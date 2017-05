Ελένη Φουρέιρα: Μιλάει για τις τρικλοποδιές που της έβαλαν και τον Αλμπέρτο Μποτία

H Eλένη Φουρέιρα που εδώ και λίγες ημέρες την βλέπουμε στην κριτική επιτροπή στο «So you think you can dance» του Αnt1, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Real Life», αναφέρεται μεταξύ άλλων στη ζήλια που έχει βιώσει και απαντά στην ερώτηση αν είναι ζευγάρι με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Αλμπέρτο Μποτία.«Ζήλιες και τρικλοποδιές έχω βιώσει δεν είναι η νύχτα ή οι γυναίκες ή οι άντρες. Ανταγωνισμός υπάρχει και θα υπάρχει. Το θέμα είναι ότι εγώ μένω στο στόχο μου και συνεχίζω να κυνηγώ τα όνειρά μου. Δεν επηρεάζομαι πια.Ξέρεις όσο περνάει ο καιρός, παύουν να σε στεναχωρούν τέτοια πράγματα.»«Δεν αποφάσισα τίποτα.Πάντα προσπαθούσα να διαφυλάξω την προσωπική μου ζωή.Επίσης κάθε στιγμή, κάθε χρόνος στη ζωή ενός ανθρώπου, είναι διαφορετικός από τον προηγούμενο ή τον επόμενο.Θέλω όσο μπορώ, γιατί γνωρίζω καλά πως λειτουργεί πια, να κρατήσω την προσωπική μου ζωή ακόμα πιο "προσωπική". Είμαι καλά και περνώ πολύ ωραία τον λιγοστό χρόνο που δεν δουλεύω.»«Ισχύουν όσα σου είπα προηγουμένως. Είμαι πολύ καλά στα προσωπικά μου!».