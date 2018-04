Τα νέα της πιάτσας, 147...

Στη Zougla θέλουμε οι αναγνώστες μας να είναι ενημερωμένοι και πολύ διαβασμένοι για όλα!

Φίλες και φίλοι καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Πάει και αυτός ο μήνας,αύριο και σίγουρα η διάθεση όλων μας αρχίζει να αλλάζει.Λογικό θα μου πείτε, όμως αυτός ο καιρός εκεί που μας δείχνει το καλό του πρόσωπο μας τα αλλάζει και ίσως δούμε και καταιγίδες προς τα τέλη της εβδομάδας...Όπως και να 'χει ηδεν μας φεύγει, όσο και να θέλουν οι.... Και δεν εννοώδικούς μου εχθρούς αλλά όλων γιατί ποτέ δε γίνεται να τα πηγαίνουμε καλά με όλους.Εμείς παραμένουμε εδώ να σας ενημερώνουμε για όσα συμβαίνουν στην πιάτσα, προκειμένου, δεν σας τα λένε ή σας τα κρύβουν. Γιατί πολύ απλά μας αρέσουνοικαι αυτοί που θέλουνόσο και αν πολλές φορές πονάει.Στα της αγοράς τώρα, την...θα μάθουμε ακριβώς πως πήγε, οπότε μείνετε συντονισμένοι στη

Για όσους τώρα θέλουν να μας ενημερώσουν για όσα γίνονται και δεν τα παίρνουμε... είδηση, μπορούν να το κάνουν στέλνοντας e mail με την ένδειξη «Για τα Νέα της Πιάτσας» στο saribal@otenet.gr ή με μήνυμα στο Facebook (Vasilios Saribalidis).

Για να διαβάσετε προηγούμενα «Νέα της Πιάτσας» πατήστε ΕΔΩ



Καλή ανάγνωση!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Η Ατάκα της Εβδομάδας

Όποιος δεν μπορεί να πάει σπίτι του...





----------------------------------------------------------------------------------------------

Μπορεί τις τελευταίες ημέρες να μην ακούγονται και πάρα πολλά, όμως η αλήθεια είναι πως η δημιουργία ενός Σωματείου με επαγγελματίες δημοσιογράφους αυτοκινήτου παίζει σοβαρά. Σύντομα θα υπάρξουν και ανακοινώσεις.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Η λίστα από την εταιρεία που έχει αναλάβει να συγκεντρώσει βιογραφικά για τη θέση του Προέδρου στη Volvo Car Hellas έχει σταλεί ήδη στην Σουηδία. Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη εβδομάδα ταξίδεψαν και κάποιοι υποψήφιοι στο Γκέτεμποργκ για να συζητήσουν. Αυτό που μένει είναι να αποφασίσουν οι αρμόδιοι τι θα κάνουν. Ωστόσο δεν αποκλείεται το γεγονός, να καλυφτεί η θέση εσωτερικά με το πρώτο όνομα που παίζει να είναι αυτό το Αλέξανδρου Κωστήρογλου.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Κι όμως συνέβη και αυτό και είναι πέρα για πέρα αληθινό. Επικεφαλής δημοσίων σχέσεων σε μεγάλη εισαγωγική πρότεινε έμεσα σε... ανταγωνίστρια εταιρεία την παροχή υποστήριξης σε θέματα προβολής έναντι μηνιαίας αμοιβής της τάξης των 1.000 ευρώ!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Όπως ανήρτησε στο "off the record" (βλέπε Facebook) ο Πέτρος Τριανταφύλλης, «τα Referrals (πολύ κακό!) του 1ου τριμήνου, δηλαδή τις επισκέψεις που η IFABC (Audit Bureau of Circulation) δεν θεωρεί πραγματικές και εξαιρεί από τις μετρήσεις: Newsauto … 68,72% !! (δηλαδή πάνω από τα 2/3 των επισκέψεων δεν είναι πραγματικές).»

Επίσης «Τα Bounce Rate (κακό!) (δηλαδή τα ‘συγγνώμη, μπήκα κατά λάθος φεύγω’):

Κατά σειρά: Drive, 4troxoi, newsauto έχουν πάνω από 50%.»

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ευθεία επίθεση εξαπέλυσε ο Τάκης Τρακουσέλλης (newsauto.gr) στον Πέτρο Τριανταφύλλη (autotriti.gr) με αφορμή αναρτήσεις του (δείτε παραπάνω) στο Facebook.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Δεν έχει αφήσει σε... χλωρό κλαρί τους ακροατές του ραδιοφώνου ο Πάρις Ποντίκας. Καθημερινά τους ενημερώνει από την ΕΡΑ Σπορ και το Σαββατοκύριακο από το Πρώτο Πρόγραμμα. Δηλαδή ενημέρωση για το αυτοκίνητο από τα μοναδικά πανελλαδικά ραδιόφωνα!





----------------------------------------------------------------------------------------------

Φόβοι να ξεσπάσει σκάνδαλο, υπάρχουν σε εισαγωγική εταιρεία που σκορπά χωρίς σκέψη χρήματα, ιδίως το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αν και εντολή της «μαμάς» εταιρείας είναι να υπάρχουν τρεις προσφορές για ότι γίνεται, η σπατάλη πάει... σύννεφο καθώς τα χρήματα για προμηθευτές κ.λπ. πάνε μόνο σε συγκεκριμένους γνωστούς στελεχών.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Το χρονικό διάστημα 10-18 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί η έκθεση αυτοκινήτου και συγκεκριμένα στην αίθουσα ξιφασκίας που βρίσκεται στο πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο του Ελληνικού. Σύμφωνα με τους διοργανωτές θα προστεθούν επιπλέον 2.000 τ.μ. εκθεσιακοί χώροι.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Όσοι αναρτούν απειλές και... φοβέρες μέσω Facebook, γιατί τις κατεβάζουν λίγο αργότερα; Αν δεν έχουν να φοβηθούν κάτι ας βγάλουν στη φόρα ότι έχουν ή ας προχωρήσουν σε μηνύσεις. Σε αντίθετη περίπτωση γελά και ο κάθε πικραμένος μαζί τους...

----------------------------------------------------------------------------------------------

Μήπως ο Γιάννης Πετούλης ετοιμάζει κάτι που δεν έχει να κάνει με το χώρο του αυτοκινήτου αλλά με κάτι που το βλέπει κυρίως ως χόμπι; Για να δούμε, αν οι... μεσίτες λένε πάντα την αλήθεια!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Δεν έχει τον... Θεό του ο Πάνος Σειτανίδης ο οποίος πρόσφατα είπε να κάνει και μία πτήση με ακροβατικό αεροπλάνο της Red Bull!!!





----------------------------------------------------------------------------------------------

Ο Άρης Γαλανόπουλος ενημερώνει τους ακροατές του ΣΚΑΙ 100.3 κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 16:55. Την προηγούμενη Παρασκευή μας είχε καλεσμένους για να μιλήσουμε για την αγορά του αυτοκινήτου η οποία φέτος κινείται ανοδικά.

Για να ακούσετε την εκποπή πατήστε ΕΔΩ





----------------------------------------------------------------------------------------------

Στο εξωτερικό για εκπαίδευση πάνω σε ηλεκτρικά οχήματα βρέθηκε ο τεχνικός προϊστάμενος του ομίλου Σαρακάκη, Κώστας Στέφας. Η Mitsubishi επενδύει πολύ στα ηλεκτρικά και η εταιρεία πρέπει να είναι προετοιμασμένη για το αύριο.





----------------------------------------------------------------------------------------------

Μετά από 3 χρόνια αποχώρησε και επίσημα από το reader και το insider ο Νίκος Γιαννούλας και ενημέρωσε με ευχαριστήριο e mail τους συνεργάτες του. Ο ίδιος (όπως άλλωστε το είδατε στα Νέα της Πιάτσας την περασμένη εβδομάδα) αναλαμβάνει καθήκοντα υπεύθυνου διαφήμισης στο περιοδικό αυτοκινήτου Quattroruote, που θα κυκλοφορεί κάθε μήνα μαζί με τον Ελεύθερο Τύπο. Το πρώτο τεύχος θα κυκλοφορήσει τέλη Μαΐου.





----------------------------------------------------------------------------------------------

Για καλό σκοπό οι εργαζόμενοι στην Mercedes Benz Hellas τράβηξαν ένα... Boeing 757 βάρους 100 τόνων και συγκεκριμένα για να βοηθήσουν το Χαμόγελο του Παιδιού.









----------------------------------------------------------------------------------------------

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του περιοδικού 4Τροχοί, στο οποίο πρωταγωνιστούν Hyundai i30N και SEAT Leon Cupra...





----------------------------------------------------------------------------------------------

Την ερχόμενη Κυριακή θα κυκλοφορήσει το περιοδικό CAR





----------------------------------------------------------------------------------------------

To περιοδικό Car and Driver φιλοξενεί κάθε μήνα 4 σελίδες μοτοσυκλέτας. Από το επόμενο τεύχος (κυκλοφορεί 12 Μαΐου) και για τέσσερις φορές το χρόνο θα έχει section για 2 τροχούς με 32 σελίδες. Την επιμέλεια του Moto and Biker, όπως ονομάζεται, θα έχει ο Τάκης Μανιάτης.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Επέστρεψε στην Αγορά Αυτοκίνητο ο Γιώργος Τριανταφύλλης...





----------------------------------------------------------------------------------------------





To νέο Nissan Leaf ήρθε ήδη στην Ελλάδα και η πρώτη του εμφάνιση θα γίνει στο τηλεοπτικό Traction στις 6 Μαΐου που παρουσιάζει ο Κώστας Στεφανής. Δείτε το σχετικό τρέιλερ που μεταδίδει το Star Channel.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Για 7η συνεχόμενη χρονιά, η Real News θα κυκλοφορήσει δύο ειδικές αυτόνομες εκδόσεις για το αυτοκίνητο, τις οποίες θα επιμεληθεί ο Σπύρος Ρέκκας. Θα κυκλοφορήσουν στις 27 Μαΐου και στις 4 Νοεμβρίου.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Σε εκδήλωση των εκπαιδευτηρίων Δούκα έδωσε το παρών η Isuzu η οποία έφερε και το ειδικά διαμορφωμένο και... αγριεμένο D-Max!





----------------------------------------------------------------------------------------------

Είχε πολύ καιρό να κάνει την εμφάνισή του σε αγώνες ο πρώην πρόεδρος της ΕΛΠΑ Βασίλης Δεσποτόπουλος. Τον είδαμε στην ανάβαση της Ριτσώνας.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ο Στάθης Κουκέας θα είναι καλεσμένος του Στρατού Φωτεινελη στο «Πάνω από τα όρια» αυτής της εβδομάδας στο Attika tv το Σάββατο 17:30. Ο Κουκέας συμμετέχει για πρώτη φορά σε αγώνες μέσω του Ενιαίου με Skoda Fabia.





----------------------------------------------------------------------------------------------

Ατάκες και... σπόντες του Στράτη Χατζηπαναγιώτου:

















----------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΑΞΙΔΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

3-4 Μαΐου

Hyundai i30N στα Μέγαρα

9-10 Μαΐο

VW Touareg στην Αυστρία

11-12 Μαΐου

Audi A6 στην Πορτογαλία

22 Μαΐου

Nissan Leaf στην Θεσσαλονίκη

---------------------------------------------------------------------------------------------

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ alexa.com**

Σελίδες με ενότητα αυτοκινήτου (TOP 10)*

1. www.zougla.gr 5

2. www.gazzetta.gr 15

4. www.sport24.gr 17

3. www.protothema.gr 19

5. www.newsit.gr 30

6. www.sport-fm.gr 40

7. www.newsbomb.gr 42

8. www.sdna.gr 48

9. www.newsbeast.gr 54

10. www.in.gr 55

* οι αριθμοί αφορούν τη θέση του Μέσου στην Ελλάδα (συμπεριλαμβάνονται, Facebook, Google κ.λ.π)

Σελίδες αμιγώς με αυτοκινητιστικό περιεχόμενο*

1. www.newsauto.gr 67

2. www.drive.gr 232

3. www.autotriti.gr 239

4. www.gocar.gr 303

5. www.motori.gr 485

6. www.autoblog.gr 678

7. www.4troxoi.gr 772

8. www.autogreeknews.gr 920

9. www.automoto.com.gr 999

10. www.enkinisi.gr 1.389

11. www.caroto.gr 2.058

12. www.caranddriver.gr 2.121

13. www.carzine.gr 3.197

14. www.epitrohon.gr 3.845

15. www.motorsite.gr 4.446

16. www.gonews.gr 5.224

17. www.movenews.gr 8.633

18. www.offroader.gr 8.703

19. www.4drivers.gr 11.352

20. www.auto-internet.gr 14.877

21. www.autonomous.gr 15.655

22. www.topspeed.gr 19.635

23. www.highoctane.gr 12.875

24. www.autoholix.com 20.192

25. www.autoliveris.gr 29.187

26. www.motornews.gr 31.419

27. www.kartnews.gr 42.221

28. www.trcoff.gr 48.871

29. www.x-auto.gr 50.311

*Τα ixauto.gr και safetycar.gr δεν εμφανίζεται στις μετρήσεις.

* οι αριθμοί αφορούν τη θέση του Μέσου στην Ελλάδα

** μέτρηση 23/4/2018



Σελίδες με αγγελίες αυτοκινήτων

1.www.car.gr 21

2. www.ix.gr 2.226

3. www.carwall.gr 3.552





----------------------------------------------------------------------------------------------

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

H εικόνα μιλά από μόνη της.στην πίστα... Ό,τι και να γράψουμε είναι