Το Ιράν κατασκεύασε και τρίτο υπόγειο εργοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων

Το Ιράν έχει κατασκευάσει το τρίτο υπόγειο εργοστάσιο παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων και θα εξακολουθήσει να αναπτύσσει το πυραυλικό πρόγραμμά του, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.



«Το τρίτο υπόγειο εργοστάσιο του Ιράν κατασκευάστηκε από τους Φρουρούς τα τελευταία χρόνια. Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε περαιτέρω τις πυραυλικές μας δυνατότητες», δήλωσε σύμφωνα με το Fars, ο Αμιραλί Χατζιζαντέχ, επικεφαλής του τμήματος αεροδιαστημικής των Φρουρών της Επανάστασης.



Η νέα αυτή κίνηση του Ιράν πιθανότατα θα επιδεινώσει τις ήδη τεταμένες σχέσεις με τους Άραβες γείτονες και την Ουάσινγκτον καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ από την ημέρα που ανέλαβε την προεδρία των ΗΠΑ επέβαλε νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη για τις πυραυλικές της εκτοξεύσεις.



Επιπλέον, οι σουνίτες του Κόλπου και ο μεγαλύτερος εχθρός του Ιράν, το Ισραήλ, έχουν εκφράσει την ανησυχία τους σε σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν το οποίο απειλεί την ασφάλεια της περιοχής.



«Είναι λογικό που οι εχθροί μας, η Αμερική και το Ισραήλ, θυμώνουν με το πυραυλικό μας πρόγραμμα καθώς προτιμούν να είμαστε αδύναμοι», δήλωσε επίσης ο Χατζιζαντέχ.



Πηγή: http://www.skai.gr/news/world/article/347213/to-iran-kataskeuase-kai-trito-upogeio-ergostasio-vallistikon-puraulon/#ixzz4i6Bcwc4B

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook