Διεθνής διαστημικός διαγωνισμός με έπαθλο ένα εισιτήριο για τη NASA

Ένα από συνολικά 30 προσφερόμενα εισιτήρια για ένα ταξίδι στη NASA θα διεκδικήσουν περισσότερα από 150 άτομα, κάθε ηλικίας και γνωστικού αντικειμένου, που θα συμμετάσχουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (29/5-30/5) στη Θεσσαλονίκη στον διεθνή διαστημικό διαγωνισμό «NASA Space Apps Challenge», έναν μαραθώνιο τεχνολογικής ανάπτυξης (hackathon) για την αντιμετώπιση προκλήσεων στη Γη και το Διάστημα.



Πρόκειται για μια «πρόκληση» 48-72 ωρών, η οποία περιλαμβάνει εντατική εργασία σε πρωτότυπες λύσεις, με συνέχεια τη δημιουργία και την υλοποίηση των πιο ελπιδοφόρων, πρωτότυπων, τεχνολογικών μοντέλων και επιχειρήσεων. Ο παγκόσμιος διαγωνισμός φέτος «ανεβαίνει» πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. «Η NASA ουσιαστικά αναζητεί ταλέντα και επενδύει στη συλλογική ευφυΐα του πλήθους. Άνθρωποι με διαφορετικό υπόβαθρο, εκπρόσωποι διαφορετικών ειδικοτήτων, προσόντων και ηλικιών από 18 μέχρι... 88 ετών ανταλλάσσουν γνώσεις και εμπειρίες και προσπαθούν να βρουν λύσεις σε παγκόσμια προβλήματα- προκλήσεις της NASA», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Κλεοπάτρα Αλαμανταριώτου, πρόεδρος του φορέα βιομιμητισμού Ελλάδος, έρευνας και καινοτομίας (Biomimicry Greece Research and Innovαtion Center), που σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και το πρόγραμμα MSC in Management Science and Technology του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, διοργάνωσαν για την Ελλάδα τον Διεθνή Διαστημικό Διαγωνισμό της NASA, «Space Apps Challenge Greece 2017» (προηγήθηκε διήμερη εκδήλωση στις 22-23 Απριλίου 2017, στη Λάρισα).