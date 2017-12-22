Εγκλωβίστηκε τουριστικό λεωφορείο στην ορεινή Αχαΐα - Μεγάλα προβλήματα από τον χιονιά

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής, για τον απεγκλωβισμό τουριστικού λεωφορείου στην περιοχή της Κερνίτσας Αχαΐας, κοντά στο Διακοφτό.
Λόγω του σφοδρού χιονιά, το τουριστικό λεωφορείο με 34 Έλληνες επιβαίνοντες εγκλωβίστηκε στον δρόμο, όπου οδεύουν με ειδικό όχημα οι πυροσβέστες.
Λόγω της χιονόπτωσης που επικρατεί στα ορεινά της περιφερείας μας αλλά και ισχυρών ανέμων η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται ως ακολούθως:
Δ.A. ΑΧΑΪΑΣ:
ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ:
Ε.Ο. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ (ΜΕΣΩ Ι.Μ.Μ.ΣΠΗΛΑΙΟΥ)
Ε.Ο. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΠΑΤΡΩΝ (ΜΕΣΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ)
Ε.Ο. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ (ΜΕΣΩ ΠΡΙΟΛΙΘΟΥ)
Ε.Ο. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΧΙΟΝ. ΚΕΝΤΡΟΥ
Ε.Ο. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΑΙΓΙΟΥ (ΜΕΣΩ ΠΤΕΡΗΣ)
Ε.Ο. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ (ΜΕΣΩ ΛΟΥΣΩΝ).
Ε.Ο. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (ΜΕΣΩ ΛΟΥΣΩΝ)
Ε.Ο. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (ΜΕΣΩ ΠΡΙΟΛΙΘΟΥ)
Π.Ε.Ο. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΨΩΦΙΔΑ (ΜΕΣΩ ΑΥΧΑΙΝΑ ΠΡΙΟΛΙΘΟΥ)
Ε.Ο. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ-ΓΚΟΥΡΑΣ (ΜΕΣΩ ΛΥΚΟΥΡΙΑΣ)
ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΣ ΑΙΓΙΟΥ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (ΠΥΡΓΑΚΙ)
ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΣ ΑΙΓΙΟΥ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΧΛΑΔΙΑ)
ΑΠΟ 12Ο ΧΛΜ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΣ ΠΟΥΝΤΑΣ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
E.Ο. ΑΚΡΑΤΑΣ – ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ (16Ο ΧΛΜ ΚΑΙ ΑΝΩ)
Ε.Ο. ΑΚΡΑΤΑΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ (16Ο ΧΛΜ ΚΑΙ ΑΝΩ)
Ε.Ο. ΑΙΓΕΙΡΑΣ – ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 15Ο ΧΛΜ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΕΠ.Ο ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ Δ.Δ.ΜΙΧΑ, ΣΤΟ Δ.Δ.ΚΟΜΠΗΓΑΔΙΟΥ
Δ.Δ.ΔΕΜΕΣΤΙΧΩΝ, Δ.Δ.ΛΕΟΝΤΙΟΥ, Δ.Δ.ΡΑΚΙΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 111, ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΠΕΥΚΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ :
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΙΟΥ
ΛΟΓΩ ΙΣΧΥΡΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΜΗ ΕΜΦΟΡΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΑ.
Δ.Α. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ:
1. ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ:
ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΠΡΟΥΣΣΟΥ ΑΠΟ 11Ο ΧΛΜ. ΈΩΣ ΘΕΣΗ ‘’ΑΡΑΠΟΚΕΦΑΛΑ’’ (ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ).
Δ.Α. ΑΙΤΩΛΙΑΣ:
1. ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ:
ΟΡΕΙΝΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΠΟ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΘΕΝ ΕΩΣ ΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΆΝΩ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΡΕΡΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΛΙΜΝΙΤΣΑ –ΤΕΡΨΙΘΕΑ – ΕΛΑΤΟΥΣ – ΑΝΩ ΧΩΡΑ – ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ
2. ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ:
ΧΑΝΙ ΛΙΟΛΙΟΥ ΕΩΣ ΨΗΛΟ ΣΤΑΥΡΟ
XANI ΛΙΟΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ - ΚΛΕΠΑ - ΛΙΒΑΔΑΚΙ
ΑΠΟ ΓΑΥΡΟ – ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ – ΑΝΑΒΡΥΤΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ - ΑΣΠΡΙΑ – ΑΝΩ ΧΩΡΑ
ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ – ΛΕΥΚΑ – ΜΑΝΔΡΙΝΗ
ΑΝΕΜΑΚΙ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΗ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ – ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ – ΓΡΗΓΟΡΙ - ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗ
Παρατηρείται σε αρκετά σημεία και περιορισμένη ορατότητα, παρακαλούμε τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να φέρουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες.
Επιμέλεια: Σωτήρης Σκουλούδης