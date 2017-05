Πειρατεία στους "Πειρατές της Καραϊβικής"

Η ταινία ετοιμάζεται να κάνει λαμπερή πρεμιέρα στις αίθουσες της Αμερικής στις 26 Μαΐου

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται σοβαρή υπόθεση στο Χόλιγουντ που έχει να κάνει με την κλοπή από ομάδα χάκερ της πολυδιαφημισμένης ταινίας «Οι πειρατές της Καραϊβικής: Οι νεκροί δεν λένε παραμύθια».Η νέα (και 5η στη σειρά) ταινία ετοιμάζεται να κάνει λαμπερή πρεμιέρα στις αίθουσες της Αμερικής στις 26 Μαΐου, αλλά η επίθεση των κυβερνοεγκληματιών μπορεί να άλλαξε τα πλάνα της εταιρείας παραγωγής.Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline (Hollywood Entertainment Breaking News), ομάδα άγνωστων χάκερ κατάφερε να κλέψει τη νέα ταινία «Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales». Οι χάκερ ζητούν από την Disney λύτρα και απειλούν πως, αν οι άνθρωποι της παραγωγής δεν τους πληρώσουν το ποσό που έχουν ζητήσει σε bitcoins (διαδικτυακό χρήμα), θα αρχίσουν να δημοσιεύουν σταδιακά στο διαδίκτυο αποσπάσματα από την ταινία πριν από την πρεμιέρα της.Το άρθρο αναφέρει πως αυτήν τη στιγμή η Disney και το FBI συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν την υπόθεση και πως η γνωστή εταιρεία παραγωγής δεν σκοπεύει να καταβάλει τα λύτρα. Μάλιστα, ο CEO της Disney, Bob Iger, επιβεβαίωσε ότι έχει γίνει αυτή η επίθεση από χάκερ, αλλά δεν αποκάλυψε ποια ταινία αφορά.Πάντως, το Deadline επικαλείται πηγές που επιβεβαιώνουν πως η υπόθεση αφορά στη νέα ταινία του Johnny Depp.Ένα άλλο website, το Hollywwod Reporter, αναφέρει πως ο διευθύνων σύμβουλος της Walt Disney ενημέρωσε τους εργαζομένους του ABC ότι οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση σε μια ταινία και σχεδιάζουν να προβάλλουν τμήματά της στο διαδίκτυο εκτός κι εάν λάβουν λύτρα.Δεν ονομάτισε όμως την ταινία, αλλά είπε πως η Disney αρνήθηκε να πληρώσει και συνεργάζεται με ομοσπονδιακούς ανακριτές.Παράλληλα, επεσήμανε πως απείλησαν να απελευθερώσουν 5 λεπτά της ταινίας και στη συνέχεια άλλα 20 λεπτά, εκτός κι αν καταβληθεί ένα σημαντικό πόσο από τα λύτρα.Το Χόλιγουντ βρίσκεται μεταξύ των δημοφιλών στόχων των κυβερνοεγκληματιών. Μόλις τον περασμένο μήνα, ένας ανώνυμος χάκερ απείλησε να ανεβάσει στο διαδίκτυο την πέμπτη σεζόν της σειράς «Orange is the New Black», αφού το Netflix αρνήθηκε να πληρώσει λύτρα.Επίσης, οι χάκερ έχουν στοχοποιήσει εταιρείες του Χόλιγουντ όπως οι UTA, ICM και WME. Υπενθυμίζεται πως το 2014 οι χάκερ «παρέλυσαν» τη Sony Pictures και απαίτησαν από την εταιρεία να ακυρώσει την κωμωδία «The Interview» με θέμα μια σκευωρία για τη δολοφονία του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Kim Jong-un.