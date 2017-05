Η νέα επίδειξη του Karl Lagerfeld στο Παρίσι με άρωμα αρχαίας Ελλάδας

Μπορεί τις προηγούμενες χρονιές να περιπλανήθηκε σε Κούβα, Ντουμπάι και Ρώμη για τις επιδείξεις μόδας των συλλογών Cruise του οίκου Chanel, αλλά αυτή τη φορά ο Karl Lagerfeld αποφάσισε να μείνει στο Παρίσι και να διοργανώσει ένα ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο.Εμπνευσμένη από την Αρχαία Ελλάδα η συλλογή Cruise 2018 του παρισινού οίκου μόδας με τίτλο «Η Νεωτερικότητα της Αρχαιότητας» (The Modernity of Antiquity) παρουσιάστηκε στο The Grand Palais σε ένα σκηνικό που συνδύαζε τον Παρθενώνα, τον Ναό του Ποσειδώνα, ιωνικού ρυθμού κίονες να υψώνονται μέσα από άμμο και μεσογειακό ηλιοβασίλεμα.Δείτε και διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr