκτινοθεραπευτής Ογκολόγος Athens MedicalCenter

Προεδρείο: Μηλιού ΣοφίαMD ΠαθολόγοςAthensMedical Center

Ντουφεξή Δήμητρα MBBS,BSc,MRCP(UK)-Gastro,Γαστρεντερολόγος-

Ηπατολόγος

Αδαμίδης Σωτήριος MD–PhD Director of Internal Medicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

11:30-11:40Διάλεξη

Current Surgical Strategies for Management of primary and secondary liver tumors. Multifactorial and multidisciplinary approachinsurgicaltreatment”

«Σύγχρονες μέθοδοι αντιμετώπισης πρωτοπαθών και δευτεροπαθών όγκων ήπατος. Ο ρόλος της χειρουργικής θεραπείας στα πλαίσια πολυπαραγοντικής και διεπιστημονικής προσέγγισης»

Ομιλητής: Περράκης Αριστοτέλης, MD,PhD,MHBA,FACS,Διευθυντής Χειρουργός,ΚλινικήΓενικήςΟγκολογικής(Ήπαρ-Πάγκρεας-Κολοορθικός Καρκίνος) και Ελάχιστα ΕπεμβατικήςΧειρουργικής,AthensMedicalCenter Προεδρείο: Μαργαρίτη Θεοδώρα, MD, MSc, FEBS (Endo)Χειρουργός Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών Αδένων

Αδαμίδης ΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicineDepartmentAthens Medical Center ΕSoDiMeSO President

11:40-11:50 Διάλεξη Διάλεξη

Plantbaseddiet for patients with IBD

Έξυπνη χορτοφαγική δίαιτα για προστασία απόφλεγμονώδεις κολίτιδες.

Ομιλήτρια: Ντουφεξή Δήμητρα MBBS, BSc, MRCP(UK) – Gastro,

Γαστρεντερολόγος-Ηπατολόγος

Προεδρείο:ΆντζυΚαπέλλουRD,MScΔιδάκτωρΔιατροφογενετικήςStMary’s UniversityTwickenhamNutritionCGeneticsSpecialistiDNALaboratories

Διατροφολόγος

Αδαμίδης Σωτήριος MD–PhDDirectorofInternalMedicineDepartmentAthens Medical Center ΕSoDiMeSO President

11:50-12:00Διάλεξη

EVT: Endovascular thrombectomytotreat acuteischemicstroke. Ισχαιμικό ΑΕΕ-Ενδοαγγειακή θρομβεκτομή

Ομιλητής: Καρύγιαννης Μιχαήλ MD Επεμβατικός Ακτινολόγος – Νευροακτινολόγο Επιστημονικός Διευθυντής τμήματος Επεμβατικής Νευροακτινολογίας

Προεδρείο:ΠαναγιώτηςΠριμικύρηςMD,PhDΕνδαγγειακόςΝευροχειρουργός, ΤμήμαΕπεμβατικήςΝευροακτινολογίας,ΙατρικόΚέντροΑθηνών,τ.Επιμελητής ΠανεπιστημιακούΝοσοκομείουΜπεζανσόν,Γαλλία,ΔιδάκτωρΙατρικήςΣχολήςΕθνικού καιΚαποδιστριακούΠανεπιστημίουΑθηνών,DIU”ΔιαγνωστικήκαιΘεραπευτική Νευροακτινολογία”, Πανεπιστήμιο Σορβόννης, ΓαλλίαDIU “Επεμβατική Νευροακτινολογία”,ΠανεπιστήμιοΛιμόζ,Γαλλία

ΑδαμίδηςΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicineDepartmentAthens Medical Center ΕSoDiMeSO President

12:00-12:10 Διάλεξη

Tips for healthy eyes Συμβουλές για υγιή μάτια

Ομιλήτρια: Δρ. Μαρία Ζώζολου MD, PhD, FEBO Οφθαλμίατρος Athens MedicalCenter

Προεδρείο: Αδαμίδης ΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Περράκη Άννα MD,FEBophth ΧειρουργόςΟφθαλμίατρος, Διευθύντρια ΤμήματοςΚαταρράκτηCΔιαθλαστικήςΧειρουργικήςAthensMedicalCenter

12:10-12:20Διάλεξη

The solution to dry eyes,swollenandirritatedeyelidsindiabetics.

Η λύση για την ξηροφθαλμία,τα πρησμένα και ερεθισμένα βλέφαρα στους διαβητικούς.

Ομιλήτρια: Περράκη Άννα MD, FEBophthΧειρουργός Οφθαλμίατρος, Διευθύντρια Τμήματος Καταρράκτη C Διαθλαστικής Χειρουργικής Athens MedicalCenter

Προεδρείο: ΑδαμίδηςΣωτήριος MD–PhDDirectorofInternalMedicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Δρ. Μαρία Ζώζολου MD, PhD, FEBO Οφθαλμίατρος Athens Medical Center

12:20-12:30Διάλεξη

Μεταβολικό Σύνδρομο και Διαβήτης: Χειρουργείο Καταρράκτη& Διόρθωση Πρεσβυωπίας

Metabolic SyndromeandDiabetes:CataractSurgery&Presbyopia Correction

Ομιλητής::ΓκολεζάκηςΣπυρίδωνMDFEBOΧειρουργόςΟφθαλμίατρος Προεδρείο:ΑδαμίδηςΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Περράκη Άννα MD,FEBophth ΧειρουργόςΟφθαλμίατρος, Διευθύντρια Τμήματος ΚαταρράκτηCΔιαθλαστικήςΧειρουργικήςAthensMedicalCenter

12:30-12:50 Διάλειμμα

12:50-13:00Διάλεξη

Sleepapnea:How bad sleepcanimpactyourdementiarisk. Υπνική άπνοια.Πώς ο κακός ύπνος αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας.

Ομιλήτρια:ΓεωργακοπούλουΒασιλική,ΜD,PhD,MSc,Πνευμονολόγος- Φυματιολόγος,ΕπιμελητριαΒ’,ΚλινικήΠαθολογικήςΦυσιολογίαςΕΚΠΑ Προεδρείο: ΑδαμίδηςΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

ΠαλαμίδαςΑναστάσιος-ΕιδικόςΠνευμονολόγοςΦυματιολόγος,Διδάκτωρ ΙατρικήςΣχολήςΠαν/μίουΑθηνών/AthensMedicalCenter

13:00-13:10Διάλεξη

Obesity and lung diseases Πνεύμονας και παχυσαρκία



Ομιλητής: ΠαλαμίδαςΑναστάσιος-Ειδικός Πνευμονολόγος Φυματιολόγος , Διδάκτωρ Ιατρικής ΣχολήςΠαν/μίουΑθηνών/AthensMedicalCenter Προεδρείο:ΓεωργακοπούλουΒασιλική,ΜD,PhD,MSc,Πνευμονολόγος- Φυματιολόγος,ΕπιμελητριαΒ’,ΚλινικήΠαθολογικήςΦυσιολογίαςΕΚΠΑ

Αδαμίδης Σωτήριος MD–PhD Director of Internal Medicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

13:10-13:20Διάλεξη

COPD:How to improve your respiratory health?

ΧΑΠ: Πώς να προστατέψετε την υγεία των πνευμόνων σας;

Ομιλητής: Συμιακάκης Μιχάλης MDΠνευμονολόγοςAthensMedicalCenter Προεδρείο:ΑδαμίδηςΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Λεβόν Τουφεκτζιάν PhD, FEBTS Χειρουργός Θώρακος Διευθυντής ΘωρακοχειρουργικήςΚλινικήςAthensMedicalCenter

13:20-13:30Διάλεξη

Techniquesin Minimally InvasiveThoracic Surgery

Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στη θωρακοχειρουργική

Ομιλητής: Λεβόν ΤουφεκτζιάνPhD,FEBTSΧειρουργόςΘώρακοςΔιευθυντής ΘωρακοχειρουργικήςΚλινικήςAthensMedical Center

Προεδρείο: ΑδαμίδηςΣωτήριος MD –PhDDirector ofInternalMedicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Συμιακάκης Μιχάλης MD Πνευμονολόγος Athens Medical Center

13:30-13:40Διάλεξη

BravoTest:WirelessPhσtudyfor diagnosis of gastroesophageal reflux

Ασύρματο τεστ οξύτητας και διαγνωσης γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης BravoTest

Ομιλητής:AthanasiosDesalermos,M.D.,FESBGH,DirectorofGastroenterology andHepatology,AthensMedicalCenter,AssistantProfessorofMedicine,Universityof Massachusetts School of Medicine, Attending Gastroenterologist, Cambridge Hospital, Harvard Medical School, Fellow of the European Section and Board of Gastroenterology CHepatology

Προεδρείο:ΛεβόνΤουφεκτζιάνPhD,FEBTSΧειρουργόςΘώρακοςΔιευθυντής ΘωρακοχειρουργικήςΚλινικήςAthensMedicalCenter

ΑδαμίδηςΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicineDepartmentAthens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Αδαμίδης ΝικόλαοςMD

13:40-13:50Διάλεξη

Do women forget more easily? “Ξεχνούν ευκολότερα οι γυναίκες;”



Ομιλητής: Αθανασούλη Ασημίνα MD Νευρολόγος Athens Medical Center Προεδρείο: Αδαμίδης Σωτήριος MD – PhD Director of Internal Medicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Τσιάρα Άννα Παθολόγος Ογκολόγος Athens Medical Center

13:50-14:00 Διάλεξη

m-RNAlungcancervaccine. Everything you need to know

Τι είναι και πώς λειτουργεί το m-RNA εμβόλιο για τον καρκίνοτου πνεύμονος;

Ομιλητής:ΤσιάραΆνναΠαθολόγοςΟγκολόγοςAthensMedicalCenter Προεδρείο:ΑδαμίδηςΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

ΑθανασούληΑσημίνα MD Νευρολόγος Athens Medical Center

14:00-14:10Διάλεξη

Dangerous bacteria in tattooinks.The risks

Επικίνδυνα βακτήρια σε μελάνια tattoo. Οι κίνδυνοι

Ομιλητής: Γραφάκος Άγις MD Δερματολόγος

Προεδρείο: Αδαμίδης Σωτήριος MD–PhDDirectorofInternalMedicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Τσολάκη ΑγγελικήMDΙατρός

14:10-14:20Διάλεξη

Seasonal hair lossin women.What itisandhow to stopit.

Εποχιακή τριχόπτωση στις γυναίκες.Τι είναι και πώς να το σταματήσετε;

Ομιλήτρια:Τσολάκη Αγγελική MD Ιατρός

Προεδρείο:ΑδαμίδηςΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

ΓιαβήΣταυρούλαΑλλεργιολόγος, Διευθύντρια Αλλεργιολογικού Τμήματος, Athens Medical Center

14:20-14:30Διάλεξη

Academy of Pediatrics:Iscontactwithallergensdesirablein children?(pets,allergenicfoods?)

Academy of Pediatrics: Είναι επιθυμητή η επαφή με τα αλλεργιογόνα στα παιδιά; (κατοικίδια,τροφές που προκαλούν αλλεργία;)

Ομιλητής:ΓιαβήΣταυρούλαΑλλεργιολόγος,ΔιευθύντριαΑλλεργιολογικού Τμήματος,AthensMedicalCenter

Προεδρείο: Αδαμίδης ΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Γραφάκος Άγις MDΔερματολόγος

14:30-15:00Διάλειμμα

15:00-15:10Διάλεξη

Work related stress may increase the risk of irregular heart rhythm. Το εργασιακό άγχος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αρρυθμιών.

Ομιλήτρια:ΒαρούδηΜαρίαMD–PhDΕιδικόςΚαρδιολόγος

Προεδρείο: Αδαμίδης Σωτήριος MD – PhD Director of Internal Medicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Athanasios Desalermos, M.D., FESBGH ,Director of Gastroenterology and Hepatology, Athens Medical Center, Assistant Professor of Medicine, University of Massachusetts School of Medicine, Attending Gastroenterologist, Cambridge Hospital, Harvard Medical School, Fellow of the European Section and Board of Gastroenterology CHepatology

15:10-15:20Διάλεξη

Why agerelatedhearinglossfactorsdifferbetweenmalesand females?

Γιατί οι παράγοντες απώλειας ακοής που σχετίζονται με την ηλικία διαφέρουν μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Ομιλητής: ΘεμελήςΣωτήριοςMDMScΩΡΛAthensMedicalCenterΠροεδρείο:ΤερζήςΤιμολέωνMD-PhD,ΩΡΛΤιμολέωνΤερζήςMD,PhD,FACS. Χειρουργός ΩτορινολαρυγγολόγοςΔιευθυντήςΩΡΛκλινικήςκαιΡινολογικού ΚέντρουΑθηνών,AthensMedicalCenter

ΑδαμίδηςΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicineDepartmentAthens Medical Center ΕSoDiMeSO President

15:20-15:30Διάλεξη

Stuffy Nose-ΜπουκωμένηΜύτη

Ομιλητής: Τερζής ΤιμολέωνMD-PhD,ΩΡΛΤιμολέωνΤερζήςMD,PhD,FACS.

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Διευθυντής ΩΡΛκλινικήςκαιΡινολογικού ΚέντρουΑθηνών,AthensMedicalCenter

Προεδρείο: Θεμελής ΣωτήριοςMDMScΩΡΛAthensMedicalCenter

Αδαμίδης ΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicineDepartmentAthens Medical Center ΕSoDiMeSO President

15:30-15:40Διάλεξη

Wine and cheese protective effects against cognitivedecline

Τα προστατευτικά οφέλητου κρασιού και του κρασιού στην έκπτωση των γνωσιακών λειτουργιών.

Ομιλητής:ΓκουράβαςΔημήτριοςΟινολόγος,ΔιευθύνωνΣύμβουλοςEclectica Προεδρείο: ΑδαμίδηςΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Αθανασούλη Κατερίνα ClinicalCCommunityPsychologist,MSc Αδαμίδης Νικόλαος MD

15:40-15:50 Διάλεξη

Adamidis diet plan:Casere port Extreme weight loss.

Ομιλητής:ΜωραΐτηςΜιχάληςStrategistandC-Levelexecutive/CIO/Business CDigitalTransformationLeader

Προεδρείο: ΑδαμίδηςΣωτήριος MD –PhDDirector ofInternalMedicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Μαρασίδη ΧριστίναLife Coach Αδαμίδης Νικόλαος MD

15:50-16:00Διάλεξη

Mind fuleatingisthebestwaytoretrainyourbrainandloseweight

Η ενσυνείδητη διατροφή είναι ο καλύτερος τρόπος να επανεκπαιδεύσεις το μυαλό σου και να χάσεις βάρος

Ομιλήτρια:ΜαρασίδηΧριστίναLifeCoach

Προεδρείο: ΑδαμίδηςΣωτήριος MD –PhDDirector ofInternalMedicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

ΜωραΐτηςΜιχάληςStrategistandC-Levelexecutive/CIO/BusinessCDigital TransformationLeader

16:00-16:10Διάλεξη

Anxiety and depression in end ocrinedisorders Άγχος και κατάθλιψη στις ενδοκρινικέςδιαταραχές



Ομιλήτρια:ΑθανασούληΚατερίναClinicalCCommunityPsychologist,MSc Προεδρείο:ΑδαμίδηςΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

ΠαναγιώτηςΠριμικύρηςMD,PhDΕνδαγγειακόςΝευροχειρουργός,

Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, τ. Επιμελητής ΠανεπιστημιακούΝοσοκομείουΜπεζανσόν,Γαλλία,ΔιδάκτωρΙατρικήςΣχολήςΕθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,DIU “Διαγνωστική και Θεραπευτική Νευροακτινολογία”, Πανεπιστήμιο Σορβόννης, ΓαλλίαDIU “Επεμβατική Νευροακτινολογία”,ΠανεπιστήμιοΛιμόζ,Γαλλία

16:10-16:20 Διάλεξη

Innovativetreatmentofchronicsubduralbrainhematomaswith embolization

“Καινοτόμος θεραπεία χρόνιων υποσκληρίδιων αιματωμάτων εγκεφάλου με εμβολισμό”.

Ομιλητής:ΠαναγιώτηςΠριμικύρηςMD,PhDΕνδαγγειακόςΝευροχειρουργός, ΤμήμαΕπεμβατικήςΝευροακτινολογίας,ΙατρικόΚέντροΑθηνών,τ.Επιμελητής ΠανεπιστημιακούΝοσοκομείουΜπεζανσόν,Γαλλία,ΔιδάκτωρΙατρικήςΣχολήςΕθνικού καιΚαποδιστριακούΠανεπιστημίουΑθηνών,DIU”ΔιαγνωστικήκαιΘεραπευτική Νευροακτινολογία”, Πανεπιστήμιο Σορβόννης, ΓαλλίαDIU “Επεμβατική Νευροακτινολογία”,ΠανεπιστήμιοΛιμόζ,Γαλλία

Προεδρείο:

Καρύγιαννης Μιχαήλ MD Επεμβατικός Ακτινολόγος – Νευροακτινολόγο ΕπιστημονικόςΔιευθυντήςτμήματοςΕπεμβατικήςΝευροακτινολογίας

ΑδαμίδηςΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicineDepartmentAthens Medical Center ΕSoDiMeSO President

ΒασιλείουΠαναγιώτηςMDPhDΚαρδιολόγοςAthensMedicalCenter Αδαμίδης Νικόλαος MD

16:20-16:30Διάλεξη

Predictive factors of acuteidiopathic pericarditis

Προγνωστικοί παράγοντες υποτροπής της οξείας ιδιοπαθούς περικαρδίτιδας.

Oμιλητής: ΒασιλείουΠαναγιώτηςMDPhDΚαρδιολόγοςAthensMedicalCenter Προεδρείο: Αδαμίδης Σωτήριος MD – PhD Director of Internal Medicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

ΠαναγιώτηςΠριμικύρηςMD,PhDΕνδαγγειακόςΝευροχειρουργός,

Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, τ. Επιμελητής ΠανεπιστημιακούΝοσοκομείουΜπεζανσόν,Γαλλία,ΔιδάκτωρΙατρικήςΣχολήςΕθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,DIU “Διαγνωστική και Θεραπευτική Νευροακτινολογία”, Πανεπιστήμιο Σορβόννης, ΓαλλίαDIU “Επεμβατική Νευροακτινολογία”,ΠανεπιστήμιοΛιμόζ,Γαλλία

16:30-16:40 Διάλεξη

Nutritiongenetics&obesity:Individualizingweightmanagement Διατροφογενετική &παχυσαρκία: Εξατομίκευση στη διαχείριση του βάρους



Ομιλήτρια:ΆντζυΚαπέλλουRD,MScΔιδάκτωρΔιατροφογενετικήςStMary’s UniversityTwickenhamNutritionCGeneticsSpecialistiDNALaboratories

Διατροφολόγος

Προεδρείο:Αδαμίδης ΣωτήριοςMD–PhDDirectorofInternalMedicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

ΑρκουμάνηΜαρίαMDΕνδοκρινολόγος

16:40-16:50 Διάλεξη

Low Body fat tricks the immune systems and protects from tumors Το χαμηλό ποσοστό σωματικού λίπους ξεγελά το ανοσοποιητικό και προστατεύει από καρκινικούς όγκους

Ομιλήτρια: Αρκουμάνη Μαρία MD Ενδοκρινολόγος

Προεδρείο: Αδαμίδης Σωτήριος MD – PhD Director of Internal Medicine Department Athens Medical Center ΕSoDiMeSO President

Athanasios Desalermos, M.D., FESBGH ,Director of Gastroenterology and Hepatology, Athens Medical Center, Assistant Professor of Medicine, University of Massachusetts School of Medicine, Attending Gastroenterologist, Cambridge Hospital, Harvard Medical School, Fellow of the European Section and Board of Gastroenterology CHepatology

e- POSTER PRESENTATIONS

Natural MImetrics of AntiCancer&AntiAgingDrugs:Metforminand Rapamycin

• Αδαμίδης Νικόλαος MD

VO2max–clinicalimportance.Whatitishowtoyouimproveit.

• ΒαζαίουΈλενα Φυσιοθεραπεύτρια

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τροποποίηση άρθρων καταστατικού & Αρχαιρεσίες