ΗΠΑ: Η εκστρατεία του Μουρ μετατρέπει την εκλογική αναμέτρηση στην Αλαμπάμα σε δημοψήφισμα για το πρόγραμμα του Τραμπ

Η εκστρατεία του υπερσυντηρητικού πρώην δικαστή Ρόι Μουρ, υποψήφιου των Ρεπουμπλικάνων στην ειδική εκλογική αναμέτρηση της Τρίτης στην Αλαμπάμα για τη Γερουσία—παρότι έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση από πολλές γυναίκες, ανάμεσά τους πολλές ακόμη στην εφηβεία όταν εκτυλίσσονταν τα γεγονότα που κατήγγειλαν—απευθύνθηκε την Κυριακή στους υποστηρικτές του προέδρου των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η ψήφος στον Μουρ ισοδυναμεί με μια ψήφο υπέρ του προγράμματος του Ντόναλντ Τραμπ.



Τις τελευταίες ημέρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση της 12ης Δεκεμβρίου, οι δημοσκοπήσεις άφησαν να φανεί ότι θα δοθεί σκληρή μάχη ανάμεσα στον Μουρ, 70 ετών, πρώην πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου της Πολιτείας, και του Δημοκρατικού Νταγκ Τζόουνς, 63 ετών, πρώην ομοσπονδιακού εισαγγελέα.



Ο Ντιν Γιανγκ, επικεφαλής της ομάδας χάραξης πολιτικής στρατηγικής του Μουρ, χαρακτηρίζει τον Τζόουνς φιλελεύθερο που τάσσεται εναντίον προτεραιοτήτων του Τραμπ όπως η ανέγερση ενός τείχους στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό ή η μείωση των φόρων.



«Αν οι πολίτες στην Αλαμπάμα ψηφίσουν αυτόν τον φιλελεύθερο Δημοκρατικό, τον Νταγκ Τζόουνς, ψηφίζουν εναντίον του προέδρου που εξέλεξαν», είπε ο Γιανγκ κατά τη διάρκεια της εκπομπής This Week του τηλεοπτικού δικτύου ABC. «Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Ντόναλντ Τραμπ (...) Αν τον πλήξουν (σ.σ.: τον Μουρ), θα πλήξουν το πρόγραμμά του (σ.σ.: του προέδρου Τραμπ), διότι ο δικαστής Μουρ υποστηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ και το πρόγραμμά του».



Ο Μουρ έχει διαψεύσει τις καταγγελίες γυναικών εναντίον του, κάνοντας λόγο για μια «βρόμικη» εκστρατεία σε βάρος του με πολιτικά κίνητρα. Διατείνεται ότι δεν έχει συναντηθεί ποτέ με καμία από τις γυναίκες που τον κατηγορούν.



Καθώς η κούρσα γινόταν αμφίρροπη, ο Τζόουνς κλιμάκωσε τις επιθέσεις του εναντίον του Μουρ αναφερόμενος όλο και πιο συχνά στις καταγγελίες και βάσισε σε αυτές το επιχείρημά του πως ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος είναι ακατάλληλος για τη Γερουσία.



Η προσπάθεια του Μουρ να αυτοπροβληθεί ως ένας στενός σύμμαχος του Τραμπ αλλάζει τους όρους του παιγνιδιού στην κούρσα για την εκλογή του γερουσιαστή της Αλαμπάμας.



Ο Τραμπ τάχθηκε επίσημα υπέρ του Μουρ και τον εξήρε την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης στην Πενσακόλα, στη Φλόριντα, πολύ κοντά στα διοικητικά όρια με την Αλαμπάμα. Ο Τραμπ αποφάσισε να στηρίξει τον πρώην δικαστή παρά τις προσπάθειες ηγετικών στελεχών του GOP, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Γερουσίας και της κοινοβουλευτικής ομάδας των ρεπουμπλικάνων Μιτς Μακόνελ, να αποστασιοποιηθούν από τον Μουρ.



Οι ψηφοφόροι στην Αλαμπάμα είχαν ταχθεί κατά συντριπτική πλειοψηφία υπέρ του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2016: ο υποψήφιος των ρεπουμπλικάνων είχε κερδίσει σε αυτή την Πολιτεία την υποψήφια των δημοκρατικών Χίλαρι Κλίντον συγκεντρώνοντας το 62% των ψήφων έναντι ενός 34% της αντιπάλου του.



Το Καπιτώλιο επλήγη το τελευταίο διάστημα από σκάνδαλα ανάρμοστης σεξουαλικής συμπεριφοράς: τρία μέλη του Κογκρέσου ανακοίνωσαν ότι παραιτούνται την περασμένη εβδομάδα.



Ένα κύμα γυναικών που κατήγγειλαν σεξουαλικές κακοποιήσεις ή ανάρμοστη συμπεριφορά ανέτρεψε άλλοτε πανίσχυρους άνδρες, από τον κινηματογραφικό παραγωγό Χάρβεϊ Γουάινστιν ως τον αστέρα της μικρής οθόνης Ματ Λάουερ.



Ηγετικά στελέχη των ρεπουμπλικάνων έχουν επισημάνει πως αν ο Μουρ νικήσει, ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με έρευνα της Επιτροπής Δεοντολογίας της Γερουσίας από την πρώτη μέρα της θητείας του.



Ο Ρίτσαρντ Σέλμπι, γερουσιαστής που επίσης εκλέγεται στην Αλαμπάμα, δήλωσε στην εκπομπή State of the Union του τηλεοπτικού δικτύου CNN ότι δεν τάσσεται υπέρ του Μουρ και ότι ήδη ψήφισε έναν άλλο υποψήφιο, το όνομα του οποίου συμπλήρωσε με το χέρι.



Η σύνταξη του ιστότοπου AL.com, ο οποίος καλύπτει την ειδησεογραφία στην Αλαμπάμα, έχει ταχθεί υπέρ του Τζόουνς. Σε ένα κύριο άρθρο του την Κυριακή, ο ιστότοπος προέτρεψε τους συντηρητικούς ψηφοφόρους να μιμηθούν το παράδειγμα του Σέλμπι και να γράψουν με το χέρι το όνομα κάποιου άλλου Ρεπουμπλικάνου εάν δεν θέλουν να ψηφίσουν τον Τζόουνς.



Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters