Taxibeat: Η Daimler προσφέρει «γη και ύδωρ» για την ελληνική εφαρμογή

To Taxibeat, η ελληνική εταιρεία που δημιούργησε την εφαρμογή για εύκολες μετακινήσεις με ταξί, πιθανόν ετοιμάζεται για εξαγορά από τον όμιλο Daimler έναντι του εκπληκτικού ποσού των 43 εκ. ευρώ!Χωρίς ακόμη να έχει οριστικοποιηθεί, υπάρχουν πληροφορίες που κάνουν λόγο για την εξαγορά της Taxibeat από τη γερμανική My Taxi, η οποία ανήκει στον γερμανικό κολοσσό Daimler, γνωστό για τα αυτοκίνητα Mercedes-Benz και Smart. Η My Taxi ιδρύθηκε το 2009. Επίσης η Daimler έχει στην κατοχή της την Moovel που παρέχει υπηρεσίες μετακινήσεων.Το Taxibeat ιδρύθηκε από τον Νίκο Δρανδάκη το Μάιο του 2011. Είναι μια εταιρία που «γεννήθηκε» και πέτυχε μέσα στα χρόνια της κρίσης. Με χρηματοδότηση από το Open Fund της Αθήνας, ύψους 40 χιλ. ευρώ, αποτέλεσε την πρώτη startup στη χώρα μας με μεγάλη επιτυχία. Η εταιρεία έχει επεκταθεί εδώ και μερικά χρόνια στο Περού αριθμεί περίπου 100 άτομα προσωπικό, παρέχει αυξημένο αριθμό υπηρεσιών, ενώ η συνολική χρηματοδότηση που έχει λάβει, ανέρχεται σε 7,5 εκ. ευρώ.Σύμφωνα με τον ιδρυτή της, η εταιρεία «τρέχει» με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης που αγγίζει το 180%, καταγράφοντας πολλαπλάσιο αριθμό διαδρομών χρόνο με το χρόνο.Η εξαγορά δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ακόμη από καμία από τις δύο πλευρές.