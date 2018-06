Greek Resort Design 2018: Ready to camp by the pool?

Επτά νέοι ταλαντούχοι Έλληνες σχεδιαστές εμπνεόμενοι από τη θαλασσινή αύρα και τις ατέλειωτες αμμουδιές του ελληνικού σκηνικού παρουσίασαν μοναδικές συλλογές μαγιό και resort wear εντυπωσιάζοντας τους παρευρισκόμενους…







Ready to camp by the pool? Με αυτό το άκρως καλοκαιρινό concept πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και με μεγάλη επιτυχία, το Greek Resort Design 2018.H εταιρία Plus More 360° έφερε και πάλι το καλοκαίρι στο κέντρο της Αθήνας, στο ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, στην πιο μεγάλη και stylish πισίνα του αστικού τοπίου.Δείτε και διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr