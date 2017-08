Ανακοίνωση πρεσβείας των ΗΠΑ στην Άγκυρα: «Δεν εφοδιάζουμε με βαρέα όπλα τους Κούρδους στη Συρία»

Οι ΗΠΑ για πρώτη φορά έσπασαν τη σιωπή τους απαντώντας στις κατηγορίες τουρκικών εφημερίδων ότι «δήθεν υπάρχουν σχέδια για την υπονόμευση της Τουρκίας εξοπλίζοντας τους Κούρδους της Συρίας που μάχονται εναντίον των τζιχαντιστών».Ανακοίνωση της αμερικάνικης πρεσβείας στην Άγκυρα στην επίσημη ιστοσελίδα της (αγγλικά και τούρκικα) και στο Twitter, αποκρούει τους ισχυρισμούς στα δημοσιεύματα για μεγάλες αποστολές όπλων στους Κούρδους της Συρίας».Η ανακοίνωση αναφέρει: «Ανακριβείς πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες ημέρες, λανθασμένα ισχυρίζονται ότι οι ΗΠΑ έχει στείλει ‘τανκς’ και ‘εκατοντάδες φορτηγά με όπλα’ στη Συρία για να ενισχύσει το YPG (τις Μονάδες Προστασίας των Κούρδων της Συρίας).Η ανακοίνωση συμπληρώνει: «Οι ΗΠΑ ουδέποτε παρείχαν τανκς σε οποιαδήποτε ομάδα που μάχεται το Daesh στη Συρία, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της αμερικάνικης βοήθειας ήταν ελαφρά όπλα και πολεμοφόδια που εστάλησαν στον Συριακό Αραβικό Συνασπισμό και τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF)» (που πολεμούν στο πλευρό του YPG.«Πολύ μικρότερη ποσότητα όπλων παραδόθηκε στο κουρδικό στοιχείο, περιορισμένη λόγω της προσπάθειάς τους να επιτύχουν –αυτό που επιθυμούμε όλοι- την κατάληψη της Ράκα και την καταστροφή του Daesh», αναφέρει ακόμη η ανακοίνωση της αμερικάνικης πρεσβείας στην Άγκυρα.Τις τελευταίες ημέρες φιλοκυβερνητικές τουρκικές εφημερίδες με πρωτοσέλιδα κείμενά τους αλλά και το κρατικό πρακτορείο Anadolu Agency υποστήριζαν ότι «πέφτει βροχή από βαρύ στρατιωτικό εξοπλισμό προς το YPG, με την αποστολή 909 φορτηγών γεμάτων πολεμοφόδια».Ανώνυμο διοικητικό στέλεχος του SDF δήλωσε στο Al-Monitor από τη Βόρεια Συρία, πως οι πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν «είναι υπερβολικές. Τα τανκς που διαθέτουμε τα έχουμε καταλάβει από τους τζιχαντιστές».Ο Aaron Stein, έγραψε στην ιστοσελίδα του «Atlantic Council»,πως «οι ΗΠΑ παρέχουν στρατιωτική βοήθεια στα αραβικά στοιχεία του SDF βάσει τους προγράμματος εξοπλισμού και εκπαίδευσης των μετριοπαθώς Σύρων της αντιπολίτευσης. Η ενίσχυση του YPG απ΄ευθείας από το Πεντάγωνο, ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο, όταν ο πρόεδρος Τραμπ, ξεπέρασε τις τουρκικές αντιρρήσεις και έδωσε την ανάλογη εντολή».Ο ίδιος υποστήριξε πως το μεγαλύτερο φορτίο που μεταφέρουν τα φορτηγά από το Ιράκ στη Συρία, είναι «ανθρωπιστική βοήθεια – τρόφιμα και φάρμακα».Η Τουρκία εμποδίζει να περνά η ανθρωπιστική βοήθεια μέσω των τουρκικών συνόρων προς τη Συρία, επειδή η περιοχή κατοικείται κυρίως από Κούρδους. Αυτό έχει οδηγήσει ορισμένους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ να προωθούν την ιδέα ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι υπηρεσίες αμερικάνικης βοήθειας στην Τουρκία.Αποκορύφωμα της αμερικανο-τουρκικής διαμάχης για το συνεταιρισμό ΗΠΑ με τους Κούρδους της Συρίας, υπήρξαν τα δημοσιεύματα που χαρακτήριζαν τον ειδικό Αμερικάνο απεσταλμένο στη Συρία Brett McGurk «δολοφόνο».«Ο Αμερικάνος απεσταλμένος έχει δολοφονήσει 46.000 πολίτες στη Συρία, το Ιράκ» ήταν ο πρωτοσέλιδος τίτλος της φιλοκυβερνητικής "Yeni Safak’’ προχθές.«Οι συμμαχικές δυνάμεις με επικεφαλής τον … McGurk … που πρόσφατα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σφαγίασαν 46.000 πολίτες σε επιχειρήσεις στο Χομς του Ιράκ και στην επαρχία Ράκα της Συρίας.Άλλο ένα από τα κυβερνητικά φερέφωνα της Τουρκίας , η "Star’’, υποστηρίζει ότι υπάρχει «δαιμόνιο αμερικανικό σχέδιο για την δημιουργία Κουρδικού κράτους στη βόρεια Συρία και δημοσιεύει «αποκαλυπτικούς χάρτες», ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει πως «ο McGurk έκανε στραβά μάτια καθώς τόνοι από όπλα και ξένοι μαχητέ εισέρρεαν στη Συρία».«Βρέχει Kalashnikov”, υποστηρίζει η Hurriyet που επίσης συμμετέχει στην προσπάθεια να σταματήσει η αμερικάνικη βοήθεια στο YPG.Το τουρκικό μένος εναντίον του McGurk πηγάζει και από τις δηλώσεις του που δημοσιεύθηκαν στις 27 Ιουλίου στο περιοδικό "New Yorker’’, «για τον τουρκικό ρόλο με την διασυνδεόμενη με την al-Qaeda, Hayat Tahrir al-Sham (HTS) [πρώην Jabhat al-Nusra] που άνοιξε το δρόμο να αγκαλιάσουν το Ιντλίμπ και να γίνει παράδεισος για την al-Qaeda».Ανώνυμες αμερικάνικες πηγές υποστήριζαν επίσης, πως «πολιτική των ΗΠΑ παραμένει ότι θα πρέπει να καταστραφεί το ISIS και το YPG (επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων) παραμένει ο καλύτερος εταίρος για την δουλειά αυτή».Οι ίδιες πηγές υποστήριζαν πως οι ΗΠΑ δεν έχουν στόχο να αναμειχθούν στο Αφρίν, λόγω των τουρκικών ευαισθησιών, αλλά και επειδή ο εναέριος χώρος στην περιοχή κυριαρχείται από τη ρωσική αεροπορία».Όσο για ενδεχόμενη αλλαγή στην αμερικάνικη πολιτική μετά την ήττα του ISIS «δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται στη δημιουργία κρατικής οντότητας, αλλά σταθεροποίηση της κατάστασης και διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουν οι τζιχαντιστές».Στην ιστοσελίδα “al Monitor” η Amberin Zaman, (ανταποκρίτρια του The Economist (1999 – 2016) και έχοντας καλύψει τα γεγονότα στην περιοχή για την The Washington Post, The Daily Telegraph, The Los Angeles Times and the Voice of America), γράφει: «Η Τουρκία έχει την κύρια ευθύνη για όσα συμβαίνουν στην επίμαχη περιοχή και όχι ο McGurk. Το ΡΚΚ είναι το αποτέλεσμα και όχιη αιτία της τουρκικής αποτυχίας να σιγάσει τις ανησυχίες των 14 και πλέον εκατομμυρίων Κούρδων. Αν η Τουρκία συνέχιζε να προωθεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τον φυλακισμένο ηγέτη του ΡΚΚ Αμντουλά Οτζαλάν, και δεν φυλάκιζε τους μετριοπαθείς Κούρδους ηγέτες και άνοιγε διάλογο με το YPG, θα μπορούσαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους στον πόλεμο εναντίον του Daesh (ISIS) και δεν θα είχαν πληγεί οι σχέσεις της με τις ΗΠΑ.Με αυτό τον τρόπο, πολύ σύντομα η Τουρκία θα ήταν ένα ευτυχισμένο μέρος που θα απολάμβανε την σταθερότητα».