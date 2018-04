Το βιβλίο του πρώην διευθυντή του FBI για τον Τραμπ πούλησε 600.000 αντίτυπα μέσα σε μία εβδομάδα

Το βιβλίο του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ που παρουσιάζει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ως εγωκεντρικό και ανέντιμο, παραλληλίζοντάς τις μεθόδους που ακολουθεί με εκείνες της μαφίας, πούλησε 600.000 αντίτυπα μέσα σε μια εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο εκδοτικός οίκος Flatiron Books.



Το βιβλίο «A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership» κυκλοφόρησε στις 17 Απριλίου και σήμερα βρίσκεται στη δεύτερη θέση των ευπώλητων του διαδικτυακού βιβλιοπωλείου της Amazon. Είναι επίσης στην πρώτη εικοσάδα των βιβλίων με τις περισσότερες πωλήσεις στη Γερμανία, την Αυστραλία και τη Βρετανία.



Ένα άλλο βιβλίο για τον Τραμπ, το Fire and Fury του δημοσιογράφου Μάικλ Γουλφ, γνώρισε μεγαλύτερη επιτυχία όταν πρωτοκυκλοφόρησε στις αρχές Ιανουαρίου αφού πούλησε περισσότερα από 1 εκατομμύριο αντίτυπα μέσα στην πρώτη εβδομάδα. Μέχρι σήμερα, το αμφιλεγόμενο βιβλίο που παρουσιάζει τη ζωή στον Λευκό Οίκο υπό τον Ντόναλντ Τραμπ έχει πουλήσει πάνω απο 2 εκατομμύρια αντίτυπα, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.



Ο εκδοτικός οίκος Flatiron Books έχει τυπώσει περίπου 1 εκατομμύριο αντίτυπα του βιβλίου του Κόμεϊ, του 57χρονου πρώην ομοσπονδιακού εισαγγελέα που απολύθηκε με συνοπτικές διαδικασίες από τον Τραμπ.



Το βιβλίο προκάλεσε την οργή του προέδρου ο οποίος χαρακτηρίζει «ψεύτη» τον Κόμεϊ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ