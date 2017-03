Πώς να αντιμετωπίσετε τον έρπη στα χείλη;

Όταν εμφανίζεται ο έρπης βλέπουμε φουσκάλες γεμάτες με υγρό κάτω από την επιφάνεια της επιδερμίδας γύρω από το στόμα ή τα χείλη, πολλές φορές πονάει για να μην πω πάντα και σίγουρα δεν είναι το καλύτερο πράγμα που σου έχει συμβεί. Υπάρχουν κάποια μέτρα που μπορείς να πάρεις για να μειώσεις τα ξεσπάσματα, την σοβαρότητα και τη διάρκεια του.Προσπάθησε να καταναλώνεις τροφές (και όχι μόνο) πλούσιες σε βιταμίνες E και C. Η βιταμίνη C έχει αποδειχτεί ότι ενισχύει τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων, που είναι η άμυνα του σώματος μας. Η βιταμίνη E, όταν εφαρμόζεται τοπικά, ηρεμεί την ενόχληση και τον πόνο του έρπη, καθώς και τη φαγούρα. Μπορείς να πάρεις βιταμίνες E και C ως συμπληρώματα από το στόμα, ως έλαια αλλά και μέσω της διατροφής σου.• αβοκάντο• πράσινα φυλλώδη λαχανικά• ολικής άλεσης προϊόντα• ξηροί καρποίΤροφές πλούσιες σε βιταμίνη C• κόκκινα μούρα• σπανάκι• ακτινίδιο• μπρόκολο• τομάτες• κόκκινες και πράσινες πιπεριέςΓια να απαλύνεις τον πόνο μπορείς να κρατήσεις ένα παγάκι επάνω στον έρπη και μετά να βάλεις με μια μπατονέτα λίγη βαζελίνη. Η βαζελίνη θα απομακρύνει τα βακτήρια και θα μειώσει εκείνη την αίσθηση τραβήγματος που σου προκαλεί ο έρπης.Πηγή: govastileto.gr