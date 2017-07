Emily Ratajkowski: «Δε θέλουν να δουλέψουν μαζί μου επειδή το στήθος μου είναι μεγάλο»

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Harper’s Bazaar Australia, παραχώρησε η Emily Ratajkowski όπου και μίλησε ανοιχτά για τη σεξουαλικότητα της, λέγοντας πως τη χρησιμοποιεί για να προωθήσει το φεμινισμό.«Υπάρχει αυτό το πράγμα που μου συμβαίνει: Λένε “Α, αυτή παραείναι σέξι” Είναι σαν κάτι ενάντια στις γυναίκες, ο κόσμος δε θέλει να δουλέψει μαζί μου επειδή το στήθος μου είναι μεγάλο. Τι το κακό υπάρχει στο στήθος; Είναι κάτι όμορφο και θηλυκό που πρέπει να γιορτάζεται. Ποιος νοιάζεται; Είναι υπέροχα, είτε είναι μικρά είτε μεγάλα. Γιατί πρέπει να είναι ζήτημα κάτι τέτοιο;», είπε η ίδια.Η Ratajkowski έγινε γνωστή στο ευρύτερο κοινό με τη συμμετοχή της στο βίντεο κλιπ των Robin Thicke και Pharell Blurred Lines, έχοντας εμφανιστεί στη συνέχεια σε ταινίες όπως τα Gone Girl, Entourage, και We Are Your Friends.Περισσότερα στο govastileto.gr