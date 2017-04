Drake και The Chainsmokers έχουν τις περισσότερες υποψηφιότητες για τα Billboard Music Awards 2017

Ο Καναδός ράπερ Drake και το EDM-pop ντουέτο The Chainsmokers κυριαρχούν στις υποψηφιότητες για τα μουσικά βραβεία Billboard Music Awards, καθώς είναι προτεινόμενοι σε 22 κατηγορίες.Οι Twenty One Pilots είναι υποψήφιοι σε 17 κατηγορίες, η Rihanna σε 14, ο The Weeknd σε 13 και η Beyoncé σε οκτώ κατηγορίες. Drake, The Chainsmokers, Twenty One Pilots, Rihanna, The Weeknd και Beyoncé, Adele, Justin Bieber, Ariana Grande και Shawn Mendes διεκδικούν το βραβείο του κορυφαίου καλλιτέχνη.Ο Drake είναι υποψήφιος μεταξύ άλλων για το βραβείο Καλύτερος 'Ανδρας Καλλιτέχνης και το βραβείο Κορυφαίος Καλλιτέχνης του Billboard 200.Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα και βασίζονται στις πωλήσεις των άλμπουμ, στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις, στα streaming, στις περιοδείες και στην παρουσία στα social media.Η τελετή απονομής των Billboard Music Awards θα μεταδοθεί στις 21 Μαΐου από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.Δείτε τις υποψηφιότητες στο GovaStileto.gr