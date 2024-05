Το Ισραήλ δεν είχε ανάμιξη στον θάνατο του Ιρανού προέδρου, Εμπραχίμ Ραΐσι, σε συντριβή ελικοπτέρου, στην οποία σκοτώθηκαν και μέλη της συνοδείας του, δήλωσε σήμερα, Δευτέρα 20 Μαΐου, Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters.

«Δεν ήμασταν εμείς», δήλωσε ο αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Πάντως, πολλοί ήταν οι Ραβίνοι που έσπευσαν να κάνουν λόγο για «θεία δίκη» όσον αφορά τον θάνατο του Ραΐσι, ενώ κάποιοι θέλησαν να υπενθυμίσουν στην παγκόσμια κοινή γνώμη τις δηλώσεις που είχαν κάνει αξιωματούχοι της κυβέρνησης Νετανιάχου, στις οποίες ανέφεραν πως το Ισραήλ θα απαντήσει με «έξυπνο τρόπο» στην επίθεση που είχε εξαπολύσει το Ιράν εναντίον του.

Συγκεκριμένα, πριν περίπου έναν μήνα, όταν το Ιράν είχε εξαπολύσει την πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ, το Τελ Αβίβ είχε αποφύγει τα άμεσα αντίποινα, καθώς δεν επιθυμούσε την κλιμάκωση, όμως είχε ορκιστεί πως θα υπάρξει σκληρή απάντηση, με άλλον τρόπο.

Μάλιστα στο Εβραϊκό «Χ», έχουν αρχίσει τα αστεία ότι ο πιλότος του ιρανικού ελικοπτέρου ήταν… πράκτορας της Μοσάντ, με το όνομα «Eli Copter».

You LITERALLY cannot make this stuff up.

Tons of people made the joke that the helicopter pilot was a mossad agent called Eli Copter.

Tons of Israel-haters including actual TV stations are reporting it like it’s a fact.

Moral of the story: When you come after the Jews, not… pic.twitter.com/DylWKVsmBU

— Hillel Fuld (@HilzFuld) May 20, 2024