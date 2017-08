Ιορδανία: Καταργείται ο νόμος «παντρέψου τον βιαστή σου»

Ιορδανοί βουλευτές ψήφισαν υπέρ της κατάργησης νόμου που επιτρέπει στους βιαστές να γλιτώνουν ατιμώρητοι εάν παντρεύονται τα θύματά τους, δήλωσαν την Τρίτη ακτιβιστές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.



Οι ίδιοι χαιρέτισαν την κίνηση – που έρχεται μία εβδομάδα αφού η Τυνησία ακύρωσε αντίστοιχο νόμο – ως ένα σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό της ατιμωρησίας για σεξουαλική βία.



Οι ακτιβιστές έχουν πει ότι τέτοιοι νόμοι, που ισχύουν σε μια σειρά από χώρες της Μέσης Ανατολής, καταδικάζουν τα κορίτσια ισοβίως σε σεξουαλική βία και οικογενειακή κακοποίηση στα χέρια των βιαστών τους.



«Είναι ένα ιστορικό επίτευγμα σήμερα στην Ιορδανία», δήλωσε η Σουάντ Αμπού-Νταγιέχ, σύμβουλος για την Μέση Ανατολή στην οργάνωση Equality Now.



Σύμφωνα με την Equality Now, στις χώρες με παρόμοιες νομοθετικές προβλέψεις περιλαμβάνονται ο Λίβανος, το Μπαχρέιν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, η Συρία και τα Παλαιστινιακά Εδάφη.



«Πιστεύω ότι είναι πραγματικά ένα θετικό βήμα προς τα μπροστά που τερματίζει την ατιμωρησία για την σεξουαλική επίθεση και δίνει τέλος στη βία σε βάρος των γυναικών, αλλά επίσης και (για) τη βελτίωση του κράτους δικαίου», δήλωσε τηλεφωνικά από την Ιορδανία ο Άνταμ Κουγκλ, ερευνητής για τη Μέση Ανατολή στην οργάνωση Human Rights Watch.



Η ιορδανή βουλευτής Γουάφα Μπάνι Μουστάφα, που είχε ταχθεί υπέρ της κατάργησης του νόμου, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι γονείς συχνά συναινούν σε τέτοιους γάμους για να περιορίσουν «το όνειδος για την οικογένεια», αλλά δήλωσε ότι κανένα κορίτσι δεν θα πρέπει «να προσφέρεται ως δώρο» στο βιαστή της.



Οργανώσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων τόνισαν ότι ελπίζουν πως ο Λίβανος, που συζητά την τροποποίηση ή την κατάργηση αντίστοιχης νομοθετικής πρόβλεψης, θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Ιορδανίας.



«Ελπίζουμε ότι αυτό θα ενθαρρύνει τους βουλευτές στον Λίβανο να την αποσύρουν χωρίς εξαιρέσεις», δήλωσε η Αμπού-Νταγιέχ.



Στον Λίβανο, η οργάνωση ανθρώπινων δικαιωμάτων Abaad πραγματοποίησε εκστρατεία κατά του νόμου, με αφίσες που παρουσίαζαν γυναίκες να φορούν ματωμένα και σκισμένα νυφικά. Η λεζάντα έλεγε: «Ένα λευκό φόρεμα δεν καλύπτει τον βιασμό».



Κάποιες χώρες στην περιοχή έχουν ήδη κλείσει τέτοια παραθυράκια στο νόμο. Η Αίγυπτος κατήργησε το νόμο το 1999 και το Μαρόκο αναθεώρησε τη νομοθεσία του το 2014, ύστερα από την αυτοκτονία μιας 16χρονης και την απόπειρα αυτοκτονίας μιας 15χρονης που εξαναγκάστηκαν να παντρευτούν τους βιαστές τους.



Σύμφωνα με την οργάνωση Equality Now, τέτοιοι νόμοι ισχύουν επίσης σε πολλές χώρες εκτός Μέσης Ανατολής, όπως οι Φιλιππίνες και το Τατζικιστάν.