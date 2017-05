Έφτασε η μεγάλη στιγμή! Απόψε το πρώτο live του «So You Think You Can Dance»

Η μεγάλη στιγμή για την τελευταία και πιο καθοριστική φάση του «So You Think You Can Dance», με τα Live έφτασε! 8 Live, 24 διαγωνιζόμενοι (12 γυναίκες & 12 άντρες) χορεύουν και τα δίνουν όλα, διεκδικώντας τη θέση για τον τίτλο του καλύτερου Έλληνα χορευτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μεγάλος νικητής θα λάβει το χρηματικό έπαθλο των 50.000 €.Τα Live τα έχουν όλα! Live χορογραφίες σε ζευγάρια και ατομικά, ένταση, πάθος, δυνατές στιγμές και φυσικά ένα κοινό που ψηφίζει καθ’ όλη τη διάρκεια των live, τους αγαπημένους του παίχτες. H διαδικασία που ακολουθείται τόσο για το στήσιμο των επεισοδίων, όσο για την ψηφοφορία, διαφοροποιείται.