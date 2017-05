Στο "σφυρί" το ρολόι χειρός και ένας πίνακας της Τζάκι Κένεντι

To ρολόι Καρτιέ της Τζάκι Κένεντι και ένας πίνακας που ζωγράφισε το 1963 για να προσφέρει ως δώρο βγαίνουν στο σφυρί, σε μια δημοπρασία στη Νέα Υόρκη τον επόμενο μήνα και η τιμή τους θα μπορούσε να ανέλθει έως 120.000 δολάρια, έγινε σήμερα γνωστό από τον οίκο Christie's.



Το ρολόι χειρός, που έχει χαραγμένη αφιέρωση στο πίσω μέρος του, προσφέρθηκε στην εκείνη την εποχή Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ από τον γαμπρό της Στανίσλαφ «Στας» Ράτζιι, ενώ εκείνη φωτογραφήθηκε πολλές φορές να το φοράει, επισημαίνει σε μια ανακοίνωση ο οίκος Κρίστις.



Το ρολόι θα δημοπρατηθεί την 21η Ιουνίου μαζί με έναν πίνακα που ζωγράφισε η Κένεντι σε ανάμνηση μιας εκδρομής με πεζοπορία στο Παλμ Μπιτς το 1963 στην οποία ο Ράτζιι και άλλοι φίλοι των Κένεντι συμμετείχαν για να προωθήσουν το υγιεινό τρόπο ζωής.



Ο οίκος Κρίστις περιέγραψε το ρολόι και τον πίνακα που το συνοδεύει, που μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστός στο ευρύ κοινό, ως «δύο από τα σημαντικότερα ιστορικά αντικείμενα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια από την χρυσή εποχή της προεδρίας Κένεντι».



«Μαζί με τον πίνακα της Τζάκι, αυτά τα δύο αντικείμενα αποτυπώνουν το πνεύμα μιας άλλης εποχής, μιας εποχής όπου η φιλία και η αισιοδοξία εκείνης της γενιάς έμοιαζαν να κάνουν τα πάντα να φαίνονται δυνατά» δήλωσε ο Τζον Ρίρντον, διεθνής επικεφαλής του τμήματος ρολογιών του Christie's.



Ο οίκος επισήμανε ότι ο νυν ιδιοκτήτης του ρολογιού επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος αλλά θα δωρίσει μέρος των κερδών της δημοπρασίας στο National Endowment for the Arts.



Τα περισσότερα από τα προσωπικά αντικείμενα της Τζάκι Κένεντι δημοπρατήθηκαν το 1996 μετά τον θάνατό της το 1994, σε ηλικία 64 ετών.



Στη δημοπρασία του 1996 στο Sotheby's στη Νέα Υόρκη συγκεντρώθηκε το ποσό των 34 εκατομμυρίων δολαρίων, ένα ποσό επταπλάσιο των αναμενόμενων κερδών.