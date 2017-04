Σόιμπλε: Μετά το Brexit η Βρετανία δεν θα έχει κανένα πλεονέκτημα έναντι των χωρών-μελών της Ε.Ε.

Η Βρετανία πρέπει να καταλάβει ότι δεν θα έχει κανένα πλεονέκτημα έναντι των 27 ομολόγων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφού ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την αποχώρησή της από αυτή, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε σε δηλώσεις του που δημοσιεύονται σήμερα.



«Τίποτα δεν είναι δωρεάν», ξεκαθάρισε ο Σόιμπλε σε μια συνέντευξή του που δημοσιεύεται στα έντυπα του ομίλου Funke χρησιμοποιώντας μια πολύ γνωστή έκφραση στα αγγλικά ("There is no free lunch,") και πρόσθεσε «οι Βρετανοί πρέπει να το ξέρουν αυτό».



Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ προειδοποίησε τους Βρετανούς να μην τρέφουν αυταπάτες πως θα συνεχίσουν να απολαύουν δικαιώματα που εγγυάται η ΕΕ μετά το Brexit και επέμεινε ότι οι 27 θα καταλήξουν σε μια συμφωνία για τις μελλοντικές τους σχέσεις με το Λονδίνο μόνο αφού ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση για όλες τις λεπτομέρειες.



Η Βρετανή πρωθυπουργός Τερέζα Μέι δήλωσε πως η τοποθέτηση αυτή της Μέρκελ υπογραμμίζει το πόσο δύσκολες θα είναι οι διαπραγματεύσεις για το Μπρέξιτ.



Ο Σόιμπλε πρόσθεσε: «δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε τη Βρετανία. Αλλά επίσης δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Βρετανία δεν πρέπει να έχει πλεονεκτήματα μετά την έξοδό της που δεν έχουν άλλες χώρες».



Πηγή: ΑΜΠΕ-Reuters