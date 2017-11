Δείτε ποιο τραγούδι απειλεί να εκθρονίσει το «All I Want for Christmas is you» της Carey

Το «All I Want for Christmas is you» είναι το πιο δημοφιλές χριστουγεννιάτικο τραγούδι σε όλο τον πλανήτη.Θυμίζουμε ότι το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 1994 και έχει κερδίσει υποψηφιότητες για το παγκόσμιο Μουσικό Βραβείο Καλύτερου τραγουδιού και Παγκόσμιο Μουσικό Βραβείο Καλύτερου βίντεο.Ενα καινούργιο όμως, χριστουγεννιάτικο τραγούδι έρχεται μετά από 23 χρόνια να εκθρονίσει τη διαχρονική επιτυχία του «All I want for Christmas is you», σύμφωνα με το Τwitter.Περισσότερα στο govastileto.gr