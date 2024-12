Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ομοσπονδιακός δικαστής το βράδυ της Τρίτης απέρριψε την πώληση του “συνωμοσιολογικού” ιστότοπου Infowars στο σατιρικό ειδησεογραφικό πρακτορείο The Onion, αφού ο Άλεξ Τζόουνς ισχυρίστηκε ότι μια πρόσφατη δημοπρασία πτώχευσης ήταν γεμάτη παράνομη συμπαιγνία.

Το The Onion ανακηρύχθηκε ο νικητής πλειοδότης στις 14 Νοεμβρίου. Η απόφαση του πτωχευτικού δικαστή Κρίστοφερ Λόπεζ, σημαίνει ότι ο Τζόουνς μπορεί να παραμείνει στο Infowars. Το Onion είχε στα σχέδια του να εκδιώξει τον Τζόουνς και να επαναλανσάρει το Infowars τον Ιανουάριο ως παρωδία.

Στο τέλος μιας μακράς διήμερης ακρόασης σε μια αίθουσα δικαστηρίου στο Όστιν του Τέξας, ο Λόπεζ επέκρινε τη διαδικασία της δημοπρασίας ως ελαττωματική και είπε ότι το αποτέλεσμα “άφησε πολλά χρήματα στο τραπέζι” για τις οικογένειες των θυμάτων του πυροβολισμού στο Δημοτικό Σχολείο Σάντι Χουκ το 2012.

Το Onion προσέφερε 1.75 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και άλλα κίνητρα για τα περιουσιακά στοιχεία της Infowars στη δημοπρασία. Η First United American Companies, η οποία διαχειρίζεται έναν ιστότοπο στο όνομα του Τζόουνς που πουλά συμπληρώματα διατροφής, προσέφερε 3,5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Λόπεζ ανέφερε προβλήματα —αλλά όχι αδικήματα— με τη διαδικασία της δημοπρασίας. Είπε ότι δεν ήθελε άλλη δημοπρασία και το άφησε στον διαχειριστή που επέβλεπε τη δημοπρασία να καθορίσει τα επόμενα βήματα.

Ο διαχειριστής Κρίστοφερ Μάρεϊ είχε υπερασπιστεί την προσφορά του The Onion κατά τη διάρκεια της ακρόασης.

«Μόνο δύο άτομα εμφανίστηκαν για να υποβάλουν προσφορά και… το ένα ήταν καλύτερο από το άλλο», κατέθεσε ο Μάρεϊ, αναφερόμενος στο The Onion. Ρωτήθηκε πόσο καλύτερα ήταν, είπε «κατά πολύ».

Ωστόσο η προσφορά μετρητών του The Onion ήταν χαμηλότερη από αυτή της First United American, απλά περιλάμβανε επίσης τη δέσμευση πολλών από τις οικογένειες Σάντι Χουκ να παραιτηθούν από 750.000 δολάρια από τα έσοδα της δημοπρασίας που τους οφείλονται και να τα δώσουν σε άλλους πιστωτές, παρέχοντας στους άλλους πιστωτές περισσότερα χρήματα από όσα θα λάμβαναν βάσει της προσφοράς της First United American.

Ο Τζόουνς δεν παρευρέθηκε στη διαδικασία και αντ’ αυτού έκανε μετάδοση από τα στούντιο του στο Όστιν.

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο δικαστής θα πιστοποιούσε αυτή την απάτη», είπε ο Τζόουνς στην εκπομπή του την Τρίτη. «Θέλω να πω ότι σου γυρίζει το τσερβέλο τα όσα έκαναν και όσα ισχυρίστηκαν».

Ο διαχειριστής και το The Onion αρνούνται τους ισχυρισμούς του Τζόουνς και της εταιρείας και τους κατηγορούν για ξινά σταφύλια.

Η πώληση του Infowars αποτελεί μέρος της προσωπικής υπόθεσης πτώχευσης του Τζόουνς, την οποία κατέθεσε στα τέλη του 2022 αφού του επιβλήθηκε να πληρώσει σχεδόν 1.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε αγωγές για συκοφαντική δυσφήμιση στο Κονέκτικατ και το Τέξας που κατατέθηκαν από συγγενείς θυμάτων του πυροβολισμού στο Δημοτικό Σχολείο Σάντι Χουκ.

Ο Τζόουνς χαρακτήρισε επανειλημμένα τον πυροβολισμό που σκότωσε 20 παιδιά και έξι εκπαιδευτικούς φάρσα που σκηνοθέτησαν ηθοποιοί και στόχευε στην αύξηση του ελέγχου των όπλων.

Γονείς και παιδιά πολλών από τα θύματα κατέθεσαν στο δικαστήριο ότι υπέστησαν τραύματα από τις συνωμοσίες και τις απειλές του Τζόουνς από τους οπαδούς του.

Ο Τζόουνς αναγνώρισε έκτοτε ότι ο πυροβολισμός στο σχολείο Σάντι Χουκ του Κονέκτικατ συνέβη.

Τα περισσότερα από τα έσοδα από την πώληση του Infowars, καθώς και πολλά από τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία του Τζόουνς, θα διατεθούν στις οικογένειες Σάντι Χουκ. Κάποια έσοδα θα πάνε στους άλλους πιστωτές του Τζόουνς.

Ο Μάρεϊ κατέθεσε ότι δεν ευνοούσε κανέναν από τους πλειοδότες έναντι του άλλου και ότι δεν ήταν προκατειλημμένος.

Αποκάλυψε επίσης ότι η First United American υπέβαλε μια αναθεωρημένη προσφορά τις τελευταίες ημέρες, αλλά είπε ότι δεν μπορούσε να την αποδεχτεί “επειδή οι οικογένειες Σάντι Χουκ στη μήνυση του Κονέκτικατ είχαν αντίρρηση”.

Το Onion εκτίμησε την προσφορά του στα 7 εκατομμύρια δολάρια, επειδή αυτό το ποσό ήταν ίσο με μια τιμή αγοράς που θα παρείχε το ίδιο χρηματικό ποσό στους άλλους πιστωτές.

Προς πώληση ήταν όλος ο εξοπλισμός και άλλα περιουσιακά στοιχεία στο στούντιο Infowars στο Όστιν, καθώς και τα δικαιώματα για τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων, τους ιστότοπους, το αρχείο βίντεο και τα εμπορικά σήματα προϊόντων. Πολλά από τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία του Τζόουνς επίσης πωλούνται.

Ο Τζόουνς έχει δημιουργήσει ένα άλλο στούντιο, ιστοσελίδες και λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε περίπτωση που το The Onion κερδίσει την έγκριση για να αγοράσει το Infowars και τον διώξει. Ο Τζόουνς είπε ότι θα μπορούσε να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες Infowars εάν ο νικητής της δημοπρασίας είναι φιλικός μαζί του.

Αφού αναδείχθηκε νικητής τον περασμένο μήνα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της The Onion, Μπελ Κόλινς, περιέγραψε εν συντομία τα σχέδιά του για το Infowars σε μια δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σχεδιάζουμε να το κάνουμε έναν πολύ αστείο, πολύ ηλίθιο ιστότοπο. Διατηρήσαμε τις υπηρεσίες κάποιων του Onion και Clickhole Hall of Famers για να το πετύχουμε. Ανυπομονώ να σας δείξω τι έχουμε μαγειρέψει», έγραψε.

Το Onion έχει πει ότι ο “αποκλειστικός διαφημιστής κυκλοφορίας” της θα είναι ο οργανισμός πρόληψης της ένοπλης βίας Everytown for Gun Safety.

Σε ένα σατιρικό άρθρο που δημοσιεύτηκε στο The Onion, ο υποτιθέμενος Διευθύνων Σύμβουλος της Global Tetrahedron, της μητρικής εταιρείας της The Onion, είπε ότι «η απόφαση για την απόκτηση της InfoWars ήταν εύκολη για το εκτελεστικό συμβούλιο της Global Tetrahedron».

«Ιδρύθηκε το 1999 στα πόδια του σατανικού “πανικού” και αυξάνεται σταθερά από τότε, το InfoWars έχει διακριθεί ως ένα ανεκτίμητο εργαλείο για την πλύση εγκεφάλου και τον έλεγχο των μαζών», έγραψε ο ψεύτικος Διευθύνων Σύμβουλος της Global Tetrahedron, Bryce P. Tetraeder. «Καμία τιμή δεν θα ήταν πολύ υψηλή για μια τέτοια πληθώρα περιουσιακών στοιχείων και μυαλών».