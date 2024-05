Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία στο κέντρο της πρωτεύουσας Ανόι, μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ του Βιετνάμ.

🔥NEW: A massive fire broke out in a house inside an alley in Cầu Giấy District, Hà Nội, early this morning has left at least 14 dead and three injured. More updates to follow.

Η φωτιά «εκδηλώθηκε περί τις 12:30 (τοπική ώρα, περί τις 22:30 χθες Πέμπτη ώρα Ελλάδας)», είναι «μεγάλη», και είχε αποτέλεσμα να σημειωθούν «πολλές εκρήξεις», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Vietnam News.

Στις 06:20 (02:20 ώρα Ελλάδας), ο απολογισμός των θυμάτων είχε φθάσει τους 14 νεκρούς και τους τρεις τραυματίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που επικαλέστηκε τοπικούς αξιωματούχους.

Hanoi: Big fire in Giấy Bridge, five-story boarding house. It was after 3 in the morning, many bodies wrapped in cloth bags, placed on stretchers were taken out by the functional forces. Casualties are not yet known. This is the second fire in less than 24 hours in Hanoi. pic.twitter.com/IS6L7NS8XD

