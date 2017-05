ΚΤΜ 1290 Super Adventure S: Το αυστριακό «τέρας»

Από την πρώτη επαφή ξεχωρίζεις την μεγάλη οθόνη TFT και τα φωτιστικά σώματα...

Η παρουσίαση του νέου ΚΤΜ 1290 Super Adventure θα μπορούσε να ξεκινήσει από δύο εντυπωσιακά σημεία. Την οθόνη οργάνων TFT -που βραβεύτηκε πρόσφατα σαν σημαντική καινοτομία στο ConsumerElectronics Show (CES) στο Las Vegas- και τα υπερεξελιγμένα φώτα με τo νέο και λίαν χαρακτηριστικό φωτιστικό σώμα, τον led προβολέα και τα led cornering lights.Αυτό το τελευταίο σημαίνει πως όταν η μοτοσυκλέτα παίρνει κλίση, μια πρόσθετη δέσμη φωτίζει το εσωτερικό της στροφής, βελτιώνοντας δραστικά την ορατότητα του αναβάτη και την αίσθηση ασφάλειας.Είναι εντυπωσιακή η αποτελεσματικότητά τους. Δεν φοβάσαι ότι δεν θα προσέξεις κάτι και δεν σε μπερδεύουν καθόλου τα φώτα των υπόλοιπων οχημάτων. Έχεις όσο φως χρειάζεσαι και οδηγείς απερίσπαστος σαν να είναι μέρα! Η εξωφρενικά δυνατή μεγάλη σκάλα θα χρειαστεί μόνο αν πηγαίνεις πολύ γρήγορα και θέλεις να ελέγχεις τη διαδρομή σε πολύ μεγάλη απόσταση.

Hi Tech καταστάσεις...

Η οθόνη TFT 6,5’’ θυμίζει tablet, η ευκρίνεια της είναι υπεράνω κριτικής και είναι φυσικά το πρώτο πράγμα που εντυπωσιάζει τον αναβάτη. Ξεχωρίζει η εικόνα του μεγάλου στροφόμετρου και η ένδειξη Όταν οι ταχύτητες ξεπεράσουν τα 200 χλμ./ώρα οι αριθμοί στην οθόνη μεγαλώνουν για να είναι πιο ευανάγνωστοι! της επιλεγμένης σχέσης στο κιβώτιο. Το εύχρηστο μενού δίνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, ενώ βοηθά στο να γίνουν ότι ρυθμίσεις μπορείτε να φανταστείτε χωρίς δυσκολία, με τα κουμπιά που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του τιμονιού. Μάλιστα μπορείτε να επιλέξετε ποιες ενδείξεις θέλετε να είναι διαθέσιμες κατά προτεραιότητα.



Όταν οι ταχύτητες ξεπεράσουν τα 200 χλμ./ώρα οι αριθμοί μεγαλώνουν για να είναι πιο ευανάγνωστοι! Όταν το φως του περιβάλλοντος μειωθεί, το φόντο της οθόνης από λευκό γίνεται μαύρο για να μην ενοχλεί τα μάτια. Υπάρχει Bluetooth για να συνδεθεί το κινητό σας, να βλέπετε τις κλήσεις και να απαντάτε, αν έχετε αντίστοιχη σύνδεση στο κράνος. Υπάρχει βέβαια και ειδική αδιάβροχη θήκη τοποθέτησης smartphone με usb φόρτισης. Να προσθέσουμε ότι το νέο 1290S διαθέτει και σύστημα keyless, δεν απαιτείται δηλαδή η χρήση κλειδιού έτσι όπως την ξέρουμε. Έχοντας το κλειδί στην τσέπη σας, η μοτοσυκλέτα «αφυπνίζεται» μόλις πλησιάσετε στο 1,5 μέτρο. Ακόμα και αν το κλειδί σας πέσει ενώ οδηγείτε τη μοτοσυκλέτα, εμφανίζεται ένδειξη στην οθόνη για να σταματήσετε και να το αναζητήσετε!





Ατελείωτη τεχνολογία...

Το σύστημα των φρένων διαθέτει την πιο εξελιγμένη μονάδα ABS της Bosch με σύστημα MSC (Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας), που αντιμετωπίζει την πιθανότητα γλιστρήματος του μπροστινού τροχού. Υποστηρίζει συνδυαζόμενη λειτουργία φρένων (Combined ABS) και λειτουργία cornering ABS, Τα.. πάντα περιλαμβανει ο εξοπλισμός της KTM 1290 Super Adventure S που φροντίζει για τη σωστή απόδοση χωρίς μπλοκάρισμα κατά τη διάρκεια των στροφών. Πρόσθετα υπάρχει η επιλογή απενεργοποίησης και η επιλογή λειτουργίας Off Road ABS, όπου επιτρέπει το μπλοκάρισμα του πίσω τροχού.



Το σύστημα Hill Hold Control δημιουργεί φρενάρισμα υποβοήθησης ελέγχου όταν σταματήσει η μοτοσυκλέτα σε ανηφορικό σημείο. Ακόμα και αν αφήσετε το φρένο, δεν επιτρέπει στη μοτοσυκλέτα να κυλήσει προς τα πίσω, δίνοντας χρόνο στον αναβάτη να ξεκινήσει με ασφάλεια. Οι ημιενεργητικές αναρτήσεις της WP είναι έτσι και αλλιώς ένα από τα hi tech συστήματα που μεταμορφώνουν τη συμπεριφορά μιας μοτοσυκλέτας. Με διαδρομές 200mm μπροστά και πίσω, το αμορτισέρ και το πιρούνι του 1290S είναι ελεγχόμενα από την κεντρική μονάδα που διαθέτει τέσσερεις προεπιλογές ρυθμίσεων προφόρτισης: - Ένας αναβάτης, αναβάτης με αποσκευές, αναβάτης με συνεπιβάτη, δύο άτομα με αποσκευές. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της λειτουργίας των αναρτήσεων με τέσσερις επιλογές λειτουργίας: - Comfort, street, sport & off road.





Αλλαγές χωρίς συμπλέκτη

Το traction control παρέχει δυνατότητα απενεργοποίησής του όταν αποφασίσετε να διασκεδάσετε οδηγώντας λίγο διαφορετικά… Το εξελιγμένο σε αγώνες quickshifter+ της ΚΤΜ επιτρέπει το ομαλό ανέβασμα και κατέβασμα ταχυτήτων χωρίς τη χρήση συμπλέκτη και κλείσιμο του γκαζιού. Στην άψογη συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας, που την οδηγήσαμε προ εβδομάδων κατά τη διάρκεια της πανευρωπαϊκής της παρουσίασης, συμβάλει και το σύστημα MSR (Motor Slip Regulation), που δεν επιτρέπει στον πίσω τροχό να επιβραδύνει απότομα ή να μπλοκάρει στο κατέβασμα ταχύτητας. Όλα τα παραπάνω αποτελούν την αιχμή της τεχνολογίας για το χώρο της μοτοσυκλέτας και τοποθετούν το Super Adventure 1290S σε άλλο επίπεδο.

Πρακτικότητα και άνεση

Φυσικά υπάρχει cruise control αλλά και TPMS (Αυτόματη μέτρηση πίεσης ελαστικών). Τα θερμαινόμενα γκριπ διαθέτουν τρεις ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Λιγότερο σημαντικό αλλά ιδιαίτερα χρήσιμο είναι το αυτόματο σβήσιμο των φλάς (ATR) μετά από 10’’ ή 150 μέτρα. Η σέλα είναι βελτιωμένη και το ύψος της ρυθμίζεται πολύ εύκολα, όπως και το ύψος της ζελατίνας, που μπορεί πλέον ο αναβάτης να τη ρυθμίσει με το ένα χέρι! Οι νέες πλαϊνές βαλίτσες έχουν σχήμα που βελτιώνει την αεροδυναμική, με τις βάσεις τοποθέτησης που συνδέονται μεταξύ τους να δημιουργούν ένα πλευστό σύστημα που δεν μεταφέρει τις αεροδυναμικές πιέσεις στο πλαίσιο. Ακόμα και μετά τα 200 km/h η μοτοσυκλέτα είναι απόλυτα σταθερή!





Πέρα από τη λογική

Τα ηλεκτρονικά σε κάνουν καλύτερο οδηγό, διορθώνοντας κάθε λάθος και το καταλαβαίνεις κάθε φορά που τολμάς για λίγο να ξεπεράσεις αυτά που θεωρείς φυσιολογικά όρια. Δεν είναι εύκολο να πείσεις τη λογική σου ότι μπορείς να ξεπεράσεις τα όρια χωρίς να κινδυνεύσεις. Απλά δεν πιστεύεις...



Η μοτοσυκλέτα σε κάνει μάγκα και το ανακαλύπτεις σιγά σιγά, διαθέτει όλη αυτή την εξελιγμένη τεχνολογία που περιμένει την ώρα που θα τη χρειαστείς. Η δύναμη των 160 ίππων είναι εξωπραγματική αλλά απόλυτα διαχειρίσιμη. Το κιβώτιο ιδιαίτερα φιλικό ακόμα και χωρίς τη χρήση συμπλέκτη. Τα φρένα απίστευτα αποτελεσματικά και πιο ασφαλή από όσο θα τολμούσατε να δοκιμάσετε. Στρίβει και αλλάζει κατεύθυνση με τρόπο που δεν περιμένεις από τον όγκο που έχει.





Δεν έχει όρια

Το ΚΤΜ 1290 Super Adventure S είναι ότι πιο δυνατό, ασφαλές, συναρπαστικό και εξελιγμένο υπάρχει σε αυτή την κατηγορία μέχρι σήμερα. Έχει απίστευτες δυνατότητες και αυτό είναι το «πρόβλημα». Μάλλον δεν θα το οδηγήσουμε ποτέ στα πραγματικά του όρια γιατί το μυαλό μας δεν μπορεί να Υπάρχουν μικρές και μεγάλες εκδόσεις ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες... πιστέψει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τους νόμους της φυσικής. Τα ηλεκτρονικά όμως είναι εκεί για να μας κάνουν πιο γρήγορο και αν χρειαστεί να μας σώσουν, χωρίς ίσως να το καταλάβουμε. Εύκολα θα του δίναμε τον τίτλο της καλύτερης μοτοσυκλέτας του 2017.



Η τιμή του είναι 17.580€ και το καλό είναι πως έχει πάνω του ότι ζητήσετε, άρα δεν χρειάζεται να επιβαρυνθείτε ξοδεύοντας παραπάνω για περισσότερο εξοπλισμό. Υπάρχουν δύο ακόμα εκδόσεις, η «χωμάτινη» R και η «τουριστική» Τ με τιμές στα 17.980 ευρώ και 18.690 ευρώ αντίστοιχα, για τις οποίες θα μιλήσουμε σε ξεχωριστά άρθρα. Υπάρχουν επίσης και οι «μικρότερες» εκδόσεις 1090 και 1090 R των 125 ίππων, στα 13.880 ευρώ και 14.980 ευρώ αντίστοιχα, κάνετε λίγη υπομονή και θα σας τις παρουσιάσουμε και αυτές λίαν συντόμως. Την 1090 μάλιστα, θα την παραλάβουμε για δοκιμή μέσα στις επόμενες εβδομάδες και θα σας τα πούμε όλα!





Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά σχετικά με την KTM 1290 Super Adventure S πατήστε ΕΔΩ





Δείτε παρακάτω τις διαδρομές που κάναμε κατά τη διάρκεια της πανευρωπαϊκής παρουσίασης, καθώς και ενδιαφέροντα παραλειπόμενα...











Στο παρακάτω video μπορείτε να δείτε τι σημαίνει KTM Off Road Traction Control