Ρόδος: Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος τουρίστας στην παραλία της Γλύστρας

Αναφορικά με τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βραδινές ώρες χθες προς εντοπισμό 24χρονου αλλοδαπού κολυμβητή που αγνοείτο στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Γλύστρας Λάρδου Ρόδου, γνωρίζεται ότι, οι έρευνες συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενισχύθηκαν από πλωτά, χερσαία καθώς και εναέριο μέσο.



Πιο συγκεκριμένα, στις έρευνες συμμετείχαν, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και ένα περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τέσσερα περιπολικά οχήματα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ένα ελικόπτερο ''SUPER PUMA'' της Π.Α., οκτώ Ε/Γ-Τ/Ρ σκάφη, εθελοντές ομάδων διάσωσης και δύο ιδιώτες δύτες.



Μεσημβρινές ώρες σήμερα, ο 24χρονος εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή που αγνοείτο, χωρίς τις αισθήσεις του και περισυνελέγη από το ναυαγοσωστικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου μεταφέρθηκε στην ξηρά και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, που διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Ρόδου, όπου έχει παραγγείλει διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ η σορός του 24χρονου έχει αναγνωριστεί από τους οικείους του.





Πηγή : Ρόδος: Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος τουρίστας στην παραλία της Γλύστρας | Η ΡΟΔΙΑΚΗ http://www.rodiaki.gr/article/371455/rodos-nekros-entopisthke-o-agnooymenos-toyristas-sthn-paralia-ths-glystras#ixzz4prUQDWHw

