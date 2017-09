Με 121 κιλά κοκαΐνη το Dimitris C. στο Περού

Το Dimitris C. της Danaos Shipping ανήκει στον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα

Σε τρεις μεγάλες πλαστικές τσάντες βρέθηκαν από τις Αρχές του Περού 121 κιλά κοκαΐνη στο ελληνικών συμφερόντων πλοίο Dimitris C., το οποίο μεταφέρει containers και έδεσε στο περουβιανό λιμάνι προερχόμενο από τη Χιλή.Το Dimitris C. της Danaos Shipping ανήκει στον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα.Η εταιρεία Danaos στην επίσημη ιστοσελίδα της αναφέρει ότι έχει στην πλοιοκτησία της 59 πλοία για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων από 2.200 TEU έως 13.100 TEU.Στο ηχητικό που μόλις ακούσατε ο κύριος Ηρακλής Προκοπάκης διατείνεται πως τον έλεγχο στο πλοίο διεξήγαγε το πλήρωμα, το οποίο στη συνέχεια μετά την ανακάλυψη της ποσότητας της κοκαΐνης ειδοποίησε τις διωκτικές αρχές του Περού. Το μέχρι τώρα ρεπορτάζ δεν αναφέρει κάτι τέτοιο.Κατά τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, τον έλεγχο του πλοίου φέρεται να πραγματοποίησαν οι τοπικές αρχές στο περουβιανό λιμάνι. Το zougla.gr επιχειρεί να διασταυρώσει τις πληροφορίες αυτές.PRESS RELEASEPiraeus, September 18th 2017DANAOS SHIPPING CO LTD reports that following its policy to make company inspections on board its vessels, especially when the vessels call into ports suspected of drug trafficking, one such search was conducted on board the container vessel DIMITRIS C (DWT 40102) in the port of Ilo, Peru, on September 14th.In the course of the search a quantity of drugs was found by the crew, carefully hidden in a void space on deck between two holds. The Master of the vessel was instructed immediately to inform authorities who boarded the vessel with a large team from the police force and trained dogs. A full search was conducted by the Authorities, escorted by the crew’s safety committee, an office representative who flew from Greece and the representatives of the local P&I. No other drugs were found onboard.In addition, the local prosecutor interrogated part of the crew. The full procedure began on September 14th and ended on September 17th.The vessel and the crew were found to be innocent and released without any charges. The vessel sailed at 15:00 on September 17th.Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ναυτιλιακών νέων Τradewinds, ανακαλύφθηκαν 121 κιλά κοκαΐνη μέσα σε τρεις τσάντες στις 14 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τις Αρχές του Περού.Παράλληλα, κατά την έρευνα εντοπίστηκε και το ποσό των 16.243 δολαρίων.Το πλοίο είχε φτάσει στο λιμάνι του Ilo στις 13 Σεπτεμβρίου και προερχόταν από το Ικίκε της Χιλής, με τελικό προορισμό το λιμάνι Γκουαγιακίλ του Ισημερινού.Σε αυτό επέβαιναν 23 άτομα ως πλήρωμα, εκ των οποίων 16 ήταν Ουκρανοί, τρεις Ρώσοι και τέσσερις Τανζανοί.Το πλοίο του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα κατασκευάστηκε το 2001 και έπλεε με σημαία Μάλτας.Ο τύπος του σκάφους ονομάζεται Cargo - Hazard A (Major) και φέρει διακριτικό (Call Sign) 9HA3500.