Σουηδία: Η εταιρεία H&M αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη για μια διαφήμιση παιδικής μπλούζας που θεωρήθηκε ρατσιστική

Η εταιρεία ενδυμάτων H&M ζήτησε συγγνώμη για μια διαφήμισή της στην οποία εμφανιζόταν ένα μικρό μαύρο αγόρι να φορά μια μπλούζα που έγραφε «η πιο κουλ μαϊμού στη ζούγκλα» (coolest monkey in the jungle) και ανακοίνωσε ότι αποσύρει το εν λόγω ρούχο από τα καταστήματά της.«Όχι μόνο αποσύραμε τη διαφήμιση αλλά και το ρούχο», ανέφερε η H&M στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter.Ωστόσο, η διαφήμιση είχε ήδη προκαλέσει επικρίσεις από πολλούς σταρ, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι είναι ρατσιστική.Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας ΛεΜπρόν Τζέιμς ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram ένα φωτομοντάζ που έδειχνε το αγόρι της διαφήμισης να φορά μια κορώνα.«Ως Αφροαμερικανοί πρέπει πάντα να σπάμε τα στερεότυπα, να αποδεικνύουμε ότι οι άνθρωποι κάνουν λάθος και να εργαζόμαστε ακόμη πιο σκληρά για να αποδεικνύουμε ότι είμαστε μέλη της κοινωνίας, αλλά αυτό μας αρέσει γιατί τα οφέλη τελικά είναι τόσο ωραία!», πρόσθεσε ο σταρ του NBA.Ο Καναδός τραγουδιστής της ποπ The Weeknd, που το 2017 συνεργάστηκε σε δύο κολεξιόν με την H&Μ, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να το επαναλάβει.«Ξύπνησα σήμερα το πρωί σοκαρισμένος και ντροπιασμένος από αυτή τη φωτογραφία. Είμαι βαθιά προσβεβλημένος και δεν θα πρόκειται να ξανασυνεργαστώ με την H&M», τόνισε.Η σουηδική εταιρεία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι κατανοεί πλήρως και συμφωνεί με την αντίδραση του The Weeknd.«Λυπούμαστε βαθιά που τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία και επίσης μετανιώνουμε για το σλόγκαν», ενώ πρόσθεσε ότι θα φροντίσει να μην επαναληφθεί κάτι ανάλογο στο μέλλον.Δεν είναι η πρώτη φορά που μια μεγάλη εταιρεία ένδυσης βρίσκεται σε ανάλογη κατάσταση.Το 2014 η ισπανική εταιρεία Zara αναγκάστηκε να αποσύρει μια παιδική μπλούζα η οποία είχε πάνω της ένα κίτρινο αστέρι το οποίο έμοιαζε με αυτό που οι ναζί είχαν αναγκάσει τους Εβραίους να φορούν.Τον Οκτώβριο η εταιρεία καλλυντικών Dove απέσυρε μια διαφήμισή της που θεωρήθηκε ρατσιστική.