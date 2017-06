Αυτοί οι παίκτες αποχώρησαν στο 5ο live του So you think you can dance!

Το 5ο live του So you think you can dance έφθασε στο τέλος του το βράδυ της Παρασκευής και για μια ακόμη φορά είδαμε τις εντυπωσιακές χορογραφίες των παικτών.Για δύο όμως εξ αυτών το ταξίδι στο show χορού τελείωσε. Ειδικότερα, κριτές και κοινό αποφάσισαν πως εκείνοι που πρέπει να αποχωρήσουν από το παιχνίδι είναι οι: Αλέξανδρος Μπαχάριεφ και Έντγκαρ Αβετικιάν.Πηγή: govastileto.gr